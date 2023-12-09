https://ukraina.ru/20231209/1051839697.html

Как Крым от России отделяли: Курултай против Советов, татарская конница – против революционных матросов

Как Крым от России отделяли: Курултай против Советов, татарская конница – против революционных матросов - 09.12.2023 Украина.ру

Как Крым от России отделяли: Курултай против Советов, татарская конница – против революционных матросов

Курултай – представительское собрание в тюркских странах. В случае с Крымскими татарами (крымылами) – орган национального самоуправления, съезд представителей крымско-татарского народа. Первый Курултай состоялся в Бахчисарае 9 декабря 1917 года, а вот второй – аж в 1991 году. Но после первого была попытка создать в Крыму национальное государство...

2023-12-09T18:00

2023-12-09T18:00

2023-12-09T18:00

история

история

история украины

крым

крымские татары

революция

1917 г

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101867/72/1018677262_0:217:3253:2047_1920x0_80_0_0_d4bd225c5f1a3ce0ed3fdb8648b1100f.jpg

В марте 1917 года в Симферополе состоялся Всекрымский мусульманский съезд. Это был своего рода суррогат съезда Советов, только проведенный по национально-религиозному принципу. При этом Советы рабочих и крестьянских депутатов крымско-татарские националисты не признавали. На съезде был выбран Мусульманский исполнительный комитет во главе с Челеби Челебиевым, на местах – создано 124 мусульманских комитета. Одновременно Челебиев стал первым избранным Таврическим муфтием.В июле 1917 года была создана крымско-татарская партия "Милли Фирка" ("Национальная партия"). В руководство националистической партии вошли Челеби Челибиев, Джафер Сейдамет, Асан-Сабри Айвазов, Амед Озенбашлы. Несмотря на тогдашний массовый подъем социалистических настроений, программа "Милли Фирка" носила весьма умеренный характер. Даже крайне популярный в то время лозунг "Земля – крестьянам" "миллифиркисты" сильно урезали – они обещали татарскому крестьянству только государственные земли. Крымские имения помещиков и вакуфные земли духовенства должны были остаться у прежних владельцев.В сентябре 1917 года крымско-татарские делегация приняла участие и в "съезде порабощённых народов России", проходившем в Киеве. Председатель Центральной Рады Михаил Грушевский заверил крымских татар в своей полной поддержке.Осенью 1917 года "Милли Фирка" начала готовить решение вопроса о власти в Крыму по киевскому сценарию – через созыв Курултая.И в начале ноября 1917 года в Симферополе в Армянском клубе состоялся Всекрымский съезд татарских уполномоченных. Посвящён он был выборам во Всероссийское Учредительное собрание, но именно там было заявлено о созыве Курултая.Все 300 делегатов тут же записались в "Милли Фирка". Асан-Сабри Айвазов вспоминал об этом съезде так: "Выступал один из семи ярых националистов Озенбашлы Ахмед, который говорил: "Мы являемся татарами и мусульманами, а в Коране сказано: "Все мусульмане – братья, все татары – родные". Мусульманство нас объединяет Кораном – религией, а татарство – по расе и крови. Так что у нас не может быть классов".Курултай готовился тщательно, большую роль при этом играла газета "Миллиет", редактором которой также был Айвазов. Газета формировала необходимую для ЦК "Милли Фирка" националистическую повестку. И недвусмысленно угрожала просоветски настроенной части населения Крыма, в том числе и "левым" в крымско-татарском движении.9 декабря 1917 года в Бахчисарае открылся Курултай крымско-татарского народа.На фоне революции выборы на Курултай производились на основе задекларированного "всеобщего, равного, тайного и прямого избирательного права". К выборам были допущены и женщины, четыре из них были избраны в числе 76 делегатов Курултая.Это явление на тот момент было уникальным для исламского мира. Во многом это проявление равноправия подготовила Шефика Гаспринская, дочь первого просветителя крымско-татарского народа, создавшая в России необычное для ислама движение "Исполнительный комитет мусульманок Крыма". В числе делегатов Курултая была и Анифе Боданинская, жена лидера левой фракции Курултая Али Боданинского, много сделавшая для внесения в конституцию положений о равноправии женщин и отмене сословных различий.Бахчисарай в тот день украшали как голубые флаги с тамгой династии крымских ханов Гераев, так и красные знамена революции. В парадном строю под марш Тамерлана продефилировала кавалерия. На Курултай прибыли делегация Центральной Рады УНР из Киева, представители Латвии, а также делегаты Черноморского флота.Курултай провозгласил создание "Крымской народной республики" и принял конституцию – "Крымско-татарские основные законы". Согласно им, предполагалось избрание на основе всеобщего избирательного права Крымского парламента. Пока же парламентом объявил себя Курултай. Создавалось также крымско-татарское национальное правительство – Директория. Главой правительства и директором (министром) юстиции стал опять Челеби Челебиев, министром внешних и военных дел стал бывший прапорщик Джафер Сейдамет, министром финансов и вакфов – Сеитджелиль Хаттатов, министром по делам религии стал Амет Шукри, народного просвещения – Амет Озенбашлы. Канцелярией Директории заведовал литовско-белорусский татарин Леон Кричинский.Как видим, большинство министерских постов заняли члены ЦК "Милли Фирка", ставшей единственной правящей партии в Крыму. При этом крымско-татарские левые социалисты уже во время Курултая увидели в Джафере Седайметове диктатора, и даже сравнили его – с Николаем II. Возможно потому, что царский портрет в своем кабинете Джафер, по неизвестной причине, так и не снял.Немалая часть крымско-татарских верхов была настроена монархически – за своего рода "парламентское ханство". Вероятно, поэтому было оговорено, что окончательно форма правления будет определена Крымским Учредительным собранием. При этом в конституции слова "Крымская народная республика" не фигурируют.Декларировалось также равенство всех народов, проживающих в Крыму. Но по факту во главе новой республики стояли крымские татары. При этом татары не составляли большинства населения Крыма. Больше половины татар было только в Ялтинском уезде – 58,7%, 30,2% – русские. Но всего же татары составляли 27% населения Крыма.При этом чётко не определялось, является ли Курултай и его Директория властью только для крымских татар, или же её полномочия распространяются на всех жителей полуострова. Ничего не говорил и лозунг "Крым для крымцев!"Руководители "Милли Фирка" видели, как вокруг полуострова власть в России переходит в руки Советов, и понимали всю шаткость своего положения. В самом Крыму в это время существовало, по сути – троевластие. Кроме крымско-татарской Директории, существовал Таврийский Совет народных уполномоченных (СНУ), находившийся под контролем земцев и общероссийских умеренных социалистов. И еще – Советы рабочих, крестьянских и солдатских депутатов.Между этими тремя центрами силы существовали серьёзные противоречия. Но после Октябрьской революции крымско-татарская Директория и СНУ временно объединяют свои усилия в борьбе с красной Россией. При этом что Совет уполномоченных занимался в основном хозяйственными делами, превратившись в "губернскую продовольственную управу".В борьбе с крымскими Советами особые надежды возлагались на крымско-татарскую конницу.Основной военной силой Директории стал Крымский конный (драгунский) полк, созданный ещё в царской армии. По одним данным, в конце 1917 года полк ушел с фронта в Крым. По другим – на стороне Директории выступили его запасные части, базировавшиеся на полуострове. Началось формирование и эскадронов 2-го Крымского конного полка. Также объединенный Крымский штаб попытался создать 3-й Крымский конный полк – из русских и греческих добровольцев, но получилось укомплектовать только один дивизион.О своей лояльности крымско-татарской Директории заявил и украинский полк имени гетмана Дорошенко. Центральная Рада одной из первых признала Крымскую народную республику. Крымских татар из украинизированных частей российской армии также направляли на полуостров.Националистам противостояли вооружённые силы Советов, находившиеся под влиянием общероссийских партий большевиков, левых эсеров и особо популярных на флоте организаций анархистов. Их военной опорой стал Черноморский флот и отряды рабочей Красной Гвардии. Главной базой просоветских сил был Севастополь.Первыми крымско-татарские эскадроны выступили на усмирение крестьян, и русских и своих татар, захватывавших земли помещиков, а затем двинулись на советизированные города. Наступление велось широким фронтом – от Керчи и Феодосии до Ялты и Евпатории. 12 января 1918 года крымско-татарские эскадроны начинают наступление на главную базу Черноморского флота.Но революционные матросы Черноморского флота, в отличие от многих соединений старой армии, не были деморализованы. Десантные отряды моряков разгромили Крымский конный полк, и нанесли войскам Директории сокрушительное поражение. Крымско-татарские отряды с боями были отброшены до Альмы и станции Сюрень. Симферополь и Джанкой также перешел в руки Советов. Неудачливый военный министр Сейдаметов бежал, оставив свои войска. На этом история "Крымской народной республики" и закончилась. Впоследствии член ЦК "Милли Фирка" Айвазов в интервью стамбульской газете "Ихдом" назвал причиной поражения "крымских турок" "измену прочего населения".В апреле 1918 года крымско-татарские националисты отомстили руководству советского Крыма. После того, как полуостров был захвачен украинскими и немецкими войсками, "миллифиркисты" захватили весь состав Совнаркома и ЦИК Республики Таврида и 24 января расстреляли их в Алуште. Под защитой немцев в Крыму было создано новое крымско-татарское правительство генерала Матвея Сулькевича, литовского татарина по происхождению. Крымско-татарские националисты тут же направили императору Германии Вильгельму II послание, в котором просили кайзера возродить независимое Крымское ханство и взять его под протекторат Германии и Турции. Но немецкие оккупанты на эксперименты с "ханствами" не пошли. А вскоре потерпевшая поражение Германия вообще была вынуждена эвакуировать Крым.

https://ukraina.ru/20190514/1023579080.html

https://ukraina.ru/20231116/1051078192.html

https://ukraina.ru/20230821/1048787396.html

https://ukraina.ru/20230625/1047408554.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Юрий Глушаков

Юрий Глушаков

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Юрий Глушаков

история, история украины, крым, крымские татары, революция, 1917 г