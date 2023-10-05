https://ukraina.ru/20231005/1049920878.html

"Партизаны" Есенина, мэр планирует построить "Хутор-Сити". Что происходит в Харькове

"Партизаны" Есенина, мэр планирует построить "Хутор-Сити". Что происходит в Харькове - 05.10.2023 Украина.ру

"Партизаны" Есенина, мэр планирует построить "Хутор-Сити". Что происходит в Харькове

В последнее время в первой столице Украины вновь активизировались поиски "российских агентов" и судилища над уже задержанными. В большинстве случаев речь идет не только о "лайках" в соцсетях – задержанных обвиняют в шпионаже за украинскими военными

2023-10-05T12:43

2023-10-05T12:43

2023-10-05T12:43

эксклюзив

украина

харьков

обвинения

шпионаж

сбу

задержанные

восстановление

план

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В среду, 4 октября, спикер областного управления СБУ Вячеслав Абдула сообщил о задержании трех "российских агентов", которые якобы снимали дислокацию украинских частей в области. В СБУ утверждают, что в поле их зрения подозреваемые мужчины попали уже давно, поскольку периодически ездили в Россию. Однако, как известно, мужчины не могут выехать из Украины после 24 февраля 2022 года, а если выезжали более полутора лет назад, почему их задержали только сейчас?Ответов нет.Задержанным вменяют в вину сотрудничество с неким полковником ГРУ из Белгорода. В качестве доказательства приводится также фотография российских денег, найденных при обыске – фигурируют одна купюра в тысячу рублей, одна – 500 рублей и две купюры по 100 рублей. Очевидно, что это мелкие деньги, оставшиеся после какой-нибудь поездки, и сумма никак не тянет на оплату работы разведчика.В областном управлении СБУ, вероятно, пытались выслужиться перед визитом Зеленского в город, где он 3 октября проводил совещание о готовности области к новым ударам по энергетической инфраструктуре, а также выслушал доклады областных начальников СБУ и генерала Сырского, ответственного за харьковское направление ВСУ.Также 3 октября был арестован 58-летний харьковчанин, который в "Фейсбук" (запрещена в РФ) в комментариях обвинял ВСУ в обстреле его района города, а также выступал против репрессий в отношении канонической УПЦ. На днях также задержана была учительница географии из Харькова. Обвиняют ее за комментарий, в котором женщина написала, что была в отчаянии, когда россияне отошли от Купянска, и посчитала, что таких как она бросили.Сейчас сотрудникам харьковского СБУ прибавилось работы: местные националисты и чиновники требуют от них срочно разыскать и арестовать "злодея", который на днях на одном из националистических муралов написал четверостишие Сергея Есенина (раньше на этом месте был мурал с Есениным). Авторы доносов на анонимного почитателя творчества поэта уже обвиняют его в работе на российскую разведку, в особенности учитывая, что летом на этом же месте уже появлялась строчка Есенина.Мэр Харькова Сергей Терехов тем временем пребывает в швейцарской Женеве на Форуме мэров, который проводит Европейская экономическая комиссия ООН. Как и все украинские политики и чиновники заграницей, мэр Харькова просил денег. Украинских чиновников в принципе сейчас выпускают в Европу только на "полюдье", а от количества собранных средств будут зависеть перспективы коррупционных дел против них.Убытки городу он оценил на форуме в $9,5 млрд. Таких денег мэру, конечно, не дадут, но он действует по принципу: проси больше, чтобы получить хоть часть. Средства он хочет инвестировать в генеральный план по восстановлению Харькова. Этот план составил британский архитектор и лорд Норман Фостер, который за свои услуги берет немало. Хотя пока что этот проект даже не в стадии подготовки документации, а на стадии разговоров. Примечательно, что план не предполагает возрождения Харькова как промышленного города. Запланированы невысокие жилые здания на 6-7 этажей с зелеными зонами, подземными парковками и IT-городком. Харьковчане уже называют этот генплан "Хутор-сити".В целом план подходит для какого-нибудь небольшого британского провинциального городка с населением тысяч 20-30, с колледжем, пенсионным населением и обслуживающим персоналом из мигрантов. Но никак не годится для украинского мегаполиса с его промышленными зонами. По оценкам местных властей, в городе сейчас проживают 1,2 миллиона человек (до СВО – 1,5 миллиона). Из генерального плана британского архитектора непонятно, где они все будут работать, так как парковщиками, садовниками и айтишниками явно не устроятся.Однако администратор Telegram-канала "Харьков для людей" Павел Храмов полагает, что в будущем город потеряет половину жителей, а также значительную часть вузов. "Наше образование, а точнее бизнес по продаже дипломов, держалось на парнях, которые не хотят в армию, жителях села, которые хотят в свет, и относительной дешевизне. В будущем это всё потеряется. То, что не заберут в другие города, заберут на дистанционку", – пишет Храмов. По его оценкам, в Харькове останется 500-800 тысяч населения, а гиганты промышленности, вроде ХАЗ, завода Малышева, ФЭД и Турбоатома, прикажут долго жить.Терехову уже удалось развести немецкие фонды и муниципалитеты на программу восстановления под названием UN4Kharkiv. Вчитавшись в отчет, на что будут потрачены средства, становится ясно, что все деньги пойдут на "разработку стратегии" и "организацию конкурсов" на восстановление.Тем временем жители пострадавших домов, которые в прошлом году использовали в качестве живого щита, жалуются, что дома не ремонтируют. Местные власти говорят о недостатке финансирования, но и полуразрушенные дома не сносят, так как формально людям тогда придется предоставлять другое жилье.

https://ukraina.ru/20230929/1049758595.html

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эксклюзив, украина, харьков, обвинения, шпионаж, сбу, задержанные, восстановление, план