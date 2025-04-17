Силы ПВО за ночь сбили 71 украинский беспилотник над Россией — Минобороны
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь перехватили и уничтожили 71 украинский беспилотник над шестью областями России. Об этом сообщило Минобороны РФ
"(Из них) 49 БПЛА – над территорией Курской области, по семь БПЛА – над территориями Орловской и Рязанской областей, четыре – над территорией Брянской области, три – над территорией Владимирской области и один – над территорией Тульской области", - перечислили в ведомстве.
О других успехах российских военных - в материале Освобождение Журавки, бои в Локне и Краснополье: Алехин рассказал об успехах ВС РФ в Сумской области на сайте Украина.ру.
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