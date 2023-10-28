https://ukraina.ru/20231028/1050571690.html
Крым обеспечен питьевой водой на год вперёд – глава парламента
Крым обеспечен питьевой водой на год вперёд – глава парламента - 28.10.2023 Украина.ру
Крым обеспечен питьевой водой на год вперёд – глава парламента
В настоящее время Крым в полной мере обеспечен питьевой водой, даже при гипотетическом отсутствии притока её запасов хватит на год. Об этом глава парламента полуострова Владимир Константинов заявил в своём телеграм-канале
2023-10-28T11:15
2023-10-28T11:15
2023-10-28T11:16
новости
россия
крым
владимир константинов
вода
водная блокада
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101876/55/1018765550_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3743f81a340df464f9c425912cbbc34c.jpg
"На сегодняшний день объём ресурсов в водохранилищах республики составляет около 150 миллионов кубических метров. При полном отсутствии притока, чего, разумеется, не будет, данных запасов хватит минимум на один год", - написал Константинов.По его словам, в этом году наполняемость некоторых водохранилищ значительно превышает прошлогоднюю."Старокрымское водохранилище наполнено на 71 процент, в то время как в прошлом году этот показатель составлял 48 процентов. Наполняемость Загорского, Балановского и Изобильненского водохранилищ превышает 80 процентов", - отметил спикер парламента.Константинов также рассказал о ходе работы, направленной на бесперебойное обеспечение жителей полуострова водой."К примеру, завершаются работы по крупнейшему инфраструктурному проекту - реконструкции водовода "Феодосия - Судак". Ввод объекта в эксплуатацию позволит гарантированно обеспечивать водой абонентов Судакского региона… До конца ноября планируется завершить капитальный ремонт магистральных сетей водоснабжения Симферополя, что позволит существенно сократить потери воды в системе коммуникаций… В Евпатории… ведётся строительство водовода протяжённостью более 12 километров", - рассказал Константинов.Он также отметил, что строительство тракта водоподачи на востоке Крыма на сегодняшний день выполнено более чем на 75 процентов.Ранее стало известно, что промышленные предприятия Крыма подадут иск к Украине по возмещению ущерба за водную блокаду полуострова на сумму порядка двух триллионов рублей.
https://ukraina.ru/20231025/1050478060.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101876/55/1018765550_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_678237bacb237240f45bd1931bdfc8a2.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, крым, владимир константинов, вода, водная блокада
Новости, Россия, Крым, Владимир Константинов, вода, водная блокада
Крым обеспечен питьевой водой на год вперёд – глава парламента
11:15 28.10.2023 (обновлено: 11:16 28.10.2023)
В настоящее время Крым в полной мере обеспечен питьевой водой, даже при гипотетическом отсутствии притока её запасов хватит на год. Об этом глава парламента полуострова Владимир Константинов заявил в своём телеграм-канале
"На сегодняшний день объём ресурсов в водохранилищах республики составляет около 150 миллионов кубических метров. При полном отсутствии притока, чего, разумеется, не будет, данных запасов хватит минимум на один год", - написал Константинов.
По его словам, в этом году наполняемость некоторых водохранилищ значительно превышает прошлогоднюю.
"Старокрымское водохранилище наполнено на 71 процент, в то время как в прошлом году этот показатель составлял 48 процентов. Наполняемость Загорского, Балановского и Изобильненского водохранилищ превышает 80 процентов", - отметил спикер парламента.
Константинов также рассказал о ходе работы, направленной на бесперебойное обеспечение жителей полуострова водой.
"К примеру, завершаются работы по крупнейшему инфраструктурному проекту - реконструкции водовода "Феодосия - Судак". Ввод объекта в эксплуатацию позволит гарантированно обеспечивать водой абонентов Судакского региона… До конца ноября планируется завершить капитальный ремонт магистральных сетей водоснабжения Симферополя, что позволит существенно сократить потери воды в системе коммуникаций… В Евпатории… ведётся строительство водовода протяжённостью более 12 километров", - рассказал Константинов.
Он также отметил, что строительство тракта водоподачи на востоке Крыма на сегодняшний день выполнено более чем на 75 процентов.
Ранее стало известно, что промышленные предприятия Крыма подадут иск к Украине по возмещению ущерба за водную блокаду полуострова на сумму порядка двух триллионов рублей.