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В Госдуму внесен закон о запрете треш-контента в интернете
В Госдуму внесен закон о запрете треш-контента в интернете - 08.12.2023 Украина.ру
В Госдуму внесен закон о запрете треш-контента в интернете
Проект закона внес 8 декабря на рассмотрение Алексей Пушков
2023-12-08T13:59
2023-12-08T13:59
2023-12-08T13:59
новости
россия
интернет
алексей пушков
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Работа над законопроектом, запрещающим размещение треш-контента в интернете велась три года. Об этом сообщил инициатор и соавтор законопроекта – сенатор, председатель Комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Итог работы – три законопроекта: поправки в Уголовный Кодекс РФ, Кодекс об административных правонарушениях РФ, а также в отдельные законодательные акты - Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и Федеральный закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию".Предлагается совершение умышленного преступления с публичной демонстрацией квалифицировать как отягчающее обстоятельство. За публикацию будет предусмотрена административная ответственность: от 200 до 600 тыс. рублей для граждан и от 300 до 700 тыс. рублей для должностных лиц.По словам Алексея Пушкова, наказуемые преступления, которые имели место в треш-стримах, перечислены в российском Уголовном Кодексе, однако в нем не указано, что совершение этих действий с трансляцией на многомиллионную аудиторию – это особый вид преступления с точки зрения его безнравственности и опасности для подрастающего поколения.По его мнению, опасность состоит в том, что интернет создал ощущение дозволенности таких действий и принятия их обществом. Более того, генерировал приличный заработок для авторов трансляций. Алексей Пушков считает, что перед законодателями стоит задача полного искоренения треш-стримов на территории России, в частности, для предотвращения преступлений, которые уже не раз становились причиной смерти людей и причинения тяжкого вреда их здоровью. Социальные сети должны будут отслеживать треш-контент. Соответствующие интернет-страницы будут включаться в Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети "Интернет" и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети "Интернет", содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, интернет, алексей пушков
В Госдуму внесен закон о запрете треш-контента в интернете
Проект закона внес 8 декабря на рассмотрение Алексей Пушков
Работа над законопроектом, запрещающим размещение треш-контента в интернете велась три года. Об этом сообщил инициатор и соавтор законопроекта – сенатор, председатель Комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Итог работы – три законопроекта: поправки в Уголовный Кодекс РФ, Кодекс об административных правонарушениях РФ, а также в отдельные законодательные акты - Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и Федеральный закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию".
Предлагается совершение умышленного преступления с публичной демонстрацией квалифицировать как отягчающее обстоятельство. За публикацию будет предусмотрена административная ответственность: от 200 до 600 тыс. рублей для граждан и от 300 до 700 тыс. рублей для должностных лиц.
По словам Алексея Пушкова, наказуемые преступления, которые имели место в треш-стримах, перечислены в российском Уголовном Кодексе, однако в нем не указано, что совершение этих действий с трансляцией на многомиллионную аудиторию – это особый вид преступления с точки зрения его безнравственности и опасности для подрастающего поколения.
Алексей Пушков пояснил, что парламентарии подразумевают под треш-стримами демонстрацию трансляций в сети Интернет с элементами насилия, издевательств, в том числе над животными, избиений, оскорблений, унижений человеческого достоинства.
По его мнению, опасность состоит в том, что интернет создал ощущение дозволенности таких действий и принятия их обществом. Более того, генерировал приличный заработок для авторов трансляций.
Алексей Пушков считает, что перед законодателями стоит задача полного искоренения треш-стримов на территории России, в частности, для предотвращения преступлений, которые уже не раз становились причиной смерти людей и причинения тяжкого вреда их здоровью.
"Совершение этих преступлений с трансляцией на многомиллионную аудиторию – это особый вид преступления и с точки зрения его вредоносности и безнравственности, и с точки зрения выхода на молодежную и даже на подростковую, детскую аудиторию. Это очень сильный фактор разложения общества", – отметил сенатор.
Социальные сети должны будут отслеживать треш-контент. Соответствующие интернет-страницы будут включаться в Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети "Интернет" и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети "Интернет", содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено.