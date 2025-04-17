https://ukraina.ru/20250417/sily-pvo-za-noch-sbili-71-ukrainskiy-bespilotnik-nad-rossiey--minoborony-1062566044.html

Силы ПВО за ночь сбили 71 украинский беспилотник над Россией — Минобороны

Силы ПВО за ночь сбили 71 украинский беспилотник над Россией — Минобороны - 17.04.2025 Украина.ру

Силы ПВО за ночь сбили 71 украинский беспилотник над Россией — Минобороны

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь перехватили и уничтожили 71 украинский беспилотник над шестью областями России. Об этом сообщило Минобороны РФ

2025-04-17T08:29

2025-04-17T08:29

2025-04-17T08:29

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"(Из них) 49 БПЛА – над территорией Курской области, по семь БПЛА – над территориями Орловской и Рязанской областей, четыре – над территорией Брянской области, три – над территорией Владимирской области и один – над территорией Тульской области", - перечислили в ведомстве.О других успехах российских военных - в материале Освобождение Журавки, бои в Локне и Краснополье: Алехин рассказал об успехах ВС РФ в Сумской области на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, курская область, рязанская область, минобороны, пво