СБУ заподозрила зама Кличко в переправке уклонистов за границу – СМИ - 17.04.2025 Украина.ру
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СБУ заподозрила зама Кличко в переправке уклонистов за границу – СМИ
СБУ заподозрила зама Кличко в переправке уклонистов за границу – СМИ - 17.04.2025 Украина.ру
СБУ заподозрила зама Кличко в переправке уклонистов за границу – СМИ
Заместителю мэра Киева Виталия Кличко Владимиру Прокопиву предъявили обвинения в организации схем незаконной переправки уклонистов за границу. Об этом сообщило украинское радио NV со ссылкой на источники
2025-04-17T10:28
2025-04-17T10:28
киев
новости
румыния
украина
сбу
нацполиция
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"СБУ и Нацполиция вручили подозрение заместителю председателя Киевской горадминистрации Прокопиву. Его подозревают в организации схем по незаконной переправке уклонистов в Европу", - говорится в телеграм-канале радио.Подробнее об уклонистах - в материале "Продавал электронные карты побега в Румынию через лес": на Украине вскрыли схему переправки уклонистов на сайте Украина.ру.
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киев, новости, румыния, украина, сбу, нацполиция
Киев, Новости, Румыния, Украина, СБУ, Нацполиция

СБУ заподозрила зама Кличко в переправке уклонистов за границу – СМИ

10:28 17.04.2025
 
© Benjamin Hahn / flickr
© Benjamin Hahn / flickr
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Заместителю мэра Киева Виталия Кличко Владимиру Прокопиву предъявили обвинения в организации схем незаконной переправки уклонистов за границу. Об этом сообщило украинское радио NV со ссылкой на источники
"СБУ и Нацполиция вручили подозрение заместителю председателя Киевской горадминистрации Прокопиву. Его подозревают в организации схем по незаконной переправке уклонистов в Европу", - говорится в телеграм-канале радио.
Подробнее об уклонистах - в материале "Продавал электронные карты побега в Румынию через лес": на Украине вскрыли схему переправки уклонистов на сайте Украина.ру.
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