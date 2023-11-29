Косачев ответил на отказ Столтенберга сравнивать Украину с Газой - 29.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231129/1051578585.html
Косачев ответил на отказ Столтенберга сравнивать Украину с Газой
Косачев ответил на отказ Столтенберга сравнивать Украину с Газой - 29.11.2023 Украина.ру
Косачев ответил на отказ Столтенберга сравнивать Украину с Газой
Сенатор прокомментировал слова Столтенберга о том, что "международное право должно соблюдаться в ходе всех конфликтов, но обстановку в секторе Газа и ситуацию на Украине сравнивать нельзя".
2023-11-29T11:31
2023-11-29T11:31
новости
константин косачев
йенс столтенберг
нато
украина
палестина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102509/57/1025095738_0:0:3094:1741_1920x0_80_0_0_e78e09a1c520387ad95a266e9d85faca.jpg.webp
Генсек НАТО Йенс Столтенберг очевидно неправ, когда говорит, что обстановку на Украине и в секторе Газа с точки зрения международного права сравнить нельзя. Об этом 29 ноября заявил заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев в своем телеграм-канале.Так российский сенатор прокомментировал слова Столтенберга о том, что "международное право должно соблюдаться в ходе всех конфликтов, но обстановку в секторе Газа и ситуацию на Украине сравнивать нельзя".Генеральному секретарю Североатлантического альянса сенатор напомнил о Женевских конвенциях 1949 года, в соответствии с которыми международное гуманитарное право начинает применяться "с первого выстрела" и прекращается "после общего окончания военных действий"."И конфликт на Украине, и палестино-израильский конфликт объединяет то, что к ним в равной мере применяется международное гуманитарное право, одинаково защищающее комбатантов, военнопленных, гражданское население и других лиц, пользующихся международной защитой, независимо от национальности, вероисповедания, расы, языка и других признаков", - отметил Косачев.Он напомнил, что НАТО упорно молчал о ситуации на Украине, когда после переворота 2014 года в стране началась гражданская война "с чудовищными бомбардировками гражданского населения юго-востока украинской армией", что является "прямой аналогией с нынешней Палестиной".Военные действия ведутся по правилам, подчеркнул Косачев. Поэтому, когда Столтенберг говорит, что сравнивать ситуации нельзя, создается ложный нарратив, что люди, находящиеся в одном конфликте, отличаются от людей, находящихся в другом конфликте, с точки зрения ценности человеческой жизни, объема прав и возможностей правовой защиты, добавил он."Как будто одни люди имеют права, а другие просто являются расходным материалом. Но эта версия вовсе не о международном праве, она вполне укладывается в натовскую концепцию "порядка, основанного на правилах"", - резюмировал российский сенатор.Генсек НАТО Йенс Столтенберг 28 ноября на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что ситуации в Газе и на Украине отличаются тем, что "Украина не угрожала России и не атаковала ее".
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102509/57/1025095738_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_f5ae9cbe9396d3dc7790d45891541f5f.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, константин косачев, йенс столтенберг, нато, украина, палестина
Новости, Константин Косачев, Йенс Столтенберг, НАТО, Украина, Палестина

Косачев ответил на отказ Столтенберга сравнивать Украину с Газой

11:31 29.11.2023
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВстреча председателя Комитета СФ по международным делам К. Косачева с руководителем фракции "Альянс патриотов Грузии" Г. Ломия
Встреча председателя Комитета СФ по международным делам К. Косачева с руководителем фракции Альянс патриотов Грузии Г. Ломия - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать в
Сенатор прокомментировал слова Столтенберга о том, что "международное право должно соблюдаться в ходе всех конфликтов, но обстановку в секторе Газа и ситуацию на Украине сравнивать нельзя".
Генсек НАТО Йенс Столтенберг очевидно неправ, когда говорит, что обстановку на Украине и в секторе Газа с точки зрения международного права сравнить нельзя. Об этом 29 ноября заявил заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев в своем телеграм-канале.
Так российский сенатор прокомментировал слова Столтенберга о том, что "международное право должно соблюдаться в ходе всех конфликтов, но обстановку в секторе Газа и ситуацию на Украине сравнивать нельзя".
"Сравнивать можно и даже нужно", - считает Косачев.
Генеральному секретарю Североатлантического альянса сенатор напомнил о Женевских конвенциях 1949 года, в соответствии с которыми международное гуманитарное право начинает применяться "с первого выстрела" и прекращается "после общего окончания военных действий".
"И конфликт на Украине, и палестино-израильский конфликт объединяет то, что к ним в равной мере применяется международное гуманитарное право, одинаково защищающее комбатантов, военнопленных, гражданское население и других лиц, пользующихся международной защитой, независимо от национальности, вероисповедания, расы, языка и других признаков", - отметил Косачев.
Он напомнил, что НАТО упорно молчал о ситуации на Украине, когда после переворота 2014 года в стране началась гражданская война "с чудовищными бомбардировками гражданского населения юго-востока украинской армией", что является "прямой аналогией с нынешней Палестиной".
Военные действия ведутся по правилам, подчеркнул Косачев. Поэтому, когда Столтенберг говорит, что сравнивать ситуации нельзя, создается ложный нарратив, что люди, находящиеся в одном конфликте, отличаются от людей, находящихся в другом конфликте, с точки зрения ценности человеческой жизни, объема прав и возможностей правовой защиты, добавил он.
"Как будто одни люди имеют права, а другие просто являются расходным материалом. Но эта версия вовсе не о международном праве, она вполне укладывается в натовскую концепцию "порядка, основанного на правилах"", - резюмировал российский сенатор.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг 28 ноября на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что ситуации в Газе и на Украине отличаются тем, что "Украина не угрожала России и не атаковала ее".
 
НовостиКонстантин КосачевЙенс СтолтенбергНАТОУкраинаПалестина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:57Шарль Мишель подтвердил, что ЕС не поставит Украине 1 млн снарядов к марту
11:55Кулеба назвал ВСУ "сильнейшей армией в Европе", несмотря на провал контрнаступления
11:31Косачев ответил на отказ Столтенберга сравнивать Украину с Газой
11:30Речь идёт о воровстве: в МИД РФ осудили передачу скифского золота Украине
10:58"Приболела психически": Наргиз финансирует ВСУ и мечтает набить тату Бандеры
10:46Боевики ВСУ лишились спутниковой связи Starlink над ЛДНР и Харьковской областью – Рогов
10:44В Лисичанск возвращаются люди - вице-премьер Татарстана
10:43Депутат Верховной Рады Лабазюк откупился и вышел из СИЗО
10:23Россия имеет законное право сбивать спутники Starlink, используемые ВСУ – эксперт ВВС США
09:54"Незаживающая рана Донбасса": в ЛНР открыли мемориал погибшим от украинской агрессии
09:30В Севастополе около двух тысяч человек остаются без света из-за неутихающего ветра
09:15"Раздавят тапком": Медведев рассказал, как пройдет "мирская слава" Украины
09:07"Прошла эпоха": США придётся признать превосходство России в ядерной сфере - Риттер
09:00Бойкот Залужному, подрыв немецкого танка, крест на членстве в НАТО. Главное на Украине на утро 29 ноября
08:49Собянин рассказал о летевшем на Москву украинском беспилотнике
08:37Всемирный русский народный собор – взгляд в будущее России
08:36Сийярто тактично не назвал "невменяемого" главу МИД страны НАТО – Пушков
08:10Протесты было легко загасить, если бы не мягкотелость Януковича. Журналист Чаленко — к 10-летию Майдана
08:07Россия поднялась на 11 место по экспорту шоколада в мире
07:56"Арестами делу не поможешь". Украинские эксперты констатируют раскол в верхах
Лента новостейМолния