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"Здоровые закончились": Дубинский указал на острый дефицит людей в ВСУ

"Здоровые закончились": Дубинский указал на острый дефицит людей в ВСУ - 17.04.2025 Украина.ру

"Здоровые закончились": Дубинский указал на острый дефицит людей в ВСУ

Решение о сокращении сроков базовой общей военной подготовки на Украине вызвано острым дефицитом людей на фронте. Об этом сообщил в своем телеграм-канале депутат Верховной Рады Александр Дубинский

2025-04-17T08:59

2025-04-17T08:59

2025-04-17T08:59

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"Очередная ложь режима кровавого клоуна. Потому что сейчас никого, кроме ограничено годных в армию не призывают, здоровые закончились. Например, мой адвокат Братковский, похищенный СБУ, инсулинозависимый диабетик, распределен в танковую бригаду. На фронте острый дефицит людей, и Зеленский сокращает время их подготовки, чтобы скорее бросить в окопы и еще немного продлить свое никчемное существование", - написал Дубинский.Накануне генштаб ВСУ сообщил, что срок базовой общей военной подготовки на Украине сокращен до одного месяца для военных, пригодных к службе в тыловых подразделениях, в том числе и для ограниченно годных.Подробнее о мобилизации на Украине - в материале "Гребут всех": Онуфриенко раскрыл, как власти Украины "легитимизировали" мобилизацию молодежи

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новости, украина, александр дубинский, владимир зеленский, верховная рада, вооруженные силы украины, сбу