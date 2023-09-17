"Вокруг Булгакова": прокуратор и царь - 17.09.2023 Украина.ру
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- РИА Новости, 1920, 15.08.2022
"Вокруг Булгакова"
https://ukraina.ru/20230917/1049462268.html
"Вокруг Булгакова": прокуратор и царь
"Вокруг Булгакова": прокуратор и царь - 17.09.2023 Украина.ру
"Вокруг Булгакова": прокуратор и царь
Судьбу героев романа и пьесы решают сильные мира сего. В романе – "пятый прокуратор Иудеи всадник Понтийский Пилат", в пьесе – император Николай I. Учитывая трагический конец Иешуа и Пушкина логично предположить, что между этими персонажами есть много общего… Но на практике всё неоднозначно
2023-09-17T05:45
2023-09-17T05:45
"вокруг булгакова"
эксклюзив
история
литература
михаил булгаков
мастер и маргарита
пушкин
писатель
драматург
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И прокуратор, и царь в пространствах произведений являются высшей мирской властью и претендуют на высшую власть духовную.Пилат – полномочный представитель императора Тиберия Августа, которому при жизни воздаются почести как божеству ("август", собственно, – "божественный"). Т.е., он сам в некотором роде приобщён к божественной власти.И именно на эту власть покушается Иешуа:"– Ну, хотя бы жизнью твоею, – ответил прокуратор, – ею клясться самое время, так как она висит на волоске, знай это!– Не думаешь ли ты, что ты её подвесил, игемон? – спросил арестант, – если это так, ты очень ошибаешься.Пилат вздрогнул и ответил сквозь зубы:– Я могу перерезать этот волосок.– И в этом ты ошибаешься, – светло улыбаясь и заслоняясь рукой от солнца, возразил арестант, – согласись, что перерезать волосок уж наверно может лишь тот, кто подвесил?"Надо сказать, что Пилата такой оборот беседы скорее забавляет, чем возмущает – римское общество было веротерпимым. Пилат не видит в словах Иешуа покушения на власть императора, хотя, по идее, должен был бы.Император Николай I в соответствии с официальной точкой зрения является помазанником Божием, т.е., в духовном отношении имеет примерно такой же статус, как прокуратор Иудеи.Покушается ли Пушкин на его духовную власть? Да! Но в пьесе нет ни намёка на стихотворение "Памятник". Булгаков не ищет лёгких и очевидных путей…Образ Пилата в романе "Мастер и Маргарита" описан объёмно и выпукло. Это действительно сложный персонаж, способный вызвать симпатию или, хотя бы, понимание.Чем бы Пилат ни руководствовался, он действительно хотел спасти Иешуа, но оказался бессилен это сделать, будучи связанным по рукам и ногам путами имперского законодательства и интригами Синедриона. Всё, что он смог – облегчить страдания казнимого (в рамках дозволенного имперским правосудием), отомстить Иуде и оказать милость единственному ученику Иешуа. Не густо и, главное, не соответствует учению Иешуа. Впрочем, Пилат предупреждал. Что он вовсе не добрый человек, а совсем даже наоборот – кровожадное чудовище.Вот кто действительно враг Иешуа, так это первосвященник Каифа. Впрочем, это не совсем верная формулировка – Каифа не был врагом Иешуа как такового. Каифа был врагом проповеди Иешуа, полагая, что она приведёт к большой резне и вмешательству Рима. Тут Каифа и Пилат прозревают II Иудейскую войну, которая, однако, с христианской проповедью связана не была. Непосредственный участник войны Иосиф Флавий о проповеди Иисуса вспоминает, но с началом антиримского восстания её не связывает. Интересно, что братья Стругацкие, развивая булгаковскую тему, тоже такую связь не прослеживают – они не нуждались в такой гипотезе.Так или иначе, позиция Каифы рациональна и имеет в своей основе благо Иудеи. В отличие от позиции Пилата, который хочет обзавестись личным врачом и домашним философом. Кстати, если бы его план удался, то Каифа тоже должен был бы быть доволен… Но Каифа то ли не угадал мысли Пилата (а с чего бы ему их угадывать, если они у самого Пилата появились только что?), то ли просто не хотел оставить хоть тень риска для своей страны.Что же можно сказать о царе Николае?В первую очередь то, что он прописан значительно более поверхностно чем Пилат. Тут, конечно, играют роль ограничения сугубо драматургические – если романист может тратить километры текста на описание сложного внутреннего мира своего героя (что Булгаков со вкусом делает, описывая Пилата), то драматург может показывать этот мир только в очень ограниченном объёме и, в основном, опосредовано.- Государь Николай Павлович – большой любитель фрунта и мундира. Как писал другой Александр Сергеевич (Грибоедов):"Мундир! один мундир! Он в прежнем их бытуКогда-то укрывал, расшитый и красивый,Их слабодушие, рассудка нищету".Претензия в Пушкину, которую он передаёт через Жуковского – присутствие на балу во фраке, тогда как полагается – в мундире.Мелочь вроде бы, но это для нас мелочь, а вот царя это обстоятельство возмущает. Надо думать, что Пушкин это понимает и нарочно злит царя, демонстрируя ему своё свободомыслие.- Государь Николай Павлович симпатизирует Наталье Гончаровой. Хотя если честно, сцена их общения тет-а-тет на балу у автора вызвала недоумение – не веришь ни одному слову царя. Вообще этот фрагмент производит примерно такое же впечатление как общение Бунши и Марфой Васильевной в "Иване Васильевиче" за вычетом элемента комичности (всё же Николай – тот, за кого он себя выдаёт). Правда, то, что в "Иване Васильевиче" выглядело комично, в "Александре Пушкине" выглядит зловеще. Какой всё же мастер…- Государь Николай Павлович не любит Пушкина (в отличие от Пилата, которые Иешуа симпатизирует). Дело не только в мундире и близости к декабристам. Его раздражает сам Пушкин ("этот человек способен на всё, исключая добра") и его раздражают пушкинские стихи. Судя по всему, мирная стихотворная проповедь видится ему причиной будущих потрясений. Царь, правда об этом не говорит. Нечто в таком духе довольно невнятно излагает уже в конце пьесы шпик Битков:"- Я и то опасаюсь: зароем мы его, а будет ли толк... Опять, может, спокойствия не настанет...Смотрительша. А может, он оборотень?Битков. Может, и оборотень".И тут напрашивается мысль о том, что Булгаков сильно поменялся со времён "Белой гвардии". Тогда его автобиографический герой не стеснялся назвать себя монархистом, хоть это и не рекомендовалось. А в этой пьесе никакого пиетета к Романовым он уже не испытывает. То ли разочаровался (а он разочаровался), то ли воспринял правила игры, по которым Романовы – зло (а он воспринял, хотя булгаковедов такое предположение возмущает).В общем, Николай тут похож на Пилата, но фактически-то ближе к Каифе, хотя прямого приказа убить поэта не даёт – обходится такими же намёками, которые делает Пилат, добиваясь смерти Иуды…
https://ukraina.ru/20230827/1048940497.html
https://ukraina.ru/20200913/1028819797.html
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Василий Стоякин
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эксклюзив, история, литература, михаил булгаков, мастер и маргарита, пушкин, писатель, драматург
"Вокруг Булгакова", Эксклюзив, История, литература, Михаил Булгаков, Мастер и Маргарита, Пушкин, писатель, драматург

"Вокруг Булгакова": прокуратор и царь

05:45 17.09.2023
 
© Фото : коллаж Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 17.09.2023
© Фото : коллаж Украина.ру
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
Все материалы
Судьбу героев романа и пьесы решают сильные мира сего. В романе – "пятый прокуратор Иудеи всадник Понтийский Пилат", в пьесе – император Николай I. Учитывая трагический конец Иешуа и Пушкина логично предположить, что между этими персонажами есть много общего… Но на практике всё неоднозначно
И прокуратор, и царь в пространствах произведений являются высшей мирской властью и претендуют на высшую власть духовную.
Пилат – полномочный представитель императора Тиберия Августа, которому при жизни воздаются почести как божеству ("август", собственно, – "божественный"). Т.е., он сам в некотором роде приобщён к божественной власти.
И именно на эту власть покушается Иешуа:
"– Ну, хотя бы жизнью твоею, – ответил прокуратор, – ею клясться самое время, так как она висит на волоске, знай это!
– Не думаешь ли ты, что ты её подвесил, игемон? – спросил арестант, – если это так, ты очень ошибаешься.
- РИА Новости, 1920, 27.08.2023
27 августа, 02:02"Вокруг Булгакова"
"Вокруг Булгакова": последние дни Александра Пушкина
Пилат вздрогнул и ответил сквозь зубы:
– Я могу перерезать этот волосок.
– И в этом ты ошибаешься, – светло улыбаясь и заслоняясь рукой от солнца, возразил арестант, – согласись, что перерезать волосок уж наверно может лишь тот, кто подвесил?"
Надо сказать, что Пилата такой оборот беседы скорее забавляет, чем возмущает – римское общество было веротерпимым. Пилат не видит в словах Иешуа покушения на власть императора, хотя, по идее, должен был бы.
Император Николай I в соответствии с официальной точкой зрения является помазанником Божием, т.е., в духовном отношении имеет примерно такой же статус, как прокуратор Иудеи.
Покушается ли Пушкин на его духовную власть? Да! Но в пьесе нет ни намёка на стихотворение "Памятник". Булгаков не ищет лёгких и очевидных путей…
Образ Пилата в романе "Мастер и Маргарита" описан объёмно и выпукло. Это действительно сложный персонаж, способный вызвать симпатию или, хотя бы, понимание.
Кадры из фильма Юрия Кары Мастер и Маргарита
13 сентября 2020, 08:00"Вокруг Булгакова"
Вокруг Булгакова: 30 слов из «Мастера и Маргариты»В литературе бывают такие небольшие фрагменты, которые сами по себе «весят» как целое литературное произведение – и в языковом, и в содержательном плане. Вот, например, рассуждения Андрея Болконского о дубе в «Войне и мире»… В творчестве Булгакова это, безусловно, первый абзац второй главы «Мастера и Маргариты», читающийся как стихи. О чём они?
Чем бы Пилат ни руководствовался, он действительно хотел спасти Иешуа, но оказался бессилен это сделать, будучи связанным по рукам и ногам путами имперского законодательства и интригами Синедриона. Всё, что он смог – облегчить страдания казнимого (в рамках дозволенного имперским правосудием), отомстить Иуде и оказать милость единственному ученику Иешуа. Не густо и, главное, не соответствует учению Иешуа. Впрочем, Пилат предупреждал. Что он вовсе не добрый человек, а совсем даже наоборот – кровожадное чудовище.
Вот кто действительно враг Иешуа, так это первосвященник Каифа. Впрочем, это не совсем верная формулировка – Каифа не был врагом Иешуа как такового. Каифа был врагом проповеди Иешуа, полагая, что она приведёт к большой резне и вмешательству Рима. Тут Каифа и Пилат прозревают II Иудейскую войну, которая, однако, с христианской проповедью связана не была. Непосредственный участник войны Иосиф Флавий о проповеди Иисуса вспоминает, но с началом антиримского восстания её не связывает. Интересно, что братья Стругацкие, развивая булгаковскую тему, тоже такую связь не прослеживают – они не нуждались в такой гипотезе.
Так или иначе, позиция Каифы рациональна и имеет в своей основе благо Иудеи. В отличие от позиции Пилата, который хочет обзавестись личным врачом и домашним философом. Кстати, если бы его план удался, то Каифа тоже должен был бы быть доволен… Но Каифа то ли не угадал мысли Пилата (а с чего бы ему их угадывать, если они у самого Пилата появились только что?), то ли просто не хотел оставить хоть тень риска для своей страны.
Что же можно сказать о царе Николае?
В первую очередь то, что он прописан значительно более поверхностно чем Пилат. Тут, конечно, играют роль ограничения сугубо драматургические – если романист может тратить километры текста на описание сложного внутреннего мира своего героя (что Булгаков со вкусом делает, описывая Пилата), то драматург может показывать этот мир только в очень ограниченном объёме и, в основном, опосредовано.
Вокруг Булгакова - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
5 июня 2022, 08:04"Вокруг Булгакова"
«Вокруг Булгакова»: «Мастер и Маргарита» братьев СтругацкихАркадий и Борис Стругацкие Булгакова очень любили. Да странно было бы, если бы это было не так – их художественные интересы находились в очень близких сферах. В одной из книг Стругацких есть даже персонаж по имени Михаил Афанасьевич, дающий оценку литературным произведениям. И есть у них свой собственный парафраз «Мастера и Маргариты»
- Государь Николай Павлович – большой любитель фрунта и мундира. Как писал другой Александр Сергеевич (Грибоедов):
"Мундир! один мундир! Он в прежнем их быту
Когда-то укрывал, расшитый и красивый,
Их слабодушие, рассудка нищету".
Претензия в Пушкину, которую он передаёт через Жуковского – присутствие на балу во фраке, тогда как полагается – в мундире.
Мелочь вроде бы, но это для нас мелочь, а вот царя это обстоятельство возмущает. Надо думать, что Пушкин это понимает и нарочно злит царя, демонстрируя ему своё свободомыслие.
- Государь Николай Павлович симпатизирует Наталье Гончаровой. Хотя если честно, сцена их общения тет-а-тет на балу у автора вызвала недоумение – не веришь ни одному слову царя. Вообще этот фрагмент производит примерно такое же впечатление как общение Бунши и Марфой Васильевной в "Иване Васильевиче" за вычетом элемента комичности (всё же Николай – тот, за кого он себя выдаёт). Правда, то, что в "Иване Васильевиче" выглядело комично, в "Александре Пушкине" выглядит зловеще. Какой всё же мастер…
- Государь Николай Павлович не любит Пушкина (в отличие от Пилата, которые Иешуа симпатизирует). Дело не только в мундире и близости к декабристам. Его раздражает сам Пушкин ("этот человек способен на всё, исключая добра") и его раздражают пушкинские стихи. Судя по всему, мирная стихотворная проповедь видится ему причиной будущих потрясений. Царь, правда об этом не говорит. Нечто в таком духе довольно невнятно излагает уже в конце пьесы шпик Битков:
- РИА Новости, 1920, 03.09.2023
3 сентября, 07:41"Вокруг Булгакова"
"Вокруг Булгакова": мастер и поэтПьесу "Александр Пушкин" ("Последние дни") была написана Михаилом Булгаковым в 1935 году. Одновременно он вёл работу над своим "романом о дьяволе", который только два года спустя получит название "Мастер и Маргарита". Тематика обоих произведений близка – конфликт художника и власти, хотя реализованы по-разному
"- Я и то опасаюсь: зароем мы его, а будет ли толк... Опять, может, спокойствия не настанет...
Смотрительша. А может, он оборотень?
Битков. Может, и оборотень".
И тут напрашивается мысль о том, что Булгаков сильно поменялся со времён "Белой гвардии". Тогда его автобиографический герой не стеснялся назвать себя монархистом, хоть это и не рекомендовалось. А в этой пьесе никакого пиетета к Романовым он уже не испытывает. То ли разочаровался (а он разочаровался), то ли воспринял правила игры, по которым Романовы – зло (а он воспринял, хотя булгаковедов такое предположение возмущает).
В общем, Николай тут похож на Пилата, но фактически-то ближе к Каифе, хотя прямого приказа убить поэта не даёт – обходится такими же намёками, которые делает Пилат, добиваясь смерти Иуды…
 
"Вокруг Булгакова"ЭксклюзивИсториялитератураМихаил БулгаковМастер и МаргаритаПушкинписательдраматург
 
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