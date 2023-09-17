https://ukraina.ru/20230917/1049462268.html

"Вокруг Булгакова": прокуратор и царь

"Вокруг Булгакова": прокуратор и царь - 17.09.2023 Украина.ру

"Вокруг Булгакова": прокуратор и царь

Судьбу героев романа и пьесы решают сильные мира сего. В романе – "пятый прокуратор Иудеи всадник Понтийский Пилат", в пьесе – император Николай I. Учитывая трагический конец Иешуа и Пушкина логично предположить, что между этими персонажами есть много общего… Но на практике всё неоднозначно

2023-09-17T05:45

2023-09-17T05:45

2023-09-17T05:45

"вокруг булгакова"

эксклюзив

история

литература

михаил булгаков

мастер и маргарита

пушкин

писатель

драматург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103037/82/1030378202_0:15:900:521_1920x0_80_0_0_7f7d98f24e7394ff20b1f43870d5ead2.jpg

И прокуратор, и царь в пространствах произведений являются высшей мирской властью и претендуют на высшую власть духовную.Пилат – полномочный представитель императора Тиберия Августа, которому при жизни воздаются почести как божеству ("август", собственно, – "божественный"). Т.е., он сам в некотором роде приобщён к божественной власти.И именно на эту власть покушается Иешуа:"– Ну, хотя бы жизнью твоею, – ответил прокуратор, – ею клясться самое время, так как она висит на волоске, знай это!– Не думаешь ли ты, что ты её подвесил, игемон? – спросил арестант, – если это так, ты очень ошибаешься.Пилат вздрогнул и ответил сквозь зубы:– Я могу перерезать этот волосок.– И в этом ты ошибаешься, – светло улыбаясь и заслоняясь рукой от солнца, возразил арестант, – согласись, что перерезать волосок уж наверно может лишь тот, кто подвесил?"Надо сказать, что Пилата такой оборот беседы скорее забавляет, чем возмущает – римское общество было веротерпимым. Пилат не видит в словах Иешуа покушения на власть императора, хотя, по идее, должен был бы.Император Николай I в соответствии с официальной точкой зрения является помазанником Божием, т.е., в духовном отношении имеет примерно такой же статус, как прокуратор Иудеи.Покушается ли Пушкин на его духовную власть? Да! Но в пьесе нет ни намёка на стихотворение "Памятник". Булгаков не ищет лёгких и очевидных путей…Образ Пилата в романе "Мастер и Маргарита" описан объёмно и выпукло. Это действительно сложный персонаж, способный вызвать симпатию или, хотя бы, понимание.Чем бы Пилат ни руководствовался, он действительно хотел спасти Иешуа, но оказался бессилен это сделать, будучи связанным по рукам и ногам путами имперского законодательства и интригами Синедриона. Всё, что он смог – облегчить страдания казнимого (в рамках дозволенного имперским правосудием), отомстить Иуде и оказать милость единственному ученику Иешуа. Не густо и, главное, не соответствует учению Иешуа. Впрочем, Пилат предупреждал. Что он вовсе не добрый человек, а совсем даже наоборот – кровожадное чудовище.Вот кто действительно враг Иешуа, так это первосвященник Каифа. Впрочем, это не совсем верная формулировка – Каифа не был врагом Иешуа как такового. Каифа был врагом проповеди Иешуа, полагая, что она приведёт к большой резне и вмешательству Рима. Тут Каифа и Пилат прозревают II Иудейскую войну, которая, однако, с христианской проповедью связана не была. Непосредственный участник войны Иосиф Флавий о проповеди Иисуса вспоминает, но с началом антиримского восстания её не связывает. Интересно, что братья Стругацкие, развивая булгаковскую тему, тоже такую связь не прослеживают – они не нуждались в такой гипотезе.Так или иначе, позиция Каифы рациональна и имеет в своей основе благо Иудеи. В отличие от позиции Пилата, который хочет обзавестись личным врачом и домашним философом. Кстати, если бы его план удался, то Каифа тоже должен был бы быть доволен… Но Каифа то ли не угадал мысли Пилата (а с чего бы ему их угадывать, если они у самого Пилата появились только что?), то ли просто не хотел оставить хоть тень риска для своей страны.Что же можно сказать о царе Николае?В первую очередь то, что он прописан значительно более поверхностно чем Пилат. Тут, конечно, играют роль ограничения сугубо драматургические – если романист может тратить километры текста на описание сложного внутреннего мира своего героя (что Булгаков со вкусом делает, описывая Пилата), то драматург может показывать этот мир только в очень ограниченном объёме и, в основном, опосредовано.- Государь Николай Павлович – большой любитель фрунта и мундира. Как писал другой Александр Сергеевич (Грибоедов):"Мундир! один мундир! Он в прежнем их бытуКогда-то укрывал, расшитый и красивый,Их слабодушие, рассудка нищету".Претензия в Пушкину, которую он передаёт через Жуковского – присутствие на балу во фраке, тогда как полагается – в мундире.Мелочь вроде бы, но это для нас мелочь, а вот царя это обстоятельство возмущает. Надо думать, что Пушкин это понимает и нарочно злит царя, демонстрируя ему своё свободомыслие.- Государь Николай Павлович симпатизирует Наталье Гончаровой. Хотя если честно, сцена их общения тет-а-тет на балу у автора вызвала недоумение – не веришь ни одному слову царя. Вообще этот фрагмент производит примерно такое же впечатление как общение Бунши и Марфой Васильевной в "Иване Васильевиче" за вычетом элемента комичности (всё же Николай – тот, за кого он себя выдаёт). Правда, то, что в "Иване Васильевиче" выглядело комично, в "Александре Пушкине" выглядит зловеще. Какой всё же мастер…- Государь Николай Павлович не любит Пушкина (в отличие от Пилата, которые Иешуа симпатизирует). Дело не только в мундире и близости к декабристам. Его раздражает сам Пушкин ("этот человек способен на всё, исключая добра") и его раздражают пушкинские стихи. Судя по всему, мирная стихотворная проповедь видится ему причиной будущих потрясений. Царь, правда об этом не говорит. Нечто в таком духе довольно невнятно излагает уже в конце пьесы шпик Битков:"- Я и то опасаюсь: зароем мы его, а будет ли толк... Опять, может, спокойствия не настанет...Смотрительша. А может, он оборотень?Битков. Может, и оборотень".И тут напрашивается мысль о том, что Булгаков сильно поменялся со времён "Белой гвардии". Тогда его автобиографический герой не стеснялся назвать себя монархистом, хоть это и не рекомендовалось. А в этой пьесе никакого пиетета к Романовым он уже не испытывает. То ли разочаровался (а он разочаровался), то ли воспринял правила игры, по которым Романовы – зло (а он воспринял, хотя булгаковедов такое предположение возмущает).В общем, Николай тут похож на Пилата, но фактически-то ближе к Каифе, хотя прямого приказа убить поэта не даёт – обходится такими же намёками, которые делает Пилат, добиваясь смерти Иуды…

https://ukraina.ru/20230827/1048940497.html

https://ukraina.ru/20200913/1028819797.html

https://ukraina.ru/20220605/1034047054.html

https://ukraina.ru/20230903/1049118685.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

эксклюзив, история, литература, михаил булгаков, мастер и маргарита, пушкин, писатель, драматург