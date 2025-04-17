https://ukraina.ru/20250417/sbu-zapodozrila-zama-klichko-v-perepravke-uklonistov-za-granitsu--smi-1062567895.html

СБУ заподозрила зама Кличко в переправке уклонистов за границу – СМИ

СБУ заподозрила зама Кличко в переправке уклонистов за границу – СМИ - 17.04.2025 Украина.ру

СБУ заподозрила зама Кличко в переправке уклонистов за границу – СМИ

Заместителю мэра Киева Виталия Кличко Владимиру Прокопиву предъявили обвинения в организации схем незаконной переправки уклонистов за границу. Об этом сообщило украинское радио NV со ссылкой на источники

2025-04-17T10:28

2025-04-17T10:28

2025-04-17T10:28

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"СБУ и Нацполиция вручили подозрение заместителю председателя Киевской горадминистрации Прокопиву. Его подозревают в организации схем по незаконной переправке уклонистов в Европу", - говорится в телеграм-канале радио.Подробнее об уклонистах - в материале "Продавал электронные карты побега в Румынию через лес": на Украине вскрыли схему переправки уклонистов на сайте Украина.ру.

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киев, новости, румыния, украина, сбу, нацполиция