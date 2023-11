https://ukraina.ru/20231130/1051638557.html

Западные журналисты обнаружили у Зеленского новые яхты стоимостью $75 млн

Яхты под названием "Мне повезло" и "Моё наследие", общая стоимость которых оценивается в 75 миллионов долларов, президент Украины Владимир Зеленский приобрёл во время военного положения в его стране. Информацию об этом распространили западные журналисты

О приобретении дорогого имущества Зеленским писали сразу несколько СМИ – издание News и портал The DC Weekly. По данным источников, украинский лидер купил две яхты "Lucky Me" и "My Legacy", оформив их на подставных людей из партии "Слуга народа" и друзей – Бориса и Сергея Шефиров. Уточняется, что проект по борьбе с организованной преступностью и коррупцией обнаружил, что нынешний главный помощник Зеленского, его правая рука Сергей Шифир, является частью офшорной сети. Яхты размером 46 и 57 метров, по мнению журналистов, были приобретены за деньги Запада, то есть в том числе за средства налогоплательщиков стран, поддерживающих киевский режим. Ранее издание Financial Times сообщало, что советники президента Украины Владимира Зеленского могут стать новыми олигархами – они получают всё больше власти и полномочий. При этом на Украине придумывают всё новые схемы по присвоению денег.

