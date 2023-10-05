https://ukraina.ru/20231005/1049901572.html

Большой поход за китайской мечтой

Большой поход за китайской мечтой - 05.10.2023 Украина.ру

Большой поход за китайской мечтой

Чем более тесный союз выстраивается у России с Китаем (да и с КНДР тоже), тем больший интерес вызывает вопрос — а как там у них все утроено? После приезда в РФ Ким Чен Ына телеведущий Дмитрий Киселев сказал, что раз Россия выступает за многополярность, значит должна выступать и за многоукладность. Но что это значит и какие уклады бывают?

2023-10-05T04:38

2023-10-05T04:38

2023-10-05T04:38

главное в деталях

китай

россия

коммунизм

ссср

модернизация

мао цзэдун

си цзиньпин

эксклюзив

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Переходный период в несколько десятилетийУклады (в Китае они называются секторами) — это экономические уклады. Например, в СССР после революции образовалось коммунистическое государство, но до середины 30-х гг. коммунизм в экономике построен не был, одновременно существовало 5 экономических укладов: коммунистический (госпредприятия, работающие по плану), госкапиталистический (госпредприятия, работающие на рынок), частнокапиталистический (частный бизнес), мелкобуржуазный (мелкие фермеры, торговцы, т.н. самозанятые), патриархальный (крестьяне, потребляющие почти исключительно продукты собственного производства). Постепенно, в процессе коллективизации, индустриализации и культурной революции, т.е. в процессе классовой борьбы, они отмирали в пользу коммунистического уклада, который по причине того, что оставался единственным, уже не мог называться укладом, но становился единой экономической системой.Собственно говоря, в современной России разные экономические уклады тоже есть, как минимум три: госкап, частный капитализм и мелкобуржуазный. Если люди, живущие патриархальным производством где-то точечно и остались, то уклада они уже не образуют, как не образовывали уклада точечно оставшиеся в СССР после середины 30-х разнообразные кустари и артели.Очень просто и понятно все это объяснил Карл Маркс в "Критике Готской программы".Итак, коммунистической страной называется страна, в которой победила и удержалась коммунистическая революция, это государство диктатуры рабочего класса. При этом в ней может и не быть еще построен коммунизм в экономике, поскольку это долгий процесс борьбы с негарантированным результатом. Коммунизм в экономике — это обобществление основных средств производства. На практике это осуществляется национализацией предприятий государством диктатуры рабочего класса и введением в этой монополии плана. Например, в СССР, ГДР и Чехословакии социализм был построен, но потом проигран. В социалистической Польше он никогда не был построен, поскольку промышленность была обобществлена, а в сельском хозяйстве господствовала частная собственность. А в социалистической Югославии социализм не был построен даже в промышленности — предприятиями владели группы рабочих, то есть была частная коллективная собственность по типу анархо-синдикализма.Переходный этап — этап особо яростной классовой борьбы, когда государство уже коммунистическое, а экономика — нет, и некоммунистические уклады в экономике могут победить в этой борьбе и вернуть государство обратно к капитализму, если оно от этой борьбы откажется.За переходным периодом следует социализм. Термина "социализм" Маркс не употреблял, ввел его уже Ленин. Социализм — это тоже коммунизм, но незрелый, неполноценный, такой коммунизм, который родился непосредственно из капитализма и сохраняет его "родимые пятна" — особенно в нравственном и умственном плане. Иначе говоря, все экономические основания для новой жизни уже построены, но люди привыкли жить по-старому и жить по-новому им еще нужно научиться. Если не научатся, все может откатиться обратно.В СССР переходный период (НЭП) прошли быстро, лет за 20, а в Китае он тянется уже много десятилетий. В чем дело? А дело в исторических условиях и обстоятельствах.«Большой скачок» от сохи к атомной бомбеСССР прошел переходный период быстро (с потрясениями, связанными с той же коллективизацией) не от хорошей жизни. В 20-е гг., а тем более в начале 30-х в Европе к власти рвался фашизм и советское руководство готовилось к большой войне. Учитывая Японию, готовился к войне на два фронта. Если бы не этот фактор, форсировать переход к социализму было бы не обязательно.У Китая на старте были гораздо худшие, чем у России условия, и никакое форсирование не могло принести советских результатов в сопоставимые сроки.В начале XX века полуфеодальный Китай был близок к распаду и японской оккупации. В 1912 году в стране произошла буржуазная Синьхайская революция, в результате которой была упразднена монархия.В 1921 году возникает Коммунистическая партия Китая (КПК) , в 1927 году ее лидер Мао Дзедун начинает вооруженное восстание на юго-востоке страны против правящей партии Гоминьдан, в 1928 году появляется Советская республика в Цзянси, а в 1931 году — Китайская советская республика. Коммунисты воюют и с поддерживаемым из США Гоминьданом, и с начавшими вторжение японцами, по сути, не только за социалистические преобразования, но и за независимость страны. В 1949 году провозглашена Китайская Народная Республика.С этого момента в коммунистическом Китае начинается строительство коммунизма. Главная проблема встала сразу — низкая стартовая база. Невозможно строить коммунизм в аграрной стране, где очень мало современной промышленности и образованного населения. Чтобы преодолеть катастрофическое отставание и через 15 лет достичь объемов производства Великобритании, руководство КНР начинает политику "Большого скачка". Заключалась она, прежде всего, в коллективизации на селе. Но если Советский Союз проводил коллективизацию после первых пятилеток индустриализации, когда город уже мог дать деревне какую-то сельскохозяйственную технику, в Китае так не получилось. Помимо продуктов питания сельские коммуны должны были производить и промышленные продукты, прежде всего сталь, выплавляемую в маленьких печах во дворах.План был утопическим в самой своей идее. Но даже маленькие шансы на его реализацию были похоронены разрывом отношений КНР и СССР после XX и XXII съездов, когда Хрущев фактически совершил контрреволюцию, отказавшись от диктатуры рабочего класса в пользу "общенародного государства". Советский Союз отозвал из Китая специалистов и прекратил финансовую помощь. Но, хоть Великобританию догнать и не получилось, КНР при Мао все же вырос в промышленном плане в 10 раз (фантастика, если сравнить с современными показателями роста даже самых развитых государств) и создал ядерное оружие, чего слабая и малообразованная нация сделать бы не смогла. Это, кстати, стало результатом в т.ч. и раскритикованной китайской "культурной революции", которая при всех ее перегибах справилась с проблемой неграмотности населения. А население Китая по численности — это, мягко говоря, не население России в период того же ликбеза. Поэтому мы сейчас даже до конца не осознаем, насколько совершенный КНР в тот момент "скачок" был "большим". Он был не меньшей величины по сложности, чем высадка человека на Луну."Реформы и открытость" ради социалистической модернизацииИ все же конфликт с СССР стал проблемой. Для дальнейшего развития нужны были деньги и технологии. Дэн Сяопин назвал два фактора, которые не позволяют Китаю быстро перейти к социализму — слабость экономической основы и гигантское население. Собственно эти два фактора и являются той самой "спецификой" в известной формуле "коммунизм с китайской спецификой". В 1978 году, в тот момент, когда Советский Союз проводил ревизионистские реформы и в идеологии ("конвергенция"), и в экономике ("развитой социализм", который в народе называли "разве то социализм"), семимильными шагами двигаясь к 1991 году, КПК вынужденно обращается за деньгами и технологиями туда, где они были — в США. Начинается период "Реформ и открытости". Только к советской Перестройке (перестройке социализма в капитализм) эта политика не имела никакого отношения.Дэн Сяопин сформировал четыре основных идеологических и политических принципа: отстаивать социалистический путь, диктатуру пролетариата, руководство Компартии, марксизм-ленинизм — идеи Мао Цзэдуна. На Третьем пленуме ЦК КПК 11-го созыва он заявил, что на данный момент главной целью (при сохранении стратегических целей по построению коммунизма) становится модернизация. А цель модернизации — "сяокан" или "малое благополучие", то есть повышение уровня благосостояния народа, а с ним и общее повышение культуры.Сначала реформы запустили на селе, преобразовав все еще слабо насыщенные техникой коммуны в семейные предприятия, создав тем самым в стране мелкобуржуазный экономический уклад наряду с коммунистическим. В 80-х были созданы ориентированные на экспорт особые экономические районы (ОЭР) и беспошлинные зоны в приморских городах. Всего за шесть лет, с 1978 по 1984 год, по объему экспорта в мировом рейтинге Китай переместился с 32-го на 16-е место. Государственные инвестиции, способствовавшие быстрому развитию прибрежных регионов, спровоцировали приток зарубежного капитала, так что в развитие "успешных" китайских провинций стали вкладываться и крупнейшие западные корпорации. Если в 1980 году только один из пяти китайцев жил в городе, то к 1998 году таких уже было 30% населения.Это был тяжелый период, от которого нам достались представления о Китае как "мировой фабрике" и о стране, где люди круглосуточно работают за миску риса. Но наряду с отрицательным моментом диалектически был и момент положительный. Запад переносил в Китай свои производства, Китай их копировал и постепенно научился сам делать не хуже. При сохранении высокого неравенства, росла производительность труда и росли доходы населения.К середине 2000-х годов появились средства, чтоб начать развитие не только прибрежных провинций. Началась стройка транспортных коридоров в рамках программы "Один пояс – один путь", а в пятилетних планах приоритет экономического роста был заменен приоритетом социального развития: повышения пособий, декретных отпусков, медстрахования, сокращения безработицы, снижении диспропорций в региональном развитии, а также ключевому моменту для перехода к социализму — придании деревне "городского облика".Так, "щупая камни под ногами, переходя через реку", Дэн Сяопин и его последователи медленно, но уверено создавали ту технологическую, производственную и культурную базу для будущего построения коммунизма, какой не было у Мао Дзедуна.Эпоха "Реформ и открытости" Дэн Сяопина позволила Китаю ускоренно развиваться, но одновременно с этим углубила социальное неравенство и коррупцию. Возмущение рыночными перекосами вылились в волнения на площади Тяньаньмэнь (у нас эти события неверно трактуют как нечто вроде Майдана, попытки "цветной революции"), где у многих рабочих и студентов в руках были портреты Мао. В "Новый поход" за китайской мечтойПодавление площади Тяньаньмэнь не решило проблемы бедности, неравенства и коррупции. Пришедший к руководству КНР в 2012 году Си Цзиньпин констатировал: "Или партия победит коррупцию, или коррупция победит партию".Был провозглашен план "Китайская мечта", согласно которому к 2035 года должна быть "в основном обеспечена социалистическая модернизация". Первый этап, "Новая эпоха" осуществлялся с 2012 года. Новая эпоха — это эпоха без бедности.В 2014 году Китай обошёл США по ВВП на душу населения в паритете покупательной способности и является второй страной в мире по объёмам ВВП в целом. Китай занял 1 место в мире по количеству патентов и по уровню научно-исследовательской активности. Средняя зарплата к 2020 году достигала 907 долларов, что приближается к показателям восточных членов ЕС. Ежегодно она возрастает на 50—70 долларов и с 2010-го выросла почти в половину. По текущему курсу средний китаец зарабатывает больше 1300 долларов, а россиянин — примерно 750. В середине 2000-х все было наоборот. Так что Китай — это уже далеко не страна с нищим населением.В 2021 Си Цзиньпин заявил о том, что КНР одержала историческую победу в борьбе с абсолютной бедностью и достигла параметров того самого "сяокан" — общества среднего достатка. По данным Всемирного банка, за последние 40 лет Китай вывел из нищеты более 850 млн человек, среди которых почти 100 млн — это женщины. В стране сформировали систему субсидирования малоимущих и пожилых, которая охватила почти 37 млн человек. Помимо прокладки инфраструктуры в отдаленных регионах, субсидий, создания рабочих мест на селе, обучения и переобучения персонала, были приняты меры по ликвидации "передачи бедности по наследству", т.е. построены бесплатные учебные заведения в малоимущих районах.В 2022 году на ХХ съезде КПК был провозглашен второй этап плана "Китайская мечта" — "Новый поход". В 1934 г., во время японской оккупации значительной части Китая, красные отряды под руководством Мао Цзэдуна отправились в "Великий поход" в северо-западные районы страны. Там они создали базу, которая позволила разгромить японских захватчиков, местных коллаборационистов и Гоминьдан, а затем, 1 октября 1949 года, провозгласить КНР. Соответственно, отсылка к "Великому походу" символизирует возврат к политике Мао Цзэдуна на новом витке развития. Эта политика — построение коммунизма. Провозглашенные цели "Нового похода" — "внутренняя революция" и "всеобщее благосостояние"."Внутренняя революция" включает в себя: пересмотр ориентации экономики на внешние рынки в ущерб внутреннему потреблению и благосостоянию народа; превращение расхлябанной и коррумпированной в эпоху "Реформ и открытости" КПК в эффективную управленческую структуру на принципах дисциплины и единоначалия; системную борьбу с коррупцией; ускоренную модернизацию в вооруженных силах; отмену "политики одного ребенка"; оздоровление окружающей среды, пострадавшей от погони за прибылью любой ценой; инициативу "Пояс и путь" под девизом создания "сообщества единой судьбы человечества" как выход из завещанной Дэн Сяопином "тени" (это уже амбиции по мировому распространению своих идей и своего образа жизни в противовес американскому образу жизни); ускоренное развитие стратегического партнерства с Россией."Всеобщее благосостояние" заключается в: сбалансированном развитии всего народного хозяйства вместо обогащения меньшинства и опережающего развития приморских провинций; более справедливом распределении общественных богатств — миллиардеров "убедили" вносить средства в казну отстающих регионов, а несогласным пришлось покинуть Китай, на частных предприятиях введен государственный контроль; резкое сокращении числа платных учебных заведений; налоговая и полиция занялись вызывающей роскошью и специфическим поведением местных "звезд".Проблема с крайней нищетой была решена, но 600 миллионов китайцев все еще живут на доход около 11 000 рублей в месяц. Повышение доходов создаст мощный внутренний рынок и снизит зависимость от экспорта. Поэтому одна из важнейших целей "Нового похода" — еще одно удвоение ВВП, создание экономики на базе достижений кибернетики, роботизации, искусственного интеллекта.В борьбе решится, кто победитНа данный момент КНР является социалистическим государством, которое находится в переходном от капитализма к коммунизму периоде. В нем существуют одновременно 5 экономических укладов: коммунистический (госпредприятия, работающие по плану), госкапиталистический (госпредприятия, работающие на рынок), частнокапиталистический (частные бизнес), мелкобуржуазный (мелкие фермеры, торговцы и т.д.), патриархальный (крестьяне, до сих пор потребляющие почти исключительно продукты собственного производства). Коммунистический сектор экономики занимает порядка 40% экономики.Какой уклад в итоге победит, неизвестно — это вопрос классовой борьбы. Но что можно констатировать как факт, это то, что КПК никогда, даже в "рыночную" эпоху "Реформ и открытости", не отказывалась от главного в марксизме — диктатуры рабочего класса, которая в КНР осуществляется через Всекитайское собрание народных представителей, представленное депутатами от трудовых коллективов и действующее согласно программе правящей партии, программе построения коммунизма."Практика китайской революции показала, — написал сотрудник Института международных исследований Шанхайской Академии общественных наук Чжан Цзяньжун, — что путь строительства социалистической модернизации, начатый Октябрьской революцией, вполне соответствует потребностям развития китайского общества. Сегодня развитие Китая не отойдет от этого пути, за который боролась и борется Коммунистическая партия Китая (КПК), несмотря на кровь и жертвы, обновление теории и практики данного пути развития Китая".Союзнические отношения КНР с Россией, у которой есть огромный опыт — как достижений, так и ошибок — в том пути, которым идет Китай, в нынешних условиях являются неизбежными и безальтернативными. Действительно, если мы за многополярность, то должны быть и за многоукладность.

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Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

китай, россия, коммунизм, ссср, модернизация, мао цзэдун, си цзиньпин, эксклюзив