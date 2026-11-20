https://ukraina.ru/20261120/alkhin-obyasnil-kak-kniga-ukrainaru-pomozhet-preodolet-informatsionnyy-vakuum-1084628293.html

Алёхин объяснил, как книга Украина.ру поможет преодолеть информационный вакуум

Алёхин объяснил, как книга Украина.ру поможет преодолеть информационный вакуум - 20.11.2026 Украина.ру

Алёхин объяснил, как книга Украина.ру поможет преодолеть информационный вакуум

Сборник фронтовых репортажей журналистов Украина.ру поможет преодолеть информационный вакуум вокруг событий спецоперации, заявил полковник запаса, военный обозреватель и автор-составитель книги Геннадий Алёхин в ходе мультимедийной конференции "Репортёрскими дорогами войны"

2026-11-20T13:17

2026-11-20T13:17

2026-11-20T13:19

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геннадий алехин

украина.ру

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По его словам, спецоперация идет уже пятый год и имеет свои особенности в информационном контексте, поэтому сейчас особенно важен аналитический и публицистический взгляд со стороны. Алёхин отметил, что говорить о серьезной художественной литературе на эту тему пока рано — сегодня людям важны живые детали, мнения и непосредственные ощущения от происходящего, которые удалось донести до аудитории еще до оценки будущих потомков.Отдельной особенностью издания составитель назвал состав авторов. Большинство вошедших в книгу журналистов, публицистов и военкоров являются выходцами с юго-востока Украины, поэтому они хорошо знают местный менталитет и региональную специфику, что позволяет им глубже отслеживать ситуацию. По мнению Алёхина, журналисты "Украина.ру" по праву считаются настоящими фронтовыми репортерами.Военный обозреватель также поблагодарил профессиональную команду издательства "Вече" за оперативную работу над проектом и тесное взаимодействие с авторами, связанными с темой СВО. Он выразил уверенность, что книга будет пользоваться спросом, подчеркнув, что главную оценку ей дадут именно сегодняшние читатели — в том числе жители приграничных регионов и освобожденных территорий.Презентация сборника "Репортёрскими дорогами войны. Голоса с передовой" проходит в рамках одноименной мультимедийной онлайн-конференции. Книга, выпущенная московским издательством "Вече", объединила фронтовые репортажи 14 корреспондентов Украина.ру, опубликованные с 2022 по 2026 год. В числе авторов издания — Игорь Гомольский, Александр Чаленко, Захар Виноградов, Геннадий Алёхин, Алексей Туманов, Фёдор Громов и другие журналисты редакции.

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новости, украина, геннадий алехин, украина.ру