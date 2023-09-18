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"Подвиг разведчика" и судьба режиссёра

"Подвиг разведчика" и судьба режиссёра - 18.09.2023 Украина.ру

"Подвиг разведчика" и судьба режиссёра

Советский кинематограф часто обращался к теме "шпионского детектива" – как со стороны вражеской ("Ошибка резидента", "ТАСС уполномочен заявить"), так и со стороны нашей ("17 мгновений весны"). Одним из первых послевоенных образцов такого кино стал фильм "Подвиг разведчика", вышедший в прокат 19 сентября 1947 года

2023-09-18T18:00

2023-09-18T18:00

2023-09-18T18:00

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Этот фильм снял на Киевской киностудии им. Александра Довженко режиссёр с необыкновенной и трагичной судьбой – Борис Васильевич Барнет. Фильм под первоначальным названием "Подвиг останется неизвестным" снимался по одноимённой пьесе уроженца Одессы Михаила (Исидора) Борисовича Маклярского.Идея сценария пришла к майору Маклярскому в годы Великой Отечественной Войны, когда он служил в 4-м управлении НКВД-НКГБ под руководством генерал-лейтенанта Павла Анатольевича Судоплатова. Маклярский являлся организатором спецопераций "Монастырь", "Березино" и ликвидации немецкого гауляйтера Белоруссии Кубе.В 1947 году в звании полковника Михаила Борисовича уволили из органов безопасности по болезни, и он взялся за перо.С 1947 года по 1978 год бывший разведчик написал сценарии к 14 художественным фильмам. Его "Инспектор уголовного розыска" и "Будни уголовного розыска" вошли в "золотой фонд" советского "криминального" кино. Кроме того, на его счету множество пьес и киноведческих очерков, а его рассказы печатались ещё в 20-х годах прошлого века. Но первой его пьесой, экранизацию которой он сам же инициировал, стала "Подвиг останется неизвестным".Но вернёмся от сценариста к режиссеру. Прибыв на киностудию, Барнет застал её в плачевном состоянии: не хватало реквизита, грима, костюмов и декораций, электричество подавалось по расписанию. В первый послевоенный год все ресурсы направлялись на восстановление страны, и на съёмочный процесс средств практически не выделялось.Кроме того, сценарий фильма был сырым и требовал доработки, а кинодраматургов в Киеве не было, и оставалось неизвестным, когда они вернутся из эвакуации. Руководство же требовало снять картину за пять месяцев.Однако у Барнета нашелся влиятельный союзник – директор киностудии Амвросий Максимилианович Бучма, который помимо того, что хорошо относился к Барнету, ещё и сам был задействован в съёмках фильма в роли подпольщика – агронома Григория Лещука.В январе 1947 года на киностудию приехал сценарист. К этому времени у худсовета к нему появились несколько предложений по улучшению качества картины. Так же какие-то предложения сделали и Барнету.К тому времени на счету Барнета уже было несколько заслуживших высокую оценку зрителей фильмов: "Девушка с коробкой" (1927), "Дом на трубной" (1928), "Окраина" (1933), "У самого синего моря" (1936), "Старый наездник" (1940). Фильм "Окраина", кроме того, получил на Венецианском кинофестивале гран-при – "Кубок Муссолини" ("Золотой лев" появился только в 1949 году).Фамилия Барнет происходит от прадеда режиссёра – английского потомственного печатника, осевшего в Москве после войны с Наполеоном. Его дед основал в Замоскворечье типографию, которая перешла по наследству его отцу, а после к старшему брату Бориса.Окончив частное реальное училище, Борис принял решение поступать в "Московское училище живописи, ваяния и зодчества" на архитектурное отделение, но в результате поступил на отделение живописи. Рисование всю жизнь было его страстью.В 1917 году типографию национализировали. У семьи Барнетов начались тяжёлые времена, и, чтобы хоть как-то прокормиться, Борису пришлось совмещать учёбу с подработками: он делал заставки, виньетки для журналов, ретушировал фотографии и даже дежурил в госпитале, потому что там кормили.Однажды в поисках работы судьба привела его в Первую студию Московского Художественного академического театра. Здесь Борис навсегда влюбился в театральное искусство. Как он сам писал в своём автобиографическом очерке: "в этом театре я впервые понял, как требовательно искусство, какой упорной работы оно требует, чтобы быть простым и правдивым, и какое счастье работать в искусстве".В течение полутора лет Борис с упоением выполнял любую работу: изображал сверчка и чайник, имитируя пароходные гудки, водил мокрым пальцем по краю хрустального бокала, подражал ветру, вертел накрытые холстом ребристые барабаны, клеил, красил, чинил бутафорию и прочее.В 1920 году Борису Барнету исполнилось 18 лет. Оставив учёбу и работу, он добровольцем записался в Красную Армию, воевал на Украине санитаром в частях Юго-Восточного фронта. В 1922 году Борис заболел холерой – его отправили на лечение в Москву, а позже демобилизовали.Дальнейшее смахивает на какую-то голливудскую историю. Барнет занялся боксом, участвовал в поединках и там его заметил Лев Владимирович Кулешов, искавший актёра на роль ковбоя для немого фильма "Приключения мистера Веста в стране большевиков".Фильм, снятый в стиле американских вестернов – с погонями и перестрелками – пользовался успехом. На этой волне в том же стиле был снят фильм "Мисс Менд" (1926) по роману Мариэтты Шагинян. Барнет выступил автором сценария, сорежиссёром, исполнителем главной роли и каскадёром.В 1927 году Барнет снял в качестве режиссёра свою собственную картину "Девушка с коробкой", в 1933-м – свой первый звуковой фильм "Окраина". В следующем году картина получила награду Венецианского кинофестиваля.До 1941 года Барнет снял 13 картин. Когда объявили мобилизацию, Борис Васильевич подал заявление на фронт, но его не взяли по возрасту. Он отправился в эвакуацию, здесь работал над созданием в кинематографе героико-патриотических образов. Со своими фильмами и бригадами артистов он посещал госпитали и воинские части, готовил "Боевые киносборники".В 1944 году вышла его кинолента о подпольщиках "Однажды ночью" по сценарию Фёдора Кнорре, снятая на Ереванской студии художественных фильмов.Два года спустя Барнет получил задание на съёмки новой полнометражной картины, на этот раз в Киеве.Изначально на главную роль разведчика Алексея Федотова режиссёр Барнет планировал Николая Крючкова, с которым работал раньше. К тому же внешность Крючкова крайне походила на внешность разведчика Кузнецова, который считается прототипом героя картины Алексея Федотова.Но кинопробы Крючкова вызвали у худсовета нарекания. По их мнению, главный герой в его исполнении получался излишне жёстким. Барнету предложили поискать другого актёра, в котором твёрдость и мужественность сочетались бы с обаянием, мягкостью и интеллигентностью.На поиски нового исполнителя главной роли Борис Васильевич отправился из Киева в Москву, где пробовал многих известных актёров. Снялся для кинопроб и Павел Кадочников, результат поразил всех – он идеально подходил на роль разведчика. Его утвердили.Кадочникову в роль Алексея Федотова помог вжиться сценарист Маклярский, который по совместительству в силу своего опыта являлся ещё и консультантом фильма. Много часов провели они в беседах "с глазу на глаз", что потом и использовал Кадочников, воплощая в жизнь своего героя.Барнет не приступал к съёмкам сцен, пока они не были отрепетированы до "блеска". Репетиции были продолжительными, похожими на театральные – сказывался опыт, полученный им за время работы во МХАТе. Если требовалось, то Борис Васильевич привлекал актёров и к "застольному" периоду работы. Он любил говорить: "сначала разберёмся в логике поведения наших героев, а затем уже поищем мизансцену".По сценарию одним из героев фильма был немецкий генерал Кюн, которого Алексей Федотов похищает в конце фильма. К этому герою у худсовета так же были нарекания: генерал получался каким-то несерьёзным, "водевильным". И тогда Барнет сделал его настоящим полководцем, мозгом предстоящего немецкого наступления. За время кинопроб режиссёр не нашёл актёра, который смог бы передать характер генерала, и он решил сыграть эту роль самостоятельно.Фильм в основном снимался в павильоне, причём не только интерьеры, но и пейзажи. Это заслуга главного оператора картины Даниила Порфирьевича Демуцкого – классика немого кино, соратника Довженко. Ни в одном фильме Барнета не было такого количества крупных планов.Работа над фильмом шла полным ходом. Ночью снимали, днём монтировали – на сон оставалось не более двух часов. Барнет перестал писать домой письма. В атмосфере чувствовалось напряжение: пройдёт картина, или нет? Но когда на студии провели два просмотра, в адрес режиссера посыпались слова одобрения. Барнет писал: "Картина получается интересная. Было два просмотра. Был большой успех. Смотрел Луков – рычал от удовольствия…" (Леонид Давидович Луков – советский кинорежиссёр, сценарист, лауреат Сталинской премии II степени 1941 года).Картина вышла на экраны 19 сентября 1947 года под названием "Подвиг разведчика". 1 октября газета "Вечерняя Москва" сообщила, что ленту посмотрели более миллиона москвичей. Общее же число зрителей превысило 22,3 миллиона.В 1948 году съёмочная группа получила Сталинскую премию II-й степени. Но самое главное, картина получила народное признание. Сейчас это принято называть "культовый статус". Во всех дворах мальчишки играли в разведчиков.Фразы из фильма ушли в народ: "У вас продаётся славянский шкаф?" или "За победу – Нашу победу!". А вот другой знаменитой фразы - "Терпение, и ваша щетина превратится в золото", - в дословном изложении в фильме нет. Это уже непосредственно "народное творчество" по мотивам реальных диалогов киногероев. Фразу "Нет, вы пойдёте со мной, генерал!" произносит герой Сергея Маковецкого – Фима в культовом сериале нулевых годов уже XXI века "Ликвидация".Наиболее маститый и заслуженный режиссёр того времени Сергей Эйзенштейн говорил: "у нас на Руси три царя – Царь-колокол, Царь-пушка и Царь-режиссёр Борис Барнет".Кинолента задала тон изображения советского разведчика-интеллектуала. Сыгранный Кадочниковым образ получил продолжение в сериале "17 мгновений весны". "Подвиг разведчика" заложил основу традиции героико-приключенческих фильмов в советском киноискусствеПосле этой работы Барнет оставался в Киеве ещё 8 лет. Снял фильм "Щедрое лето" (1950) с Николаем Крючковым в главной роли, который посмотрели более 20 млн. человек, и киноконцерт "Концерт мастеров украинского искусства" (1952). В этот период времени он жил бобылём в небольшой квартирке в доме, где получали жильё работники студии. Сама студия находилась здесь же рядом – подъезд выходил на её территорию. Режиссёры Александр Алов и Владимир Наумов были распределены в Киев после окончания ВГИКА и вспоминали, как Барнет любил поить их чаем: "он готовил его с самозабвением, добиваясь необыкновенного вкуса, цвета, запаха, добавляя туда только одному ему известные травки, которые он неведомо где доставал".Денег киностудии на съёмки фильмов выделяли мало, молодые режиссёры никак не могли получить работу, и Барнет, как мог, их морально поддерживал:"Помню, как зимой он выходил на свой балкон, покрытый снегом, и приветствовал нас, когда мы возвращались со съемки. Выходил голый, в одних трусах, могучий человек с маленькой чашечкой кофе в огромной руке. И оттуда, сверху, с этого балкона, кричал: "Эй, Аловонаумов, не дрейфь, я с тобой!"Отсутствие работы заставило, в конце концов, Барнета покинуть Киев. Он перебрался в Москву, где снял ещё несколько лент, из которых наиболее успешными оказались "Аннушка" (1959) и "Алёнка" (1961) с Василием Шукшиным в главной роли. Последней работой Бориса Васильевича стала картина "Полустанок" 1963 года, с которой был связан нешуточный скандал.Во время съёмок картины Барнет сильно повздорил с директором "Мосфильма" – в результате ей присвоили самую низкую 4-я категорию, и это при том, что ниже второй никому не давали. За Бориса Васильевича вступились коллеги по цеху, в результате категорию подняли до второй, но обида осталась. Борис Васильевич подал заявление на увольнение, и директор киностудии, не мешкая, его подписал. Барнет потом говорил с горечью: "даже дворника провожают на пенсию с большим почётом, чем меня".До середины 1964 года маститый режиссёр просидел без дела. Летом его пригласили на Рижскую киностудию снимать фильм по сценарию всё того же Михаила Маклярского "Заговор послов" про латышских стрелков, охранявших Ленина и предотвративших покушение на него в 1918 году.Барнет прилетел в Ригу. Но работа не клеилась: сценарий не дорабатывался, приглашенные "столичные" актёры не прилетали, так как Борис Васильевич стал опальным режиссёром. Так продолжалось до 8 января 1965 года – на этот день был назначен очередной худсовет, где Барнета должны были разносить. Но он не пришёл. За режиссёром послали машину. Когда она вернулась, стало известно, что Борис Васильевич Барнет повесился.Он оставил две предсмертные записки: в одной написал, что потерял веру в себя, а без неё невозможно работать, а значит и жить, во второй обращался к жене и дочери. В обеих записках стояло три даты: 23 декабря, 4 января и 8 января. В первой записке было написано: "еле-еле дотянул до восьмого января".Бориса Васильевича Барнета ставят в один ряд с такими корифеями мирового кинематографа как Эйзенштейн, Тарковский и Феллини. На его работах учатся будущие режиссеры многих стран мира. Но на его Родине наиболее известным и любимым зрителем по-прежнему остаётся снятый в Киеве фильм "Подвиг разведчика", в котором бесстрашный интеллигентный русский патриот не моргнув глазом, поднимает со своими врагами бокал за "Нашу Победу"… и побеждает.

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