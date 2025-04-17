https://ukraina.ru/20250417/realna-li-bolshaya-voyna-na-blizhnem-vostoke-i-budet-li-yadernaya-sdelka-s-iranom--kanakh-1062566918.html

Реальна ли большая война на Ближнем Востоке и будет ли ядерная сделка с Ираном — Канах

Реальна ли большая война на Ближнем Востоке и будет ли ядерная сделка с Ираном — Канах - 17.04.2025 Украина.ру

Реальна ли большая война на Ближнем Востоке и будет ли ядерная сделка с Ираном — Канах

Директор Центра стратегических исследований и социально-политологического прогнозирования, кандидат политических наук Аммар Канах в эфире Украина.ру разобрал ситуацию на Ближнем Востоке и интересы сторон в этой геополитической игре, а также рассказал о влиянии ближневосточных переговоров на ход СВО

2025-04-17T09:17

2025-04-17T09:17

2025-04-17T09:17

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политика

иран

ближний восток

сша

аммар канах

эрдоган

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00:26 – Иранская ядерная сделка и позиция США.03:48 – Посредничество России в переговорах США и Ирана.06:26 – Позиция Израиля и условия, необходимые Ирану.14:18 – Амбиции Турции и Эрдогана;.17:23 – Прогноз по ситуации.

иран

ближний восток

сша

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видео, политика, иран, ближний восток, сша, аммар канах, эрдоган, видео