https://ukraina.ru/20230822/1048790956.html

Чьё Покутье? Как поляки остановили молдавскую экспансию в Галичину

Чьё Покутье? Как поляки остановили молдавскую экспансию в Галичину - 22.08.2023 Украина.ру

Чьё Покутье? Как поляки остановили молдавскую экспансию в Галичину

Покутье – регион на юге Прикарпатья со смешанным валашско-русинским населением, ныне входящий в Ивано-Франковскую область. 22 августа 1531 года здесь столкнулись войска выдающегося польского полководца, основателя Тернополя Яна Тарновского и молдавского господаря Петра Рареша. Победу одержали поляки, что определяет положение региона до сих пор

2023-08-22T08:00

2023-08-22T08:00

2023-08-22T08:00

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В 1526 году произошла грандиозная битва при Мохаче, надолго определившая судьбы Юго-Восточной Европы. В ней османская армия султана Сулеймана I разбила войска короля Венгрии, Чехии и Хорватии Людвика (Лайоша) II Ягеллона, двоюродного брата польского короля Сигизмунда I Старого. Турки еще раз доказали свое превосходство в этом регионе Европы. Большая часть Венгрии оказалась в руках османов. В 1529 году они впервые осадили Вену.На этом фоне сменился правитель одной из зависимых от Турции земель — Молдавского княжества. В январе 1527 года умер внук Стефана III Великого господарь Стефан IV, и "бояре и страна" избрали его дядю Петра Рареша.Новый господарь повел амбициозную внешнюю политику, явно ориентируясь на своего великого отца. Он планировал восстановить союз с Русским государством и Габсбургами. Такая конфигурация, конечно же, была направлена на освобождение от турецкой зависимости, однако любой союз России с Германией поляки воспринимали как угрозу в первую очередь для себя.В конце 1530 года Рареш захватил Покутье — принадлежавшую Польской короне территорию между Прутом и Черемошем с центром в Коломые. Поводом для притязаний на юго-восточную область Червоной (Галицкой) Руси был старый долг польских королей молдавским господарям (своим бывшим вассалам), якобы не полностью уплаченный еще в XIV веке.Расчёт Рареша состоял в том, что поляки не решатся напасть на его княжество, опасаясь Османской империи.Оперативно отреагировать на вторжение Сигизмунд мог только сравнительно небольшими силами "обороны поточной", т.е. наёмных войск постоянной готовности, которые выступили во главе с польным гетманом Яном Коло. Под его началом находилось 11 хоругвей общей численностью в 1400 воинов. 31 декабря 1530 года они были разгромлены молдаванами под Хотином.Первый раунд противостояния остался за Рарешом. Однако медленная государственная машина Польского королевства уже пришла в движение. Терпеть захват своей провинции вчерашними вассалами никто не собирался.После долгих дебатов шляхта согласилась на введение дополнительного военного налога. Параллельно в Стамбул прибыло польское посольство во главе с интеллектуалом Яном Оцеским, секретарём великого канцлера Кшиштофа Шидловецкого. Полученная им в ходе переговоров информация очень ободрила поляков. Султан Сулейман Великолепный сообщил, что не давал молдаванам приказа нападать на Польшу и оккупировать её земли, так что Рареш действует по собственной инициативе. Вместе с тем он дал понять, что Молдавия находится под османским протекторатом, а значит, ни о каких притязаниях на нее со стороны Польши не может быть и речи.1 июля 1531 года польский Сенат передал командование собранной против молдаван армией великому гетману коронному Яну Амору Тарновскому — пожалуй, лучшему польскому полководцу той эпохи. Тарновский начинал свой воинский путь еще под знаменами самого Константина Острожского, уже имел опыт войны с молдаванами в 1512, командовал польскими добровольцами под Оршей в знаменитой битве 1514 года и даже повоевал в Африке с маврами в рядах португальских войск.Кстати, имя Тарновского носит город, известный нам сегодня как Тернополь, он был его основателем. Но это будет уже потом, в 1540 году, а пока Тарновский направился в Галичину. В июле он прибыл во Львов где получил от короля последние наставления на кампанию — молдаван из Покутья выбить, но границу не пересекать, чтобы не провоцировать турок.Местом сбора войск стал Рогатин (современный райцентр Ивано-Франковской области). В распоряжении гетмана были внушительные силы. Мы знаем их точный состав благодаря дошедшему до нас реестру, составленному 30 сентября того же года для государственного казначея Мартина Шидловецкого. У Тарновского в ту кампанию было 24 хоругви кавалерии (численностью в основном от 500 до 90 всадников), из которых 20 хоругвей тяжелой кавалерии и 4 легкой, общей численностью 4452 всадника (725 копейщиков, 2502 гусара, 1225 конных лучников).Для первой половины XVI века номенклатура польской кавалерии отличалась от более привычной нам. Копейщики (Kopijnicy) были тяжеловооружёнными рыцарями-латниками общеевропейского образца, гусары были тогда скорее средней кавалерией, ориентированной на рукопашную схватку и компенсировавшую недостаток защитного вооружения большим щитом венгерского образца. Именно на нём впервые появились перья, которые позднее, когда гусары превратились в тяжёлую кавалерию, украшали крылья за спиной воина. Наконец конных стрелков из лука, использующих татарскую тактику и вооружение было принято называть казаками.Пехоты под началом Тарновского было 10 хоругвей (от 240 до 40 воинов) общей численностью 1136 солдат (833 стрелка, остальные — пикинёры, алебардисты и щитоносцы). Артиллерия насчитывала 12 пушек из арсеналов Кракова и Львова, которые обслуживали всего 29 человек.Буквально за несколько дней к 5 августа Тарновский очистил Покутье от молдавский войск и повернул было обратно в сторону Львова, оставив для охраны края лишь 1200 всадников. Однако разведка донесла гетману, что значительные силы молдаван собираются у границы, и он развернулся назад.Первое столкновение с войсками Петра Рареша произошло 15 августа. Двухтысячный молдавский отряд атаковал городок Гужовец, в гарнизоне которого было всего 186 человек. Думая, что там действуют основные силы противника Тарновский прибыл туда во главе армии. Молдаване потеряли около трети воинов и были разбиты. Дав своим войскам отдых, Тарновский 21 августа продолжил наступление.Пройдя маршем 15 километров, около селения Обертын он разбил лагерь и сел за составление отчета королю. Буквально в тот момент, когда он передал послание вызванному гонцу, в шатёр гетмана явился посыльный с известием о том, что приближается вражеское войско.Гетман снялся с лагеря и отступил на несколько километров, заняв выгодную позицию. Был выстроен вагенбург — специальные возы с бойницами, скрепленные цепями, образующие передвижную стену. Пехота заняла позиции на возах. Кавалерия — внутри укрепленного периметра. На левом фланге, обращенном к юго-востоку, перед раздвижными воротами Тарновский разместил свою артиллерию. Именно с этой стороны надвигалось вражеское войско.У Рареша было 17 000 воинов и 50 пушек, включая многоствольные "органы смерти", которые он захватил у немцев в Трансильвании. После безуспешной попытки выманить поляков из укрытия кавалерийским наскоком, завязалась артиллерийская дуэль. Поляки несли потери. Одно из ядер даже угодило в пехотинца, стоявшего рядом с гетманом.Тарновский вывел из вагенбурга в поле своих пехотинцев, вооруженных огнестрельным оружием, и несколько тысяч молдавских всадников, получивших наконец, возможность добраться до поляков, ринулись на них. Стрелки подпустили врага поближе и дали залп, выкосивший первые ряды атакующих, а потом отступили в лагерь.После этого молдаван атаковали 700 всадников под началом ротмистра Станислава Балицкого. Превосходство поляков в вооружении молдаване компенсировали численностью. Обе стороны бросали в бой резервы, поляки заменяли измотанные боем хоругви на свежие, затем возвращая отдохнувшие подразделения в бой. Вероятно, так же действовали и их противники. В конечном итоге затяжная кавалерийская схватка на правом фланге польской обороны так и не выявила победителя.Однако Тарновский выждал момент, когда в этом бою были задействованы уже основные силы Рареша, и в этот момент нанес удар на противоположном фланге, там, где вела огонь артиллерия. Хоругвь ротмистра Александра Сенявского, насчитывающая всего 99 всадников, захватила молдавские батареи. Тарновский бросил им на помощь пехоту, которая сумела не просто удержать важную позицию, но и развернуть захваченные пушки в сторону молдаван и открыть огонь.Это стало переломным моментом сражения. Отступление войск Рареша перешло в паническое бегство. Сам господарь, дважды или трижды раненный, спасся в окружении немногочисленных телохранителей.На поле боя осталось лежать 2746 убитых молдавских воинов, но почти вдвое больше, как это всегда бывает в подобных случаях, погибло, пытаясь спастись бегством. Еще 1000 человек избежали этой участи, сдавшись в плен. Поляки потеряли убитыми всего 256 человек.24 августа Тарновский с армией отправился в обратный путь, оставив для охраны Покутья 300 всадников и некоторое количество пехоты.Вскоре в его лагерь явилось посольство Рареша. Парламентёр заявил, что всё произошедшее было чистым недоразумением. Молдованин утверждал, что господарь имеет полные права на Покутье, но султан велел ему очистить территорию и Рареш ушел, оставив лишь немногочисленных воинов для охраны мирных жителей от разбойников.Все эти восточные дипломатические хитрости на коронного гетмана не произвели впечатления. Он велел гонцу доставить Рарешу его ответ в письменном виде, в котором изложил свою версию событий, начиная с того, что Покутье было и останется польским.7 ноября 1531 года Тарновский был с триумфом встречен в Кракове. Король Сигизмунд принял его в своей резиденции, оказав знак высочайшей признательности — встал с трона и вышел навстречу гетману. Трофейные молдавские знамена были помещены в Вавельском кафедральном соборе святых Станислава и Вацлава рядом со штандартами Тевтонского ордена, взятыми при Грюнвальде.В начале 1532 году между королевством Польским и княжеством Молдавским было заключено перемирие, а в следующем году — мирный договор между королем Сигизмундом и султаном Сулейманом.

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Александр Васильев https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/10/1038802972_346:0:900:554_100x100_80_0_0_de34ee273612966cdb48dca6cff8f0c9.jpg

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Александр Васильев https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/10/1038802972_346:0:900:554_100x100_80_0_0_de34ee273612966cdb48dca6cff8f0c9.jpg

история, история украины, польша, молдавия, галичина, xvi век