Испытания МБР Minuteman III прервали над Тихим океаном из-за аномалии - ВВС США - 02.11.2023 Украина.ру
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Испытания МБР Minuteman III прервали над Тихим океаном из-за аномалии - ВВС США
Испытания МБР Minuteman III прервали над Тихим океаном из-за аномалии - ВВС США - 02.11.2023 Украина.ру
Испытания МБР Minuteman III прервали над Тихим океаном из-за аномалии - ВВС США
Американская межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) Minuteman III из-за неполадок, возникших при испытательном пуске, была "безопасно" подорвана над Тихим океаном "из-за аномалии". Об этом 1 ноября сообщает пресс-служба ВВС США
2023-11-02T04:31
2023-11-02T04:32
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"[Подразделение] Space Launch Delta безопасным образом ликвидировало МБР Minuteman III над Тихим океаном... из-за аномалии во время тестового пуска с базы космических сил Ванденберг, штат Калифорния", - говорится в сообщении.Отмечается, что причинами "аномалии" будет заниматься комиссия, созданная из представителей профильных ведомств.По словам военных, неудачный пуск тем не менее обеспечил их данными, необходимыми для поддержания боеготовности МБР.В текущем году испытательные пуски Minuteman III уже проводились в феврале, апреле и сентябре. В сентябре Пентагон провёл испытательный пуск МБР, которая была оснащена разделяющейся головной частью с тремя блоками индивидуального наведения. По словам военных, "рутинные" испытания должны были продемонстрировать "надёжность и эффективность" потенциала ядерного сдерживания США.Трёхступенчатые межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования Minuteman III поставили на боевое дежурство в 1970 году, их производство прекратилось в 1978 году. Ракета способна поразить цель в радиусе 12 тысяч километров. По данным из открытых источников, США располагают около 450 ракетами Minuteman III.В настоящее время Соединённые Штаты не имеют замены устаревшим Minuteman III, поэтому они вынуждены регулярно проводить их тестовые запуски для подтверждения их технических параметров.
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главные новости, президент сша, ракетный удар, ядерное оружие, испытания
Главные новости, президент США, ракетный удар, Ядерное оружие, испытания

Испытания МБР Minuteman III прервали над Тихим океаном из-за аномалии - ВВС США

04:31 02.11.2023 (обновлено: 04:32 02.11.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Казак / Перейти в фотобанкОсуществлен успешный запуск баллистической ракеты РС-18 с космодрома "Байконур"
Осуществлен успешный запуск баллистической ракеты РС-18 с космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости . Сергей Казак
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Американская межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) Minuteman III из-за неполадок, возникших при испытательном пуске, была "безопасно" подорвана над Тихим океаном "из-за аномалии". Об этом 1 ноября сообщает пресс-служба ВВС США
"[Подразделение] Space Launch Delta безопасным образом ликвидировало МБР Minuteman III над Тихим океаном... из-за аномалии во время тестового пуска с базы космических сил Ванденберг, штат Калифорния", - говорится в сообщении.
Отмечается, что причинами "аномалии" будет заниматься комиссия, созданная из представителей профильных ведомств.
По словам военных, неудачный пуск тем не менее обеспечил их данными, необходимыми для поддержания боеготовности МБР.
В текущем году испытательные пуски Minuteman III уже проводились в феврале, апреле и сентябре. В сентябре Пентагон провёл испытательный пуск МБР, которая была оснащена разделяющейся головной частью с тремя блоками индивидуального наведения. По словам военных, "рутинные" испытания должны были продемонстрировать "надёжность и эффективность" потенциала ядерного сдерживания США.
Трёхступенчатые межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования Minuteman III поставили на боевое дежурство в 1970 году, их производство прекратилось в 1978 году. Ракета способна поразить цель в радиусе 12 тысяч километров. По данным из открытых источников, США располагают около 450 ракетами Minuteman III.
В настоящее время Соединённые Штаты не имеют замены устаревшим Minuteman III, поэтому они вынуждены регулярно проводить их тестовые запуски для подтверждения их технических параметров.
- РИА Новости, 1920, 31.10.2023
31 октября, 06:46
Lockheed Martin получил контракт на производство боеголовки для МБР Sentinel - ПентагонМинистерство обороны США заключило с крупнейшим оборонно-промышленным концерном Lockheed Martin контракт в размере почти один миллиард долларов в рамках программы производства межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel. Это следует из опубликованной отчётности Пентагона
 
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