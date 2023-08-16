Марочко: Киев использует мирных жителей для строительства укреплений под Купянском - 16.08.2023 Украина.ру
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Марочко: Киев использует мирных жителей для строительства укреплений под Купянском
Марочко: Киев использует мирных жителей для строительства укреплений под Купянском - 16.08.2023 Украина.ру
Марочко: Киев использует мирных жителей для строительства укреплений под Купянском
На окраинах Купянска власти Киева используют гражданское население в качестве бесплатной рабочей силы для строительства укреплений. Об этом 16 августа сообщил подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости
2023-08-16T10:53
2023-08-16T10:53
новости
андрей марочко
купянск
всу
укрепления
мирные жители
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Власти Киева привлекают гражданское население для инженерных работ и возведения оборонительных сооружений на окраинах Купянска, сказал Марочко. Он добавил, что женщины также задействованы в строительстве. Они наполняют мешки с песком, ставят маскировочные сети и выполняют мелкую подсобную работу.Ранее Марочко сообщал, что ВСУ пытаются замедлить продвижение российских войск за счет мирного населения, применяют тактику "живого щита". По его словам, на восточных окраинах Купянска между жилыми домами украинснкие военные начали возводить фортификационные сооружения.ВСУ сейчас находятся на пике своей боеспособности. Но перелом в СВО происходит именно сейчас в боях за Донбасс, Запорожье и Купянск. Российские войска уничтожают все больше вражеской техники и боеспособность ВСУ будет неуклонно снижаться. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный директор "Российского военно-исторического общества" Михаил Мягков.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230803/1048441598.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, андрей марочко, купянск, всу, укрепления, мирные жители
Новости, Андрей Марочко, Купянск, ВСУ, укрепления, мирные жители

Марочко: Киев использует мирных жителей для строительства укреплений под Купянском

10:53 16.08.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУсолдат ВСУ в окопе
солдат ВСУ в окопе - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
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На окраинах Купянска власти Киева используют гражданское население в качестве бесплатной рабочей силы для строительства укреплений. Об этом 16 августа сообщил подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости
Власти Киева привлекают гражданское население для инженерных работ и возведения оборонительных сооружений на окраинах Купянска, сказал Марочко.
"Мужчин угрозами заставляют выполнять тяжелую физическую работу: носить мешки с песком, бревна и другие стройматериалы для постройки фортификационных сооружений", - рассказал эксперт.
Он добавил, что женщины также задействованы в строительстве. Они наполняют мешки с песком, ставят маскировочные сети и выполняют мелкую подсобную работу.
Ранее Марочко сообщал, что ВСУ пытаются замедлить продвижение российских войск за счет мирного населения, применяют тактику "живого щита". По его словам, на восточных окраинах Купянска между жилыми домами украинснкие военные начали возводить фортификационные сооружения.
ВСУ сейчас находятся на пике своей боеспособности. Но перелом в СВО происходит именно сейчас в боях за Донбасс, Запорожье и Купянск. Российские войска уничтожают все больше вражеской техники и боеспособность ВСУ будет неуклонно снижаться. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный директор "Российского военно-исторического общества" Михаил Мягков.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Андрей Марочко - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
3 августа, 09:17
Марочко рассказал о больших потерях ВСУУкраинские войска несут большие потери в ходе атак и при попытке удержания тактических высот на Донецком направлении. Об этом 3 августа сообщил подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости
 
НовостиАндрей МарочкоКупянскВСУукреплениямирные жители
 
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