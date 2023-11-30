https://ukraina.ru/20231130/1051638557.html
Западные журналисты обнаружили у Зеленского новые яхты стоимостью $75 млн
Западные журналисты обнаружили у Зеленского новые яхты стоимостью $75 млн - 30.11.2023 Украина.ру
Западные журналисты обнаружили у Зеленского новые яхты стоимостью $75 млн
Яхты под названием "Мне повезло" и "Моё наследие", общая стоимость которых оценивается в 75 миллионов долларов, президент Украины Владимир Зеленский приобрёл во время военного положения в его стране. Информацию об этом распространили западные журналисты
2023-11-30T18:53
2023-11-30T18:53
2023-11-30T18:53
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украина
владимир зеленский
коррупция
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сша
военная помощь
сво
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О приобретении дорогого имущества Зеленским писали сразу несколько СМИ – издание News и портал The DC Weekly. По данным источников, украинский лидер купил две яхты "Lucky Me" и "My Legacy", оформив их на подставных людей из партии "Слуга народа" и друзей – Бориса и Сергея Шефиров. Уточняется, что проект по борьбе с организованной преступностью и коррупцией обнаружил, что нынешний главный помощник Зеленского, его правая рука Сергей Шифир, является частью офшорной сети. Яхты размером 46 и 57 метров, по мнению журналистов, были приобретены за деньги Запада, то есть в том числе за средства налогоплательщиков стран, поддерживающих киевский режим. Ранее издание Financial Times сообщало, что советники президента Украины Владимира Зеленского могут стать новыми олигархами – они получают всё больше власти и полномочий. При этом на Украине придумывают всё новые схемы по присвоению денег.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, владимир зеленский, коррупция, запад, сша, военная помощь, сво
Новости, Украина, Владимир Зеленский, коррупция, Запад, США, военная помощь, СВО
Западные журналисты обнаружили у Зеленского новые яхты стоимостью $75 млн
Яхты под названием "Мне повезло" и "Моё наследие", общая стоимость которых оценивается в 75 миллионов долларов, президент Украины Владимир Зеленский приобрёл во время военного положения в его стране. Информацию об этом распространили западные журналисты
"Вы удивитесь, узнав, что украинский президент Зеленский каким-то образом умудрился купить две многомиллионные яхты общей стоимостью 75 млн долларов. Это делают через отмывание денег, либо через доверенное лицо. Вот как покупают вещи, если ты Зеленский", – прокомментировал американский журналист Клейтон Моррис.
О приобретении дорогого имущества Зеленским писали сразу несколько СМИ – издание News и портал The DC Weekly. По данным источников, украинский лидер купил две яхты "Lucky Me" и "My Legacy", оформив их на подставных людей из партии "Слуга народа" и друзей – Бориса и Сергея Шефиров.
Уточняется, что проект по борьбе с организованной преступностью и коррупцией обнаружил, что нынешний главный помощник Зеленского, его правая рука Сергей Шифир, является частью офшорной сети.
Яхты размером 46 и 57 метров, по мнению журналистов, были приобретены за деньги Запада, то есть в том числе за средства налогоплательщиков стран, поддерживающих киевский режим.
"Помните, как год назад его жена выпрашивала деньги у мировых правительств, а потом была поймана на том, что ездила в Париж и покупала все эти дорогие украшения, сумки и прочее? Итак, Америка посылает вам кучу денег, а ваша жена едет за покупками в Париж. Видите, как это работает? Теперь Зеленский купил две яхты", – возмутился Клейтон Моррис.
Ранее издание Financial Times сообщало, что советники президента Украины Владимира Зеленского могут стать новыми олигархами – они получают всё больше власти и полномочий. При этом на Украине придумывают всё новые схемы по присвоению денег.