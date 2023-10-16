https://ukraina.ru/20231016/1050215302.html
Об украинском Крыме, гитлерах и главном в борьбе с диким национализмом - Кеворкян
Об украинском Крыме, гитлерах и главном в борьбе с диким национализмом - Кеворкян - 16.10.2023 Украина.ру
Об украинском Крыме, гитлерах и главном в борьбе с диким национализмом - Кеворкян
"Крым будет украинским или безлюдным" - это слова одного из основатель УНА-УНСО* Дмитрия Корчинского, которые из безумного маргинального высказывания... Украина.ру, 16.10.2023
2023-10-16T11:17
2023-10-16T11:17
2023-10-16T11:17
константин кеворкян
корчинский
национализм
украина
крым
россия
конфликт
сво
спецоперация
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"Крым будет украинским или безлюдным" - это слова одного из основатель УНА-УНСО* Дмитрия Корчинского, которые из безумного маргинального высказывания превратились в одну из основ национальной политики современной Украины. Как происходила эта трансформация и как искоренить радикальный национализм? Об этом мы общались с руководителем отдела телеграм-каналов Украина.ру, который лично брал интервью у Корчинского в 1993 году, Константином Кеворкяном:0:46 – Интервью с Корчинским; 4:27 – Изменения украинского национализма; 7:16 – Как украинский национализм выжил; 11:31 – Искоренение радикального национализма и нацизма;*организация признана экстремистской и её деятельность запрещена в России
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
константин кеворкян, корчинский, национализм, украина, крым, россия, конфликт, сво, спецоперация, видео
Константин Кеворкян, Корчинский, национализм, Украина, Крым, Россия, конфликт, СВО, Спецоперация
Об украинском Крыме, гитлерах и главном в борьбе с диким национализмом - Кеворкян
"Крым будет украинским или безлюдным" - это слова одного из основатель УНА-УНСО* Дмитрия Корчинского, которые из безумного маргинального высказывания превратились в одну из основ национальной политики современной Украины. Как происходила эта трансформация и как искоренить радикальный национализм? Об этом мы общались с руководителем отдела телеграм-каналов Украина.ру, который лично брал интервью у Корчинского в 1993 году, Константином Кеворкяном:
0:46 – Интервью с Корчинским;
4:27 – Изменения украинского национализма;
7:16 – Как украинский национализм выжил;
11:31 – Искоренение радикального национализма и нацизма;
*организация признана экстремистской и её деятельность запрещена в России