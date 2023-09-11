https://ukraina.ru/20230911/1049328167.html

Сюй Цзицзюнь: Китайцам интересна информация о "горячих точках", но они заинтересованы в мире во всём мире

Сюй Цзицзюнь: Китайцам интересна информация о "горячих точках", но они заинтересованы в мире во всём мире - 11.09.2023 Украина.ру

Сюй Цзицзюнь: Китайцам интересна информация о "горячих точках", но они заинтересованы в мире во всём мире

Информация о "горячих точках" интересна китайским пользователям, но они заинтересованы в мире во всем мире, заявил блогер-миллионник, публицист из Китая Сюй Цзицзюнь в ходе пресс-конференции, организованной изданием Украина.ру 11 сентября

2023-09-11T15:26

2023-09-11T15:26

2023-09-11T15:26

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Сегодня китайская делегация приняла участие в мероприятии для прессы и журналистов, организованном изданием Украина.ру.Сюй Цзицзюнь (Xu Jijun) ответил на вопрос, насколько китайская аудитория интересуется информацией из "горячих точек". Другой участник делегации Жао Цзинь отметил, что китайская аудитория интересуется событиями гораздо сильнее, чем жители США, которые даже не знаю, где находится Тайвань. Украинский вопрос очень важен для Китая, там следили за битвой за Мариуполь", - сказал Жао.Также для китайской аудитории очень важна ситуация на Ближнем Востоке. Но население Китая, к сожалению, пока получает информацию главным образом от западных "посредников", отметил Жао.Делегация китайских блогеров приехала в Россию по приглашению издания Украина.ру. Гости посетили Донецкую Народную Республику и Крым, где встретились с врио главы ДНР Денисом Пушилиным и главой Республики Крым Сергеем Аксёновым.

https://ukraina.ru/20230911/1049323501.html

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новости, россия, китай, кнр (китай), делегация