Западные журналисты обнаружили у Зеленского новые яхты стоимостью $75 млн - 30.11.2023 Украина.ру
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Западные журналисты обнаружили у Зеленского новые яхты стоимостью $75 млн
Западные журналисты обнаружили у Зеленского новые яхты стоимостью $75 млн - 30.11.2023 Украина.ру
Западные журналисты обнаружили у Зеленского новые яхты стоимостью $75 млн
Яхты под названием "Мне повезло" и "Моё наследие", общая стоимость которых оценивается в 75 миллионов долларов, президент Украины Владимир Зеленский приобрёл во время военного положения в его стране. Информацию об этом распространили западные журналисты
2023-11-30T18:53
2023-11-30T18:53
новости
украина
владимир зеленский
коррупция
запад
сша
военная помощь
сво
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О приобретении дорогого имущества Зеленским писали сразу несколько СМИ – издание News и портал The DC Weekly. По данным источников, украинский лидер купил две яхты "Lucky Me" и "My Legacy", оформив их на подставных людей из партии "Слуга народа" и друзей – Бориса и Сергея Шефиров. Уточняется, что проект по борьбе с организованной преступностью и коррупцией обнаружил, что нынешний главный помощник Зеленского, его правая рука Сергей Шифир, является частью офшорной сети. Яхты размером 46 и 57 метров, по мнению журналистов, были приобретены за деньги Запада, то есть в том числе за средства налогоплательщиков стран, поддерживающих киевский режим. Ранее издание Financial Times сообщало, что советники президента Украины Владимира Зеленского могут стать новыми олигархами – они получают всё больше власти и полномочий. При этом на Украине придумывают всё новые схемы по присвоению денег.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, владимир зеленский, коррупция, запад, сша, военная помощь, сво
Новости, Украина, Владимир Зеленский, коррупция, Запад, США, военная помощь, СВО

Западные журналисты обнаружили у Зеленского новые яхты стоимостью $75 млн

18:53 30.11.2023
 
© www.president.gov.uaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© www.president.gov.ua
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Яхты под названием "Мне повезло" и "Моё наследие", общая стоимость которых оценивается в 75 миллионов долларов, президент Украины Владимир Зеленский приобрёл во время военного положения в его стране. Информацию об этом распространили западные журналисты
"Вы удивитесь, узнав, что украинский президент Зеленский каким-то образом умудрился купить две многомиллионные яхты общей стоимостью 75 млн долларов. Это делают через отмывание денег, либо через доверенное лицо. Вот как покупают вещи, если ты Зеленский", – прокомментировал американский журналист Клейтон Моррис.
О приобретении дорогого имущества Зеленским писали сразу несколько СМИ – издание News и портал The DC Weekly. По данным источников, украинский лидер купил две яхты "Lucky Me" и "My Legacy", оформив их на подставных людей из партии "Слуга народа" и друзей – Бориса и Сергея Шефиров.
Уточняется, что проект по борьбе с организованной преступностью и коррупцией обнаружил, что нынешний главный помощник Зеленского, его правая рука Сергей Шифир, является частью офшорной сети.
Яхты размером 46 и 57 метров, по мнению журналистов, были приобретены за деньги Запада, то есть в том числе за средства налогоплательщиков стран, поддерживающих киевский режим.
"Помните, как год назад его жена выпрашивала деньги у мировых правительств, а потом была поймана на том, что ездила в Париж и покупала все эти дорогие украшения, сумки и прочее? Итак, Америка посылает вам кучу денег, а ваша жена едет за покупками в Париж. Видите, как это работает? Теперь Зеленский купил две яхты", – возмутился Клейтон Моррис.
Ранее издание Financial Times сообщало, что советники президента Украины Владимира Зеленского могут стать новыми олигархами – они получают всё больше власти и полномочий. При этом на Украине придумывают всё новые схемы по присвоению денег.
 
НовостиУкраинаВладимир ЗеленскийкоррупцияЗападСШАвоенная помощьСВО
 
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