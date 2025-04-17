https://ukraina.ru/20250417/realna-li-bolshaya-voyna-na-blizhnem-vostoke-i-budet-li-yadernaya-sdelka-s-iranom--kanakh-1062566918.html
Реальна ли большая война на Ближнем Востоке и будет ли ядерная сделка с Ираном — Канах
Реальна ли большая война на Ближнем Востоке и будет ли ядерная сделка с Ираном — Канах - 17.04.2025 Украина.ру
Реальна ли большая война на Ближнем Востоке и будет ли ядерная сделка с Ираном — Канах
Директор Центра стратегических исследований и социально-политологического прогнозирования, кандидат политических наук Аммар Канах в эфире Украина.ру разобрал ситуацию на Ближнем Востоке и интересы сторон в этой геополитической игре, а также рассказал о влиянии ближневосточных переговоров на ход СВО
2025-04-17T09:17
2025-04-17T09:17
2025-04-17T09:17
видео
политика
иран
ближний восток
сша
аммар канах
эрдоган
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00:26 – Иранская ядерная сделка и позиция США.03:48 – Посредничество России в переговорах США и Ирана.06:26 – Позиция Израиля и условия, необходимые Ирану.14:18 – Амбиции Турции и Эрдогана;.17:23 – Прогноз по ситуации.
иран
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, политика, иран, ближний восток, сша, аммар канах, эрдоган, видео
Видео, политика, Иран, Ближний Восток, США, Аммар Канах, Эрдоган
Реальна ли большая война на Ближнем Востоке и будет ли ядерная сделка с Ираном — Канах
Директор Центра стратегических исследований и социально-политологического прогнозирования, кандидат политических наук Аммар Канах в эфире Украина.ру разобрал ситуацию на Ближнем Востоке и интересы сторон в этой геополитической игре, а также рассказал о влиянии ближневосточных переговоров на ход СВО
00:26 – Иранская ядерная сделка и позиция США.
03:48 – Посредничество России
в переговорах США
и Ирана
.
06:26 – Позиция Израиля
и условия, необходимые Ирану.
14:18 – Амбиции Турции
и Эрдогана
;.
17:23 – Прогноз по ситуации.