Реальна ли большая война на Ближнем Востоке и будет ли ядерная сделка с Ираном — Канах - 17.04.2025 Украина.ру
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Реальна ли большая война на Ближнем Востоке и будет ли ядерная сделка с Ираном — Канах
Реальна ли большая война на Ближнем Востоке и будет ли ядерная сделка с Ираном — Канах - 17.04.2025 Украина.ру
Реальна ли большая война на Ближнем Востоке и будет ли ядерная сделка с Ираном — Канах
Директор Центра стратегических исследований и социально-политологического прогнозирования, кандидат политических наук Аммар Канах в эфире Украина.ру разобрал ситуацию на Ближнем Востоке и интересы сторон в этой геополитической игре, а также рассказал о влиянии ближневосточных переговоров на ход СВО
2025-04-17T09:17
2025-04-17T09:17
видео
политика
иран
ближний восток
сша
аммар канах
эрдоган
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00:26 – Иранская ядерная сделка и позиция США.03:48 – Посредничество России в переговорах США и Ирана.06:26 – Позиция Израиля и условия, необходимые Ирану.14:18 – Амбиции Турции и Эрдогана;.17:23 – Прогноз по ситуации.
иран
ближний восток
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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видео, политика, иран, ближний восток, сша, аммар канах, эрдоган, видео
Видео, политика, Иран, Ближний Восток, США, Аммар Канах, Эрдоган

Реальна ли большая война на Ближнем Востоке и будет ли ядерная сделка с Ираном — Канах

09:17 17.04.2025
 
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Директор Центра стратегических исследований и социально-политологического прогнозирования, кандидат политических наук Аммар Канах в эфире Украина.ру разобрал ситуацию на Ближнем Востоке и интересы сторон в этой геополитической игре, а также рассказал о влиянии ближневосточных переговоров на ход СВО
00:26 – Иранская ядерная сделка и позиция США.
03:48 – Посредничество России в переговорах США и Ирана.
06:26 – Позиция Израиля и условия, необходимые Ирану.
14:18 – Амбиции Турции и Эрдогана;.
17:23 – Прогноз по ситуации.
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