Зеленский подписал закон о перенаправлении военного НДФЛ в бюджет Украины - 17.11.2023 Украина.ру
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Зеленский подписал закон о перенаправлении военного НДФЛ в бюджет Украины
Зеленский подписал закон о перенаправлении военного НДФЛ в бюджет Украины - 17.11.2023 Украина.ру
Зеленский подписал закон о перенаправлении военного НДФЛ в бюджет Украины
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о перенаправлении налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с дохода военных из местных бюджетов в бюджет Украины. Об этом в пятницу, 17 ноября, сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк
2023-11-17T18:15
2023-11-17T18:15
новости
украина
владимир зеленский
всу
украинская армия
бюджет
дефицит бюджета
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По его словам, с 1 января до 31 декабря 2024 года НДФЛ будет распределён таким образом: 45% на дроны – это более 43 миллиардов гривен (1,1 миллиарда долларов), 45% будет выделено Минстратегпрому для производства боеприпасов и оружия – также более 43 миллиардов гривен и 10% – для распределения между воинскими частями пропорционально в соответствии с уплаченным НДФЛ, это ещё порядка 10 миллиарда гривен (275,8 миллиона долларов). Ранее председатель комитета по вопросам бюджета украинского парламента Роксолана Пидласа сообщала, что Верховная рада Украины во втором чтении приняла законопроект, которым предлагается перенаправить НДФЛ с дохода военных из местных бюджетов в бюджет страны. До того Владимир Зеленский предрёк Украине кризис по соцвыплатам, уточнив, что без помощи Запада киевский режим будет вынужден сократить финансовую поддержку боевиков украинской армии, что повлияет на ход боевых действий. По данным депутата Железняка, дефицит годового бюджета Украины на 2024 год составляет 1,57 триллиона гривен (более 43 миллиардов долларов). Украинское правительство приняло проект бюджета на следующий год с рекордными военными расходами в объеме 45,6 миллиарда долларов, что превышает суммы расходов на социальную сферу, медицину и образование.
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новости, украина, владимир зеленский, всу, украинская армия, бюджет, дефицит бюджета
Новости, Украина, Владимир Зеленский, ВСУ, украинская армия, бюджет, дефицит бюджета

Зеленский подписал закон о перенаправлении военного НДФЛ в бюджет Украины

18:15 17.11.2023
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский
Зеленский
© Пресс-служба президента Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о перенаправлении налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с дохода военных из местных бюджетов в бюджет Украины. Об этом в пятницу, 17 ноября, сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк
"Президент подписал законопроект №10037 о военном НДФЛ. С 1 октября по 31 декабря 2023 года "военное НДФЛ" направляется в государственный бюджет в пропорции 50% на 50%: ГСЗИ (прим. ред. - Государственная служба специальной связи и защиты информации) на дроны 13 миллиардов гривен (358,8 миллиона долларов) и минобороны на закупку артиллерийских систем 13 миллиардов гривен", - написал Железняк с своём телеграм-канале.
По его словам, с 1 января до 31 декабря 2024 года НДФЛ будет распределён таким образом: 45% на дроны – это более 43 миллиардов гривен (1,1 миллиарда долларов), 45% будет выделено Минстратегпрому для производства боеприпасов и оружия – также более 43 миллиардов гривен и 10% – для распределения между воинскими частями пропорционально в соответствии с уплаченным НДФЛ, это ещё порядка 10 миллиарда гривен (275,8 миллиона долларов).
Ранее председатель комитета по вопросам бюджета украинского парламента Роксолана Пидласа сообщала, что Верховная рада Украины во втором чтении приняла законопроект, которым предлагается перенаправить НДФЛ с дохода военных из местных бюджетов в бюджет страны.
До того Владимир Зеленский предрёк Украине кризис по соцвыплатам, уточнив, что без помощи Запада киевский режим будет вынужден сократить финансовую поддержку боевиков украинской армии, что повлияет на ход боевых действий.
По данным депутата Железняка, дефицит годового бюджета Украины на 2024 год составляет 1,57 триллиона гривен (более 43 миллиардов долларов).
Украинское правительство приняло проект бюджета на следующий год с рекордными военными расходами в объеме 45,6 миллиарда долларов, что превышает суммы расходов на социальную сферу, медицину и образование.
 
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