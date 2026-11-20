https://ukraina.ru/20261120/zimu-perezhit-a-tam-posmotrim-evropa-poprosila-rossiyu-postavit-udary-na-pauzu-1084622119.html
Зиму пережить, а там посмотрим: Европа попросила Россию поставить удары на паузу
Зиму пережить, а там посмотрим: Европа попросила Россию поставить удары на паузу - 20.11.2026 Украина.ру
Зиму пережить, а там посмотрим: Европа попросила Россию поставить удары на паузу
Европейские лидеры вновь заговорили о перемирии с Россией, но пока только на зиму. По итогам встречи "коалиции желающих" в Берлине западные страны призвали Москву прекратить удары по энергетике Украины, а заодно обеспечить безопасное судоходство в Черном море. Свои предложения они назвали первым шагом к миру
2026-11-20T11:39
2026-11-20T11:39
2026-11-20T11:39
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Соответствующее требование вошло в совместное заявление участников саммита, который состоялся в Берлине. Европейские политики предлагают начать урегулирование не с полноценного мирного соглашения, а с временного прекращения ударов по энергетической инфраструктуре.Идея появилась в преддверии холодов, когда украинская энергосистема уже испытывает серьезные трудности. После многочисленных повреждений электростанций и подстанций в стране продолжаются длительные отключения света, а эксперты предупреждают, что зимой ситуация может стать еще тяжелее.Особенно тревожные прогнозы звучат в Киеве. Украинские специалисты уже допускают сценарий, при котором жители столицы смогут рассчитывать всего на несколько часов электричества в сутки. При таком режиме под угрозой окажется нормальная работа школ, больниц и коммунальной инфраструктуры.На этом фоне призыв европейцев к энергетическому перемирию выглядит вполне объяснимым. В Брюсселе рассчитывают, что временное прекращение ударов позволит Украине пройти наиболее сложные зимние месяцы и восстановить часть поврежденных объектов.Однако одним электричеством пожелания участников "коалиции желающих" не ограничились. Европейские лидеры также предложили договориться о прекращении огня в Черном море, чтобы обеспечить беспрепятственный вывоз продовольствия.Более того, в том же документе участники встречи подтвердили намерение продолжать поставки вооружений Украине и усиливать давление на Россию. Страны НАТО, как следует из заявления, обязались предоставить Киеву военную помощь, оборудование и подготовку на сумму 70 миллиардов евро в 2026 году, а в следующем году сохранить финансирование как минимум на сопоставимом уровне.В России, впрочем, к идее временных перемирий давно относятся настороженно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее прямо говорил, что Москве не нужна короткая передышка, после которой боевые действия возобновятся.Между тем Зеленский потребовал личной встречи с российским президентом Владимиром Путиным. Он признал, что вопрос территорий остается одним из самых болезненных в мирных переговорах, однако обсуждать его через посредников не захотел.
https://ukraina.ru/20261120/zelenskiy-nashel-zamenu-nato-teper-emu-nuzhny-voennye-bazy-ssha--1084621143.html
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новости, россия, украина, берлин, дмитрий песков, нато, владимир зеленский, владимир путин
Зиму пережить, а там посмотрим: Европа попросила Россию поставить удары на паузу
Европейские лидеры вновь заговорили о перемирии с Россией, но пока только на зиму. По итогам встречи "коалиции желающих" в Берлине западные страны призвали Москву прекратить удары по энергетике Украины, а заодно обеспечить безопасное судоходство в Черном море. Свои предложения они назвали первым шагом к миру
Соответствующее требование вошло в совместное заявление участников саммита, который состоялся в Берлине. Европейские политики предлагают начать урегулирование не с полноценного мирного соглашения, а с временного прекращения ударов по энергетической инфраструктуре.
"В качестве первого шага к прекращению боевых действий лидеры призвали Россию согласиться на энергетическое перемирие на весь зимний период", — говорится в документе.
Идея появилась в преддверии холодов, когда украинская энергосистема уже испытывает серьезные трудности. После многочисленных повреждений электростанций и подстанций в стране продолжаются длительные отключения света, а эксперты предупреждают, что зимой ситуация может стать еще тяжелее.
Особенно тревожные прогнозы звучат в Киеве. Украинские специалисты уже допускают сценарий, при котором жители столицы смогут рассчитывать всего на несколько часов электричества в сутки. При таком режиме под угрозой окажется нормальная работа школ, больниц и коммунальной инфраструктуры.
На этом фоне призыв европейцев к энергетическому перемирию выглядит вполне объяснимым. В Брюсселе рассчитывают, что временное прекращение ударов позволит Украине пройти наиболее сложные зимние месяцы и восстановить часть поврежденных объектов.
Однако одним электричеством пожелания участников "коалиции желающих" не ограничились. Европейские лидеры также предложили договориться о прекращении огня в Черном море, чтобы обеспечить беспрепятственный вывоз продовольствия.
Более того, в том же документе участники встречи подтвердили намерение продолжать поставки вооружений Украине и усиливать давление на Россию. Страны НАТО, как следует из заявления, обязались предоставить Киеву военную помощь, оборудование и подготовку на сумму 70 миллиардов евро в 2026 году, а в следующем году сохранить финансирование как минимум на сопоставимом уровне.
В России, впрочем, к идее временных перемирий давно относятся настороженно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее прямо говорил, что Москве не нужна короткая передышка, после которой боевые действия возобновятся.
Между тем Зеленский потребовал личной встречи с российским президентом Владимиром Путиным. Он признал, что вопрос территорий остается одним из самых болезненных в мирных переговорах, однако обсуждать его через посредников не захотел.