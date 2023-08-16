https://ukraina.ru/20230816/1048718201.html
Марочко: Киев использует мирных жителей для строительства укреплений под Купянском
Марочко: Киев использует мирных жителей для строительства укреплений под Купянском - 16.08.2023 Украина.ру
Марочко: Киев использует мирных жителей для строительства укреплений под Купянском
На окраинах Купянска власти Киева используют гражданское население в качестве бесплатной рабочей силы для строительства укреплений. Об этом 16 августа сообщил подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости
2023-08-16T10:53
2023-08-16T10:53
2023-08-16T10:53
новости
андрей марочко
купянск
всу
укрепления
мирные жители
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/07/1045106951_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_9a9db69a08135f8c7355a09ff1a7772a.jpg
Власти Киева привлекают гражданское население для инженерных работ и возведения оборонительных сооружений на окраинах Купянска, сказал Марочко. Он добавил, что женщины также задействованы в строительстве. Они наполняют мешки с песком, ставят маскировочные сети и выполняют мелкую подсобную работу.Ранее Марочко сообщал, что ВСУ пытаются замедлить продвижение российских войск за счет мирного населения, применяют тактику "живого щита". По его словам, на восточных окраинах Купянска между жилыми домами украинснкие военные начали возводить фортификационные сооружения.ВСУ сейчас находятся на пике своей боеспособности. Но перелом в СВО происходит именно сейчас в боях за Донбасс, Запорожье и Купянск. Российские войска уничтожают все больше вражеской техники и боеспособность ВСУ будет неуклонно снижаться. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный директор "Российского военно-исторического общества" Михаил Мягков.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230803/1048441598.html
купянск
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/07/1045106951_82:0:935:640_1920x0_80_0_0_1e2657298c992b3c3dad70e3026229a1.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, андрей марочко, купянск, всу, укрепления, мирные жители
Новости, Андрей Марочко, Купянск, ВСУ, укрепления, мирные жители
Марочко: Киев использует мирных жителей для строительства укреплений под Купянском
На окраинах Купянска власти Киева используют гражданское население в качестве бесплатной рабочей силы для строительства укреплений. Об этом 16 августа сообщил подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости
Власти Киева привлекают гражданское население для инженерных работ и возведения оборонительных сооружений на окраинах Купянска, сказал Марочко.
"Мужчин угрозами заставляют выполнять тяжелую физическую работу: носить мешки с песком, бревна и другие стройматериалы для постройки фортификационных сооружений", - рассказал эксперт.
Он добавил, что женщины также задействованы в строительстве. Они наполняют мешки с песком, ставят маскировочные сети и выполняют мелкую подсобную работу.
Ранее Марочко сообщал, что ВСУ пытаются замедлить продвижение российских войск за счет мирного населения, применяют тактику "живого щита". По его словам, на восточных окраинах Купянска между жилыми домами украинснкие военные начали возводить фортификационные сооружения.
ВСУ сейчас находятся на пике своей боеспособности. Но перелом в СВО происходит именно сейчас в боях за Донбасс, Запорожье и Купянск. Российские войска уничтожают все больше вражеской техники и боеспособность ВСУ будет неуклонно снижаться. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный директор "Российского военно-исторического общества" Михаил Мягков.
Полный текст интервью можно прочитать здесь