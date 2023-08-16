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Марочко: Киев использует мирных жителей для строительства укреплений под Купянском

Марочко: Киев использует мирных жителей для строительства укреплений под Купянском - 16.08.2023 Украина.ру

Марочко: Киев использует мирных жителей для строительства укреплений под Купянском

На окраинах Купянска власти Киева используют гражданское население в качестве бесплатной рабочей силы для строительства укреплений. Об этом 16 августа сообщил подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости

2023-08-16T10:53

2023-08-16T10:53

2023-08-16T10:53

новости

андрей марочко

купянск

всу

укрепления

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Власти Киева привлекают гражданское население для инженерных работ и возведения оборонительных сооружений на окраинах Купянска, сказал Марочко. Он добавил, что женщины также задействованы в строительстве. Они наполняют мешки с песком, ставят маскировочные сети и выполняют мелкую подсобную работу.Ранее Марочко сообщал, что ВСУ пытаются замедлить продвижение российских войск за счет мирного населения, применяют тактику "живого щита". По его словам, на восточных окраинах Купянска между жилыми домами украинснкие военные начали возводить фортификационные сооружения.ВСУ сейчас находятся на пике своей боеспособности. Но перелом в СВО происходит именно сейчас в боях за Донбасс, Запорожье и Купянск. Российские войска уничтожают все больше вражеской техники и боеспособность ВСУ будет неуклонно снижаться. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный директор "Российского военно-исторического общества" Михаил Мягков.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230803/1048441598.html

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новости, андрей марочко, купянск, всу, укрепления, мирные жители