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Киев в огне, ракеты бьют по мостам, в небе стратеги. Сводка ударов по Украине

Киев в огне, ракеты бьют по мостам, в небе стратеги. Сводка ударов по Украине - 20.11.2026 Украина.ру

Киев в огне, ракеты бьют по мостам, в небе стратеги. Сводка ударов по Украине

Российская армия ночью продолжала атаковать цели в Киеве и других регионах Украины. Передаём сводку на 5:30 мск 20 октября по сообщениям украинских источников, телеграм-канала Украина.ру и Минобороны РФ

2026-11-20T05:48

2026-11-20T05:48

2026-11-20T05:48

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ракетные удары по украине

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Ещё до полуночи украинские мониторинговые каналы заявляли об угрозе боевого вылета стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160 ВКС РФ. При этом они отмечали, что, в случае подтверждения информации, ожидается пуск ракет по целям на Украине примерно с 04:30 до 05:30 мск. Позже утверждалось, что в небо поднято уже пять российских Ту-160.Тогда же сообщалось, что баллистические ракеты и БПЛА наносят удары по целям в Николаевской и Одесской областях. Атаки на эти регионы продолжились и после полуночи.Также с полуночи пошли регулярные сообщения о взрывах в Киеве и Киевской области (Макаров, Бородянка, Белая Церковь), по которым активно заработали баллистические ракеты и реактивные "Герани".Примерно с 3:00-3:30 мск мониторинговые каналы стали писать о новых ракетных залпах по столице незалежной, в которых также участвовали "Ониксы" и "Цирконы", и о новых взрывах в Киеве и его окрестностях. Отмечается, это Киев накрыло уже третьим залпом баллистики. Появились сообщения о перебоях с электроснабжением и о поражении различных "нежилых зданий". Мэр Виталий Кличко заявил об ударе по объекту инфраструктуры в Голосеевском районе Киева.Кроме того, многочисленные взрывы (БПЛА и ракеты) гремели в Кривом Роге (где начались перебои с электроснабжением), Виннице, в Житомирской, Черниговской (район Чернигова), Полтавской (район Пирятина), Львовской областях.По данным вражеских мониторингов на 4:00-5.00 мск, в воздухе находится уже не менее семи бортов Ту-95МС и пяти бортов Ту-160. А более 20 реактивных "Гераней" наводят ужас на противника в западных регионах Украины, включая Львов и город Бар Винницкой области. По целям во временно оккупированном ВСУ Запорожье ВКС РФ нанесли удар управляемыми авиабомбами.Позже стали появляться сообщения, что в Киеве предварительно были атакованы Южный, Северный и Подольский мосты, а также мост Патона.По данным последних минут, по Киеву вновь нанесён ракетный удар, в городе прозвучало сразу несколько мощных взрывов.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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