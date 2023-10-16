https://ukraina.ru/20231016/1050215302.html

Об украинском Крыме, гитлерах и главном в борьбе с диким национализмом - Кеворкян

Об украинском Крыме, гитлерах и главном в борьбе с диким национализмом - Кеворкян - 16.10.2023 Украина.ру

Об украинском Крыме, гитлерах и главном в борьбе с диким национализмом - Кеворкян

"Крым будет украинским или безлюдным" - это слова одного из основатель УНА-УНСО* Дмитрия Корчинского, которые из безумного маргинального высказывания... Украина.ру, 16.10.2023

2023-10-16T11:17

2023-10-16T11:17

2023-10-16T11:17

константин кеворкян

корчинский

национализм

украина

крым

россия

конфликт

сво

спецоперация

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"Крым будет украинским или безлюдным" - это слова одного из основатель УНА-УНСО* Дмитрия Корчинского, которые из безумного маргинального высказывания превратились в одну из основ национальной политики современной Украины. Как происходила эта трансформация и как искоренить радикальный национализм? Об этом мы общались с руководителем отдела телеграм-каналов Украина.ру, который лично брал интервью у Корчинского в 1993 году, Константином Кеворкяном:0:46 – Интервью с Корчинским; 4:27 – Изменения украинского национализма; 7:16 – Как украинский национализм выжил; 11:31 – Искоренение радикального национализма и нацизма;*организация признана экстремистской и её деятельность запрещена в России

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

константин кеворкян, корчинский, национализм, украина, крым, россия, конфликт, сво, спецоперация, видео