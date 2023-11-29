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Косачев ответил на отказ Столтенберга сравнивать Украину с Газой
Косачев ответил на отказ Столтенберга сравнивать Украину с Газой - 29.11.2023 Украина.ру
Косачев ответил на отказ Столтенберга сравнивать Украину с Газой
Сенатор прокомментировал слова Столтенберга о том, что "международное право должно соблюдаться в ходе всех конфликтов, но обстановку в секторе Газа и ситуацию на Украине сравнивать нельзя".
2023-11-29T11:31
2023-11-29T11:31
2023-11-29T11:31
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг очевидно неправ, когда говорит, что обстановку на Украине и в секторе Газа с точки зрения международного права сравнить нельзя. Об этом 29 ноября заявил заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев в своем телеграм-канале.Так российский сенатор прокомментировал слова Столтенберга о том, что "международное право должно соблюдаться в ходе всех конфликтов, но обстановку в секторе Газа и ситуацию на Украине сравнивать нельзя".Генеральному секретарю Североатлантического альянса сенатор напомнил о Женевских конвенциях 1949 года, в соответствии с которыми международное гуманитарное право начинает применяться "с первого выстрела" и прекращается "после общего окончания военных действий"."И конфликт на Украине, и палестино-израильский конфликт объединяет то, что к ним в равной мере применяется международное гуманитарное право, одинаково защищающее комбатантов, военнопленных, гражданское население и других лиц, пользующихся международной защитой, независимо от национальности, вероисповедания, расы, языка и других признаков", - отметил Косачев.Он напомнил, что НАТО упорно молчал о ситуации на Украине, когда после переворота 2014 года в стране началась гражданская война "с чудовищными бомбардировками гражданского населения юго-востока украинской армией", что является "прямой аналогией с нынешней Палестиной".Военные действия ведутся по правилам, подчеркнул Косачев. Поэтому, когда Столтенберг говорит, что сравнивать ситуации нельзя, создается ложный нарратив, что люди, находящиеся в одном конфликте, отличаются от людей, находящихся в другом конфликте, с точки зрения ценности человеческой жизни, объема прав и возможностей правовой защиты, добавил он."Как будто одни люди имеют права, а другие просто являются расходным материалом. Но эта версия вовсе не о международном праве, она вполне укладывается в натовскую концепцию "порядка, основанного на правилах"", - резюмировал российский сенатор.Генсек НАТО Йенс Столтенберг 28 ноября на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что ситуации в Газе и на Украине отличаются тем, что "Украина не угрожала России и не атаковала ее".
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, константин косачев, йенс столтенберг, нато, украина, палестина
Косачев ответил на отказ Столтенберга сравнивать Украину с Газой
Сенатор прокомментировал слова Столтенберга о том, что "международное право должно соблюдаться в ходе всех конфликтов, но обстановку в секторе Газа и ситуацию на Украине сравнивать нельзя".
Генсек НАТО Йенс Столтенберг очевидно неправ, когда говорит, что обстановку на Украине и в секторе Газа с точки зрения международного права сравнить нельзя. Об этом 29 ноября заявил заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев в своем телеграм-канале.
Так российский сенатор прокомментировал слова Столтенберга о том, что "международное право должно соблюдаться в ходе всех конфликтов, но обстановку в секторе Газа и ситуацию на Украине сравнивать нельзя".
"Сравнивать можно и даже нужно", - считает Косачев.
Генеральному секретарю Североатлантического альянса сенатор напомнил о Женевских конвенциях 1949 года, в соответствии с которыми международное гуманитарное право начинает применяться "с первого выстрела" и прекращается "после общего окончания военных действий".
"И конфликт на Украине, и палестино-израильский конфликт объединяет то, что к ним в равной мере применяется международное гуманитарное право, одинаково защищающее комбатантов, военнопленных, гражданское население и других лиц, пользующихся международной защитой, независимо от национальности, вероисповедания, расы, языка и других признаков", - отметил Косачев.
Он напомнил, что НАТО упорно молчал о ситуации на Украине, когда после переворота 2014 года в стране началась гражданская война "с чудовищными бомбардировками гражданского населения юго-востока украинской армией", что является "прямой аналогией с нынешней Палестиной".
Военные действия ведутся по правилам, подчеркнул Косачев. Поэтому, когда Столтенберг говорит, что сравнивать ситуации нельзя, создается ложный нарратив, что люди, находящиеся в одном конфликте, отличаются от людей, находящихся в другом конфликте, с точки зрения ценности человеческой жизни, объема прав и возможностей правовой защиты, добавил он.
"Как будто одни люди имеют права, а другие просто являются расходным материалом. Но эта версия вовсе не о международном праве, она вполне укладывается в натовскую концепцию "порядка, основанного на правилах"", - резюмировал российский сенатор.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг 28 ноября на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что ситуации в Газе и на Украине отличаются тем, что "Украина не угрожала России и не атаковала ее".