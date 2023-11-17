https://ukraina.ru/20231117/1051101348.html

В МИД РФ рассказали, что изменится для России с приходом нового министра иностранных дел Британии

В МИД РФ рассказали, что изменится для России с приходом нового министра иностранных дел Британии - 17.11.2023 Украина.ру

В МИД РФ рассказали, что изменится для России с приходом нового министра иностранных дел Британии

Москва не ждет позитивных изменений в политическом диалоге с Лондоном с приходом Дэвида Кэмерона на пост главы МИД Британии. Об этом сообщили 17 ноября в МИД РФ

2023-11-17T07:12

2023-11-17T07:12

2023-11-17T07:30

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"Исходим из того, что его назначение главой Форин-офиса никак не скажется на подходах правительства британских консерваторов к отношениям с Россией. <...> Первые высказывания нового министра иностранных дел в полной мере подтверждают его приверженность деструктивной линии в двусторонних делах, намерение Лондона и далее следовать по пути эскалации и способствовать росту международной напряженности", - сказали в ведомстве.В МИД отметили, что "ожидать позитивных изменений в российско-британском политическом диалоге и практических действиях Лондона не приходится".Накануне Кэмерон прибыл на Украину и встретился в Киеве с Владимиром Зеленским. Позднее глава британского МИД провел встречу с украинским коллегой Дмитрием Кулебой и премьером Украины Денисом Шмыгалем.Экс-премьер Великобритании консерватор Кэмерон в начале этой недели был назначен министром иностранных дел Соединенного Королевства. Пост премьера он занимал с 2010 по 2016 год. После неудачного референдума по вопросу выхода страны из ЕС в 2016 году Кэмерон отказался от полномочий парламентария и, как заявлялось тогда, ушел из политики. По мнению посла России в Лондоне Андрея Келина, высказывания Кэмерона по отношению к России не были дружественными начиная с 2014 года.

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британия, кэмерон, мид рф, москва, отношения, новости