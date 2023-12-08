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В Госдуму внесен закон о запрете треш-контента в интернете

В Госдуму внесен закон о запрете треш-контента в интернете - 08.12.2023 Украина.ру

В Госдуму внесен закон о запрете треш-контента в интернете

Проект закона внес 8 декабря на рассмотрение Алексей Пушков

2023-12-08T13:59

2023-12-08T13:59

2023-12-08T13:59

новости

россия

интернет

алексей пушков

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Работа над законопроектом, запрещающим размещение треш-контента в интернете велась три года. Об этом сообщил инициатор и соавтор законопроекта – сенатор, председатель Комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Итог работы – три законопроекта: поправки в Уголовный Кодекс РФ, Кодекс об административных правонарушениях РФ, а также в отдельные законодательные акты - Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и Федеральный закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию".Предлагается совершение умышленного преступления с публичной демонстрацией квалифицировать как отягчающее обстоятельство. За публикацию будет предусмотрена административная ответственность: от 200 до 600 тыс. рублей для граждан и от 300 до 700 тыс. рублей для должностных лиц.По словам Алексея Пушкова, наказуемые преступления, которые имели место в треш-стримах, перечислены в российском Уголовном Кодексе, однако в нем не указано, что совершение этих действий с трансляцией на многомиллионную аудиторию – это особый вид преступления с точки зрения его безнравственности и опасности для подрастающего поколения.По его мнению, опасность состоит в том, что интернет создал ощущение дозволенности таких действий и принятия их обществом. Более того, генерировал приличный заработок для авторов трансляций. Алексей Пушков считает, что перед законодателями стоит задача полного искоренения треш-стримов на территории России, в частности, для предотвращения преступлений, которые уже не раз становились причиной смерти людей и причинения тяжкого вреда их здоровью. Социальные сети должны будут отслеживать треш-контент. Соответствующие интернет-страницы будут включаться в Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети "Интернет" и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети "Интернет", содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено.

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новости, россия, интернет, алексей пушков