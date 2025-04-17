"Здоровые закончились": Дубинский указал на острый дефицит людей в ВСУ - 17.04.2025 Украина.ру
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"Здоровые закончились": Дубинский указал на острый дефицит людей в ВСУ
"Здоровые закончились": Дубинский указал на острый дефицит людей в ВСУ - 17.04.2025 Украина.ру
"Здоровые закончились": Дубинский указал на острый дефицит людей в ВСУ
Решение о сокращении сроков базовой общей военной подготовки на Украине вызвано острым дефицитом людей на фронте. Об этом сообщил в своем телеграм-канале депутат Верховной Рады Александр Дубинский
2025-04-17T08:59
2025-04-17T08:59
новости
украина
александр дубинский
владимир зеленский
верховная рада
вооруженные силы украины
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"Очередная ложь режима кровавого клоуна. Потому что сейчас никого, кроме ограничено годных в армию не призывают, здоровые закончились. Например, мой адвокат Братковский, похищенный СБУ, инсулинозависимый диабетик, распределен в танковую бригаду. На фронте острый дефицит людей, и Зеленский сокращает время их подготовки, чтобы скорее бросить в окопы и еще немного продлить свое никчемное существование", - написал Дубинский.Накануне генштаб ВСУ сообщил, что срок базовой общей военной подготовки на Украине сокращен до одного месяца для военных, пригодных к службе в тыловых подразделениях, в том числе и для ограниченно годных.Подробнее о мобилизации на Украине - в материале "Гребут всех": Онуфриенко раскрыл, как власти Украины "легитимизировали" мобилизацию молодежи
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новости, украина, александр дубинский, владимир зеленский, верховная рада, вооруженные силы украины, сбу
Новости, Украина, Александр Дубинский, Владимир Зеленский, Верховная Рада, Вооруженные силы Украины, СБУ

"Здоровые закончились": Дубинский указал на острый дефицит людей в ВСУ

08:59 17.04.2025
 
Фото: РБК-Украина, Александр Дубинский
Фото: РБК-Украина, Александр Дубинский
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Решение о сокращении сроков базовой общей военной подготовки на Украине вызвано острым дефицитом людей на фронте. Об этом сообщил в своем телеграм-канале депутат Верховной Рады Александр Дубинский
"Очередная ложь режима кровавого клоуна. Потому что сейчас никого, кроме ограничено годных в армию не призывают, здоровые закончились. Например, мой адвокат Братковский, похищенный СБУ, инсулинозависимый диабетик, распределен в танковую бригаду. На фронте острый дефицит людей, и Зеленский сокращает время их подготовки, чтобы скорее бросить в окопы и еще немного продлить свое никчемное существование", - написал Дубинский.
Накануне генштаб ВСУ сообщил, что срок базовой общей военной подготовки на Украине сокращен до одного месяца для военных, пригодных к службе в тыловых подразделениях, в том числе и для ограниченно годных.
Подробнее о мобилизации на Украине - в материале "Гребут всех": Онуфриенко раскрыл, как власти Украины "легитимизировали" мобилизацию молодежи
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