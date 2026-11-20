https://ukraina.ru/20261120/bezumie-v-chistom-vide-medvedev-ob-idee-pustit-ukrainu-v-nato-v-obmen-na-territorii-1084624452.html

"Безумие в чистом виде": Медведев об идее пустить Украину в НАТО в обмен на территории

"Безумие в чистом виде": Медведев об идее пустить Украину в НАТО в обмен на территории - 20.11.2026 Украина.ру

"Безумие в чистом виде": Медведев об идее пустить Украину в НАТО в обмен на территории

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал безумной идею принять Украину в НАТО в обмен на территориальные уступки. По его словам, такой сценарий даже не заслуживает детального разбора — настолько он абсурден

2026-11-20T12:00

2026-11-20T12:00

2026-11-20T12:00

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"Подобные дискуссии периодически всплывают на Западе, когда там пытаются обсуждать параметры мирного урегулирования. Впервые эту чушь публично озвучил ещё в августе 2023 года глава канцелярии генсека альянса Стиан Йенсен — мол, Киев мог бы получить членство, если откажется от части претензий. Правда, потом он извинился и назвал свои слова ошибкой", — считает Медведев.Официальная позиция Москвы по поводу евроатлантических перспектив Украины остаётся железной: нейтральный и внеблоковый статус соседнего государства — одно из ключевых условий завершения конфликта. Любое расширение НАТО на восток Кремль рассматривает как прямую угрозу национальной безопасности. Подробнее – в материале Без НАТО и европейских советчиков: Россия обозначила условия большой сделки по Украине

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новости, украина, россия, запад, дмитрий медведев, нато, совбез