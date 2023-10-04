Суд приговорил к 8,5 годам бывшую сотрудницу Первого канала Овсянникову - 04.10.2023 Украина.ру
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Суд приговорил к 8,5 годам бывшую сотрудницу Первого канала Овсянникову
Суд приговорил к 8,5 годам бывшую сотрудницу Первого канала Овсянникову - 04.10.2023 Украина.ру
Суд приговорил к 8,5 годам бывшую сотрудницу Первого канала Овсянникову
Марина Овсянникова приговорена к 8,5 года лишения свободы и лишением на 4,5 года права администрирования интернет-ресурсов. Такой приговор бывшей сотруднице Первого канала российского телевидения вынес Басманный суд Москвы
2023-10-04T15:43
2023-10-04T15:43
новости
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телевидение
сво
суд
приговор
российские сми
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Суд признал Овсянникову виновной в распространении недостоверной информации о Вооруженных силах России. Приговор вынесен заочно ввиду бегства обвиняемой из-под домашнего ареста.Овсянникова получила скандальную известность в марте 2022 года: во время вечернего эфира новостной программы "Время" на Первом канале она выбежала со спины телеведущей с плакатом о якобы вранье коллег и с осуждением СВО. Тогда сотрудницу телеканала уволили и штрафовали на 30 тысяч рублей. После этого она уехала в Германию, где пыталась заниматься журналистской деятельностью, спустя несколько месяцев вернулась в Россию и занялась деятельностью политической.Летом 2022 года она появилась на Софийской набережной с плакатом, в котором, по мнению правоохранителей, содержалась "заведомо ложная информация о действиях военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации в ходе специальной военной операции". Суд решил не брать обвиняемую под стражу, избрав меру пресечения в виде домашнего ареста. Нарушив свои обязательства, в октябре того же года Овсянникова бежала в ЕС и была объявлена в розыск.Розыскные мероприятия не привели к явке обвиняемой. Басманный суд согласился с доводами прокуратуры Москвы и вынес заочный приговор.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, первый канал, телевидение, сво, суд, приговор, российские сми
Новости, Первый канал, телевидение, СВО, Суд, приговор, Российские СМИ

Суд приговорил к 8,5 годам бывшую сотрудницу Первого канала Овсянникову

15:43 04.10.2023
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости . Максим Блинов
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Марина Овсянникова приговорена к 8,5 года лишения свободы и лишением на 4,5 года права администрирования интернет-ресурсов. Такой приговор бывшей сотруднице Первого канала российского телевидения вынес Басманный суд Москвы
Суд признал Овсянникову виновной в распространении недостоверной информации о Вооруженных силах России. Приговор вынесен заочно ввиду бегства обвиняемой из-под домашнего ареста.
Овсянникова получила скандальную известность в марте 2022 года: во время вечернего эфира новостной программы "Время" на Первом канале она выбежала со спины телеведущей с плакатом о якобы вранье коллег и с осуждением СВО. Тогда сотрудницу телеканала уволили и штрафовали на 30 тысяч рублей. После этого она уехала в Германию, где пыталась заниматься журналистской деятельностью, спустя несколько месяцев вернулась в Россию и занялась деятельностью политической.
Летом 2022 года она появилась на Софийской набережной с плакатом, в котором, по мнению правоохранителей, содержалась "заведомо ложная информация о действиях военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации в ходе специальной военной операции". Суд решил не брать обвиняемую под стражу, избрав меру пресечения в виде домашнего ареста. Нарушив свои обязательства, в октябре того же года Овсянникова бежала в ЕС и была объявлена в розыск.
Розыскные мероприятия не привели к явке обвиняемой. Басманный суд согласился с доводами прокуратуры Москвы и вынес заочный приговор.
СИЗО-4 УФСИН России по городу Москве - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
10 августа 2022, 21:07
Бывшему сотруднику Первого канала Овсянниковой предъявили обвинение по делу о фейкахСледователи предъявили бывшему редактору Первого канала Марине Овсянниковой обвинение в распространении недостоверной информации о Вооруженных силах РФ. Об этом журналистам сообщил 10 августа адвокат Овсянниковой Дмитрий Захватов.
 
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Заголовок открываемого материала
15:44В Кремле объяснили причину проверки систем оповещения населения о ЧС в России
15:43Суд приговорил к 8,5 годам бывшую сотрудницу Первого канала Овсянникову
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