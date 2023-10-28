Крым обеспечен питьевой водой на год вперёд – глава парламента - 28.10.2023 Украина.ру
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Крым обеспечен питьевой водой на год вперёд – глава парламента
Крым обеспечен питьевой водой на год вперёд – глава парламента - 28.10.2023 Украина.ру
Крым обеспечен питьевой водой на год вперёд – глава парламента
В настоящее время Крым в полной мере обеспечен питьевой водой, даже при гипотетическом отсутствии притока её запасов хватит на год. Об этом глава парламента полуострова Владимир Константинов заявил в своём телеграм-канале
2023-10-28T11:15
2023-10-28T11:16
новости
россия
крым
владимир константинов
вода
водная блокада
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"На сегодняшний день объём ресурсов в водохранилищах республики составляет около 150 миллионов кубических метров. При полном отсутствии притока, чего, разумеется, не будет, данных запасов хватит минимум на один год", - написал Константинов.По его словам, в этом году наполняемость некоторых водохранилищ значительно превышает прошлогоднюю."Старокрымское водохранилище наполнено на 71 процент, в то время как в прошлом году этот показатель составлял 48 процентов. Наполняемость Загорского, Балановского и Изобильненского водохранилищ превышает 80 процентов", - отметил спикер парламента.Константинов также рассказал о ходе работы, направленной на бесперебойное обеспечение жителей полуострова водой."К примеру, завершаются работы по крупнейшему инфраструктурному проекту - реконструкции водовода "Феодосия - Судак". Ввод объекта в эксплуатацию позволит гарантированно обеспечивать водой абонентов Судакского региона… До конца ноября планируется завершить капитальный ремонт магистральных сетей водоснабжения Симферополя, что позволит существенно сократить потери воды в системе коммуникаций… В Евпатории… ведётся строительство водовода протяжённостью более 12 километров", - рассказал Константинов.Он также отметил, что строительство тракта водоподачи на востоке Крыма на сегодняшний день выполнено более чем на 75 процентов.Ранее стало известно, что промышленные предприятия Крыма подадут иск к Украине по возмещению ущерба за водную блокаду полуострова на сумму порядка двух триллионов рублей.
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новости, россия, крым, владимир константинов, вода, водная блокада
Новости, Россия, Крым, Владимир Константинов, вода, водная блокада

Крым обеспечен питьевой водой на год вперёд – глава парламента

11:15 28.10.2023 (обновлено: 11:16 28.10.2023)
 
© РИА Новости . Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкСеверо-Крымский канал
Северо-Крымский канал - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
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В настоящее время Крым в полной мере обеспечен питьевой водой, даже при гипотетическом отсутствии притока её запасов хватит на год. Об этом глава парламента полуострова Владимир Константинов заявил в своём телеграм-канале
"На сегодняшний день объём ресурсов в водохранилищах республики составляет около 150 миллионов кубических метров. При полном отсутствии притока, чего, разумеется, не будет, данных запасов хватит минимум на один год", - написал Константинов.
По его словам, в этом году наполняемость некоторых водохранилищ значительно превышает прошлогоднюю.
"Старокрымское водохранилище наполнено на 71 процент, в то время как в прошлом году этот показатель составлял 48 процентов. Наполняемость Загорского, Балановского и Изобильненского водохранилищ превышает 80 процентов", - отметил спикер парламента.
Константинов также рассказал о ходе работы, направленной на бесперебойное обеспечение жителей полуострова водой.
"К примеру, завершаются работы по крупнейшему инфраструктурному проекту - реконструкции водовода "Феодосия - Судак". Ввод объекта в эксплуатацию позволит гарантированно обеспечивать водой абонентов Судакского региона… До конца ноября планируется завершить капитальный ремонт магистральных сетей водоснабжения Симферополя, что позволит существенно сократить потери воды в системе коммуникаций… В Евпатории… ведётся строительство водовода протяжённостью более 12 километров", - рассказал Константинов.
Он также отметил, что строительство тракта водоподачи на востоке Крыма на сегодняшний день выполнено более чем на 75 процентов.
Ранее стало известно, что промышленные предприятия Крыма подадут иск к Украине по возмещению ущерба за водную блокаду полуострова на сумму порядка двух триллионов рублей.
Владимир Константинов
25 октября, 14:43
Предприятия Крыма подадут иск к Украине на 2 триллиона рублей — КонстантиновПромышленные предприятия Крыма подадут иск к Украине по возмещению ущерба за водную блокаду полуострова на сумму порядка двух триллионов рублей. Об этом 25 октября сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов в эфире телеканала "Россия 24"
 
НовостиРоссияКрымВладимир Константиновводаводная блокада
 
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