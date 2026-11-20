https://ukraina.ru/20261120/svet-otklyuchayut-no-vyruchayut-generatory-i-solidarnost-kak-zhiteli-donetska-spravlyayutsya-s-problemami-1084625930.html

Свет отключают, но выручают генераторы и солидарность: как жители Донецка справляются с проблемами

Свет отключают, но выручают генераторы и солидарность: как жители Донецка справляются с проблемами - 20.11.2026 Украина.ру

Свет отключают, но выручают генераторы и солидарность: как жители Донецка справляются с проблемами

В Донецкой Народной Республике продолжаются перебои с электроснабжением. Ситуация в разных населённых пунктах существенно отличается: где-то электричество дают по графику, где-то оно сохраняется, но напряжения недостаточно даже для работы бытовой техники, а в отдельных районах люди часами остаются без света

2026-11-20T13:30

2026-11-20T13:30

2026-11-20T13:30

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О том, что сейчас происходит в ДНР, как перебои отражаются на повседневной жизни и какие способы помогают справляться в эфире радио "Новороссия сегодня" рассказал автор издания "Украина.ру", житель Донбасса Александр Дмитриевский.Почему в одних городах есть свет, а в других — нет? По словам Александра Дмитриевского, ситуация с электроснабжением неоднородная. Дело в том, что населённые пункты подключены к разным подстанциям, поэтому последствия повреждений энергетической инфраструктуры проявляются по-разному. Как отметил журналист, проблемы связаны прежде всего с ударами по системе распределения электроэнергии — подстанциям, через которые электричество поступает потребителям. Поэтому даже в пределах одного региона обстановка может существенно различаться. При этом информация об отключениях быстро меняется. Ремонтные бригады постоянно работают над восстановлением подачи электричества, однако повреждения инфраструктуры и новые атаки осложняют их работу. "Информация меняется буквально каждый час, каждую минуту", — подчеркнул Дмитриевский. Свет есть, но пользоваться электроприборами невозможно Особенность нынешней ситуации заключается ещё и в том, что наличие электричества в розетке не всегда означает полноценное электроснабжение. Александр рассказал, что в некоторых населённых пунктах напряжение настолько низкое, что не позволяет нормально пользоваться бытовой техникой. Холодильник может не включаться, а разогрев еды в микроволновке занимает значительно больше обычного времени. Сам журналист сейчас находится в районе Зугрэса, где действуют веерные отключения. Жители могут оставаться без электричества по несколько часов. Во многих домах используют генераторы. При отсутствии электричества возникают сложности с работой банкоматов и доступом в интернет. Нестабильная связь осложняет даже телефонные разговоры: во время прямого эфира с Александром несколько раз прерывалось соединение со студией. Как работают магазины и социальные объекты? По словам Дмитриевского, многие объекты критически важной инфраструктуры обеспечены резервными генераторами. Они есть в социальных учреждениях, магазинах и других местах, работа которых особенно важна для жителей. С топливом для генераторов, по оценке журналиста, сейчас проблем нет: на автозаправках оно имеется.Одновременно люди стараются предусмотреть альтернативные способы обогрева и приготовления пищи. Например, жители частного сектора, у которых сохранились угольные печи, возвращаются к их использованию. Это позволяет иметь запасной вариант на случай продолжительных перебоев с энергоснабжением. Как жители ДНР справляются с отключениями? Александр Дмитриевский отмечает, что перебои с электричеством доставляют людям немало неудобств, однако не становятся причиной массовой паники. Жители адаптируются к обстоятельствам и стараются помогать друг другу. В общественных местах организуют пункты обогрева, где можно согреться, выпить чаю и немного отдохнуть. Такие пространства становятся не только практической помощью, но и местом, где люди могут поддержать друг друга.По наблюдениям журналиста, взаимовыручка в Донбассе сохраняется. Несмотря на сложную обстановку, люди продолжают проявлять солидарность и находить способы справляться с повседневными трудностями. Что важно предусмотреть на случай отключения электричества? Опыт жителей Донбасса показывает, насколько важно иметь бытовой запас прочности на случай продолжительных перебоев. При этом важно соблюдать правила пожарной безопасности: генераторы нельзя использовать в жилых помещениях, а любые альтернативные источники отопления и приготовления пищи должны эксплуатироваться строго по инструкции. "Люди всё равно сохраняют солидарность" Подводя итог, Александр Дмитриевский отметил, что нынешняя ситуация требует от жителей Донбасса терпения и умения приспосабливаться к меняющимся обстоятельствам. Перебои с электричеством влияют практически на все сферы повседневной жизни — от приготовления еды и отопления до работы связи и магазинов. Однако наличие резервных генераторов, альтернативных источников тепла и взаимопомощь позволяют людям справляться с возникающими трудностями. Именно способность объединяться и поддерживать друг друга журналист назвал одной из особенностей жизни в нынешних условиях. О ситуации в ДНР – подробнее в материале В ДНР рассказали о последствиях атак беспилотников

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