https://ukraina.ru/20231004/1049901931.html

Суд приговорил к 8,5 годам бывшую сотрудницу Первого канала Овсянникову

Суд приговорил к 8,5 годам бывшую сотрудницу Первого канала Овсянникову - 04.10.2023 Украина.ру

Суд приговорил к 8,5 годам бывшую сотрудницу Первого канала Овсянникову

Марина Овсянникова приговорена к 8,5 года лишения свободы и лишением на 4,5 года права администрирования интернет-ресурсов. Такой приговор бывшей сотруднице Первого канала российского телевидения вынес Басманный суд Москвы

2023-10-04T15:43

2023-10-04T15:43

2023-10-04T15:43

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Суд признал Овсянникову виновной в распространении недостоверной информации о Вооруженных силах России. Приговор вынесен заочно ввиду бегства обвиняемой из-под домашнего ареста.Овсянникова получила скандальную известность в марте 2022 года: во время вечернего эфира новостной программы "Время" на Первом канале она выбежала со спины телеведущей с плакатом о якобы вранье коллег и с осуждением СВО. Тогда сотрудницу телеканала уволили и штрафовали на 30 тысяч рублей. После этого она уехала в Германию, где пыталась заниматься журналистской деятельностью, спустя несколько месяцев вернулась в Россию и занялась деятельностью политической.Летом 2022 года она появилась на Софийской набережной с плакатом, в котором, по мнению правоохранителей, содержалась "заведомо ложная информация о действиях военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации в ходе специальной военной операции". Суд решил не брать обвиняемую под стражу, избрав меру пресечения в виде домашнего ареста. Нарушив свои обязательства, в октябре того же года Овсянникова бежала в ЕС и была объявлена в розыск.Розыскные мероприятия не привели к явке обвиняемой. Басманный суд согласился с доводами прокуратуры Москвы и вынес заочный приговор.

https://ukraina.ru/20220810/1037517773.html

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новости, первый канал, телевидение, сво, суд, приговор, российские сми