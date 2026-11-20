https://ukraina.ru/20261120/sport-po-ukrainskim-pravilam-za-trikolor-v-es-reshili-perekryvat-finansirovanie-1084626264.html

Спорт по украинским правилам: за триколор в ЕС решили перекрывать финансирование

Спорт по украинским правилам: за триколор в ЕС решили перекрывать финансирование - 20.11.2026 Украина.ру

Спорт по украинским правилам: за триколор в ЕС решили перекрывать финансирование

На Украине нашли новый способ бороться с российским спортом — теперь с помощью европейских денег. Организации, разрешающие спортсменам выступать под флагом России, лишатся финансирования ЕС по программе Erasmus+. О новых ограничениях с удовлетворением 20 ноября сообщил украинский министр молодежи и спорта Матвей Бидный

2026-11-20T12:45

2026-11-20T12:45

2026-11-20T12:45

новости

киев

россия

украина

ес

еврокомиссия

александр усик

спорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/101790/31/1017903138_0:319:3018:2017_1920x0_80_0_0_4ff6501ab4b4ab2158212b7e21b7daff.jpg

По словам чиновника, добиться такого решения Киеву удалось благодаря совместной работе украинского Минспорта и Еврокомиссии. Теперь спортивным организациям, которые рассчитывают на европейские гранты, придется учитывать не только результаты соревнований, но и то, под какими флагами выступают их участники.Речь идет о программе Евросоюза, которая выделяет средства на образование, молодежные проекты и развитие спорта. В частности, финансирование могут получать международные спортивные организации, проводящие соревнования и поддерживающие различные инициативы.В правилах программы на 2027 год появились ограничения для международных спортивных структур, разрешающих российским атлетам выступать с национальным флагом, гимном и другой государственной символикой.Получается, что теперь европейское финансирование напрямую зависит и от отношения спортивных организаций к России. Если федерация допускает российских спортсменов под национальным флагом, она рискует остаться без денег ЕС. Вопрос спортивных результатов в этой истории, похоже, отходит на второй план.Впрочем, на достигнутом Киев останавливаться не собирается. Бидный сообщил, что Еврокомиссия поддерживает разработку единой политики по ограничению участия российских спортсменов в международных турнирах.Сейчас отдельные европейские государства уже используют собственные механизмы давления, в том числе ограничения на въезд российских атлетов. Украинские власти хотят распространить подобную практику на весь Евросоюз, чтобы решения принимались согласованно, а не зависели от позиции конкретной страны.В России подобные решения неоднократно называли политизацией спорта и дискриминацией спортсменов по национальному признаку. Москва настаивает, что международные соревнования не должны становиться инструментом давления на государства, а атлеты не могут нести коллективную ответственность за политические решения.Российские спортивные организации продолжают добиваться возвращения национальных сборных на международную арену, в том числе через судебные инстанции. При этом вопрос допуска спортсменов и использования государственной символики остается одним из главных предметов споров с международными федерациями.Между тем 18 ноября, бывший друг украинского боксера Александра Усика предложил ему сменить перчатки на автомат. Британский супертяжеловес решил, что бывшему чемпиону мира пора заканчивать с красивыми планами на ринге и наконец отправиться туда, где воюют его соотечественники.

https://ukraina.ru/20261120/es-vvedt-zapret-na-vizy-sportsmenam-iz-rossii-v-novyy-paket-sanktsiy--tusk-1084619597.html

киев

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, киев, россия, украина, ес, еврокомиссия, александр усик, спорт