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Эталон азиатской "многовекторности": купит ли Узбекистан истребители у Франции

Эталон азиатской "многовекторности": купит ли Узбекистан истребители у Франции - 30.11.2023 Украина.ру

Эталон азиатской "многовекторности": купит ли Узбекистан истребители у Франции

СМИ сообщают, что Казахстан и Узбекистан ведут переговоры о приобретении французских истребителей Dassault Rafale, с помощью которых Астана и Ташкент планируют обновить свои авиапарки.

2023-11-30T02:18

2023-11-30T02:18

2023-11-30T02:20

эксклюзив

зарубежье

франция

узбекистан

россия

эммануэль макрон

шавкат мирзиёев

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"Рафали", по версии французских журналистов, должны заменить советскую авиатехнику, образцы которой до сих пор составляют основную массу боевых самолётов, имеющихся в распоряжении двух азиатских республик бывшего СССР.Впрочем, никаких доказательств своим утверждениям французские СМИ не представили. Минобороны Казахстана информацию о возможном приобретении "Рафалей" опровергло, военное ведомство Узбекистана пока молчит. Так или иначе, эта информация является одним из проявлений внимания Запада к региону, которое в последнее время усиливается.На днях Среднюю Азию посетил спецпосланник ЕС по санкциям Дэвид О’Салливан. Его, разумеется, интересовала возможность заставить азиатские республики соблюдать введённые против России ограничения, чего до нынешнего дня добиться не удалось. А в начале ноября регион посетил президент Франции Эммануэль Макрон – очевидно, что разговоры о "Рафалях" связаны именно с этим.Макрон, во-первых, искал новых поставщиков урана для французских АЭС, что превратилось в необходимость из-за прекращения поставок из Нигера, где произошёл антифранцузский переворот. Во-вторых, после того, как Франция начала активно терять свои позиции в Африке, начало чему положила деятельность ЧВК "Вагнер", Париж решил отплатить Москве той же монетой, вознамерившись вытеснить Россию из её традиционной сферы влияния. "Главным призом" в этой игре является, конечно, Казахстан, однако Запад также традиционно уделял огромное внимание отношениям с Узбекистаном.Прежде всего, стоит отметить, что Узбекистан в тех условиях, в которых сегодня пребывает мировая экономика, демонстрирует нерядовой рост ВВП – около 5%. Кроме того, помимо ощутимых запасов углеводородов и полезных ископаемых, Ташкент старается развивать производящую отрасль, привлекая соучредителей из зарубежных стран, что открывает дополнительные возможности для иностранных инвесторов. И, наконец, из всех постсоветских азиатских республик, славящихся своей "многовекторностью", Ташкент демонстрирует в этом отношении, пожалуй, наибольшую последовательность.В частности, Узбекистан изначально не собирался присоединяться к ОДКБ, хотя эта структура выросла из объединения под красноречивым названием "Ташкентский пакт". На территории аэродрома Карши-Ханабад располагалась американская военная база, а в 2005 году Узбекистан присоединился к ныне практически забытому альянсу ГУАМ (превратив его в ГУУАМ), который на Западе считали основным вариантом интеграции постсоветских государств без участия России. После кровавых событий в Андижане 2005 года Ислам Каримов из ГУУАМ вышел (тот, соответственно, превратился обратно в ГУАМ), а база США из Узбекистана была выведена. Кроме того, Узбекистан вошёл в состав ОДКБ, однако в деятельности организации он практически не участвовал и в 2012 году её покинул.Всё это время в Вашингтоне рассматривали Ташкент как ключевого партнёра США в Средней Азии. Несмотря на то, что военная доктрина Узбекистана отвергает возможность размещения на его территории иностранных военных баз, представители США периодически поднимали этот вопрос. В частности, по сведениям американских изданий, речь об этом шла в 2021 году, когда нынешний президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял в Ташкенте делегацию американских конгрессменов. Однако никаких шагов в сторону появления в республике американского военного контингента в итоге сделано не было. При этом в Узбекистане функционирует целая сеть американских биолабораторий, а Ташкент и Вашингтон реализуют совместную биологическую программу.Так или иначе, сведения о возможности приобретения Узбекистаном французских истребителей всё же представляются спорными. Ташкент закупал вооружение у других государств (в частности, у Турции и Китая), однако в деле укрепления своих вооружённых сил основную ставку он всё же делал на Россию. Узбекистан не является членом ОДКБ, однако это отнюдь не мешало ему приобретать российское оружие (в том числе и самолёты) на льготных условиях.Слив информации о возможности поставок Ташкенту "Рафалей" во французские СМИ, а именно они являются первоисточниками новости, с высокой степень вероятности инициирован руководством Франции. Такое мнение высказал в интервью Украине.ру эксперт по проблемам Средней Азии, главный редактор телеграм-канала LogiStan Григорий Михайлов.По его словам, таким образом французские власти могут решать ряд внутри- и внешнеполитических задач. "Во-первых, демонстрируя успех во внешней политике (Узбекистан вот-вот купит нашу продукцию), усилить позиции действующего руководства страны в глазах собственного населения. Во-вторых, демонстрируя активность в Центральной Азии, частично компенсировать серию неприятных событий, приведших к снижению влияния Франции в Африке. В-третьих, обозначить наступательную внешнюю политику для усиления позиций в глазах как партнеров (США, ЕС) так и конкурентов – Россия, Китай", - считает Михайлов."По сути, основной посыл Парижа – Франция сильна и активна, ее нельзя игнорировать", - подчеркнул эксперт.При этом, что касается самого Узбекистана, то появление публикаций о переговорах с Францией может иметь ряд различных последствий, полагает политолог. "В частности, руководство Узбекистана стремится расширить число партнеров, улучшая тем самым переговорные позиции с основными центрами силы – Россией, Китаем, США", - отметил он.Михайлов считает, что полностью исключать сценарий, связанный с покупкой именно Rafale, нельзя. "Подобная сделка может состоятся, но в этом случае она будет продиктована в первую очередь вопросами политической, а не военной целесообразности. На данный момент у Узбекистана на вооружении стоят главным образом российские самолеты (МиГ-29, Су-25), покупка французских истребителей потребует значительных усилий по интеграции их в действующую систему. Еще один вопрос, насколько они вообще нужны. Основные угрозы, с которыми может столкнуться Ташкент, истребительной авиацией не парируются", - подчеркнул политолог.Говоря о специфике внешней политики Узбекистана и о том, что отличает её от линии, которой придерживаются соседи республики по региону, Михайлов отметил, что шаги Ташкента можно охарактеризовать как более неторопливые, но более стратегически выверенные. "Узбекистан последователен и склонен меньше обращать внимание на локальные процессы и изменения. В этом смысле он отчасти похож на Китай, чья стратегия действий просчитывается на десятки лет вперед", - полагает эксперт.По его словам, в экономическом плане Ташкент также в существенно меньшей степени зависит от внешних факторов, так как после распада СССР он сделал ставку на промышленность. "Он обеспечил устойчивые приток средств в бюджет страны, при этом не утратив контроль над стратегически важными отраслями и ресурсами. И сейчас Узбекистан переживает бурный рост экономики", - отметил Григорий Михайлов.Так или иначе, Ташкент при всей своей "многовекторности" избегает выраженно антироссийских шагов. И он вряд ли решит поставить по сомнение перспективы сотрудничества с Москвой, которое, помимо прочего, подразумевает огромные заработки на "сером импорте".

https://ukraina.ru/20231007/1049993094.html

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эксклюзив, зарубежье, франция, узбекистан, россия, эммануэль макрон, шавкат мирзиёев