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Крым обеспечен питьевой водой на год вперёд – глава парламента

Крым обеспечен питьевой водой на год вперёд – глава парламента - 28.10.2023 Украина.ру

Крым обеспечен питьевой водой на год вперёд – глава парламента

В настоящее время Крым в полной мере обеспечен питьевой водой, даже при гипотетическом отсутствии притока её запасов хватит на год. Об этом глава парламента полуострова Владимир Константинов заявил в своём телеграм-канале

2023-10-28T11:15

2023-10-28T11:15

2023-10-28T11:16

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"На сегодняшний день объём ресурсов в водохранилищах республики составляет около 150 миллионов кубических метров. При полном отсутствии притока, чего, разумеется, не будет, данных запасов хватит минимум на один год", - написал Константинов.По его словам, в этом году наполняемость некоторых водохранилищ значительно превышает прошлогоднюю."Старокрымское водохранилище наполнено на 71 процент, в то время как в прошлом году этот показатель составлял 48 процентов. Наполняемость Загорского, Балановского и Изобильненского водохранилищ превышает 80 процентов", - отметил спикер парламента.Константинов также рассказал о ходе работы, направленной на бесперебойное обеспечение жителей полуострова водой."К примеру, завершаются работы по крупнейшему инфраструктурному проекту - реконструкции водовода "Феодосия - Судак". Ввод объекта в эксплуатацию позволит гарантированно обеспечивать водой абонентов Судакского региона… До конца ноября планируется завершить капитальный ремонт магистральных сетей водоснабжения Симферополя, что позволит существенно сократить потери воды в системе коммуникаций… В Евпатории… ведётся строительство водовода протяжённостью более 12 километров", - рассказал Константинов.Он также отметил, что строительство тракта водоподачи на востоке Крыма на сегодняшний день выполнено более чем на 75 процентов.Ранее стало известно, что промышленные предприятия Крыма подадут иск к Украине по возмещению ущерба за водную блокаду полуострова на сумму порядка двух триллионов рублей.

https://ukraina.ru/20231025/1050478060.html

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новости, россия, крым, владимир константинов, вода, водная блокада