https://ukraina.ru/20230724/1048196869.html
Григорий Михайлов: США не заставят Среднюю Азию отказаться от крайне выгодной торговли с Россией
Григорий Михайлов: США не заставят Среднюю Азию отказаться от крайне выгодной торговли с Россией - 24.07.2023 Украина.ру
Григорий Михайлов: США не заставят Среднюю Азию отказаться от крайне выгодной торговли с Россией
Председатель правительства Киргизии Акылбек Жапаров заявил, что официальный Бишкек примет меры, направленные против того, чтобы границу Киргизии пересекали товары, подпадающие под действие санкционного режима, введённого Западом против России.
2023-07-24T10:42
2023-07-24T10:42
2023-07-24T10:42
интервью
зарубежье
средняя азия
казахстан
узбекистан
россия
сша
киргизия
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/18/1048202025_67:20:832:451_1920x0_80_0_0_388d1a61910a451bb9eb80b01c4090ab.jpg
Это заявление Жапаров сделал в связи с появлением информации, согласно которой власти США готовят санкции против Киргизии, обвиняя её в тайной помощи Москве. В Государственном комитете национальной безопасности среднеазиатской республики, в свою очередь, сообщили, что ни одна из киргизских государственных структур не причастна к попыткам обойти ограничения против РФ. Как утверждают в ГКНБ, этим могут заниматься некие частные компании и фирмы, и по этому поводу уже начато разбирательство.В интервью Украине.ру. эксперт по Средней Азии Григорий Михайлов рассказал, насколько нынешние заявления киргизских властей соответствуют реальному положению вещей, и действительно ли страны региона станут всерьёз ограничивать импорт в Россию.- Как можно прокомментировать высказывания представителей официального Бишкека? Смогут ли США и их союзники помешать транзиту санкционной продукции в Россию, идущему через Среднюю Азию?- В Киргизии всерьёз воспринимают заявления американцев, угрожающих санкциями. Тем более что эти заявления подкрепляются регулярными визитами и звонками американских дипломатов. Плюс к тому, США, чтобы добиться от Киргизии прекращения или сокращения транзита подсанкционных товаров, регулярно используют лоббистов из числа киргизских граждан.Никто из киргизских политиков не хочет, чтобы его счета в США, Великобритании или подконтрольных им офшорах были заблокированы. Поэтому заявление киргизского премьера Акылбека Жапарова - это, в первую очередь, попытка даже не столько успокоить США, сколько сделать в их сторону своеобразный жест, дав им понять: ребята, мы вас слышим и прислушиваемся к вашим словам. Во-вторых, это элемент отчётности для начальства: президент Киргизии Садыр Жапаров поставил перед чиновниками не допустить санкций, его подчинённые пытаются их избежать.Приведут ли заявления властей к реальным изменениям? Чтобы это понять посмотрим на еще одну сторону вопроса: в транзите грузов в Россию задействованы десятки тысяч человек. Среди них есть не только простые дальнобойщики, но и состоятельные бизнесмены, весьма влиятельные политики, представляющие интересы различных элитных групп. Скажу проще, очень серьёзные люди зарабатывают на поставках грузов в Россию очень серьёзные деньги. Более того, инфраструктура для этой деятельности только начинает разворачиваться. Киргизы не собираются сворачивать эту работу – наоборот, они собираются её наращивать, так как для них и их партнеров в России это золотое дно. Есть значимые признаки, говорящие об этом. Один из заметных признаков - северная часть Бишкека (а столицу Киргизии от границы с Казахстаном отделяет всего несколько десятков километров) массово застраивается логистическими комплексами.Нельзя не отметить, киргизы - отличные тактики и они крайне предприимчивы. В подобных случаях они действуют очень быстро. В тот момент, когда вы читаете это интервью, деловая активность в Бишкеке зашкаливает от запускаемых с российскими бизнесменами проектов.Таким образом, перед властями Киргизии стоит три задачи: избежать санкций, продолжить зарабатывать на достойную старость и на обеспечение внуков и правнуков, не поссориться с Россией и Китаем.И Киргизия, и Казахстан, и Узбекистан, и в меньшей степени Таджикистан и Туркмения, в первую очередь, хотят зарабатывать, а во-вторую – спокойно жить. Так что серьёзные изменения в их поведении вряд ли произойдут. Какие-то подвижки – да, возможны. К примеру, могут задержать каких-нибудь "коварных контрабандистов", чья вина состоит в том, что они не принадлежат к какому-либо влиятельному клану. Но полноводную реку транзита товаров одной доской не перекроешь.- Тем не менее, какие-то проблемы в этой сфере уже появляются. В Казахстане, например, у российских и белорусских резидентов возникли трудности с банковскими транзакциями. Могут ли власти Казахстана продолжить ограничивать взаимодействие с Россией уже в более серьёзном ключе?- В Казахстане, равно как и в Киргизии, в сфере грузоперевозок задействованы десятки тысяч человек, и тоже подчас весьма влиятельных, богатых и высокопоставленных. Когда американцы предложили казахстанцам прекратить подобную деятельность, те, не будь дураками, выставили встречное условие: компенсируйте нам выпадение доходов. Они назвали достаточно серьёзную сумму, которую американцы выплатить не захотели. Логика Вашингтона понятна – стоит заплатить одним, и тут же появятся еще десятки желающих.Кроме того, тема транзита товаров является важной для сохранения социально-экономической стабильности в Казахстане. В нынешние схемы вовлечено множество рядовых граждан. И если на уровне элит о чём-то и можно договориться, то сотню тысяч человек, которые напрямую или косвенно кормятся на этом сегодня, обеспечить другими доходами будет сложно.Что касается банков, то почти вся мировая банковская система заточена под доллар, и большинство банков не хотели бы становиться объектом санкций США. Поэтому проблемы с картами "Мир" и транзакциями из России есть и в Казахстане, и в Турции, и в Киргизии.Другое дело, что прямо сейчас на наших глазах рождается параллельная финансовая система. Она ещё в полной мере не заработала, но в той же Киргизии уже существует как минимум один банк, который предназначен для того, чтобы работать с Китаем, Ираном и Россией, прокачивая их финансовые потоки. Это официально не афишируется, но это так, и он уже заранее подготовлен к тому, чтобы попасть в санкционный список, но не слишком от этого страдать – при том, что другие банки стараются избегать подобных рисков.Специфика ситуации в Казахстане заключается в том, что его власти используют нынешнюю ситуацию, чтобы поднять тему торга в отношениях с Россией и другими своими соседями. Россия стала реализовывать в Средней Азии больше проектов, и в Казахстане считают, что Россия стала больше от неё зависеть. А это даёт возможность попробовать пересмотреть некоторые пункты в ранее заключённых соглашениях.Кроме того, у Казахстана есть старая устойчивая традиция - уравновешивать влияние разных стран. Казахстанские власти пытаются одновременно дружить с США, Турцией, Россией и другими не только ради самой дружбы, но и для того, чтобы уменьшить влияние противоположной стороны.То, что во время внутриполитического кризиса января 2022 года властям Казахстана пришлось обратиться за помощью к ОДКБ, в Астане интерпретируют как резкий рост влияния России, который теперь нужно компенсировать, отдаляясь от неё и сближаясь с теми, кто РФ противостоит. Подчеркну, это совершенно не означает, что Казахстан уходит под США или Британию – это Астане тоже не нужно, равно как ей не нужен и конфликт с Москвой, так как главными торговыми партнёрами Казахстана являются Россия и Китай. Казахстанские власти будут держать дистанцию, но там, где они могут заработать на России, они будут пытаться заработать. То есть всё это лишь вопрос торга.Есть любопытный момент. Некоторые проблемы в отношениях России с соседями носят фантомный характер. В СМИ их обсуждают, но на самом деле их нет или они сильно преувеличены. Пример – неоднократно появлявшиеся в сети рассказы о том, что Казахстан усложнил логистику товаров в Россию. В последний год я плотно занимаюсь транспортной тематикой в Средней Азии, веду телеграм-канал по этой теме. Когда в мае 2023 года появилась серия публикаций о проблемах, мы опросили подписчиков из числа специалистов-практиков. Две трети логистов никакого ужесточения условий не заметили, на сложности пожаловалась лишь треть.- Действительно ли Запад может ввести санкции против среднеазиатских стран? Насколько актуальны такие риски?- Буквально на днях были введены санкции против нескольких киргизских компаний. Это не крупные компании, они были созданы около года назад.США в этом плане выбрали Киргизию как удобный объект для "показательной порки". Страна маленькая, больших торговых связей с Вашингтоном у неё нет. Расчёт делается на то, что другие государства узнают о санкциях и поймут, что США настроены решительно. Могут ли США ввести несколько санкций подряд? Да, могут. Может ли Киргизия быть полностью изолирована? Безусловно - нет.Будут ли американцы в целом наращивать санкционную активность? Думаю, чем лучше у России будут идти дела на фронте, тем большим будет санкционное давление в Средней Азии. Но это продолжится ровно до того момента, как возникнет понимание, что санкции уже ничего не дают, а Россия достигает своих целей.В любом случае, азиатские страны очень внимательно смотрят за тем, что происходит в России. В частности, определённое влияние на их оценку оказала ситуация вокруг ЧВК "Вагнер". И только реальные успехи Москвы в её делах могут улучшить её положение в Средней Азии. Разговоры, обещания, ссылки на общее прошлое уже не работают. Будем сильными – и наши позиции будут сильны.- Можно ли говорить о какой-то динамике в отношении среднеазиатских стран к России по мере изменения ситуации в зоне СВО? Ведь сейчас положение ВС РФ лучше, чем около года назад во время событий в Харьковской области.- Примерно с периодичностью в два-три месяца среднеазиатских чиновников посещают американцы, британцы и представители ЕС. Каждый раз они рассказывают одно и то же: Россия проиграет в течение двух-трёх, максимум четырёх месяцев, вы должны полностью отвернуться от неё, оказавшись таким образом на стороне света и добра. Проходят указанные сроки, Россия не проигрывает на фронте и не распадается на части, но власти стран Средней Азии ощущают устойчивое давление со стороны Запада.В России многие этого не понимают, поскольку по отношению к Западу страна выбор уже сделала и мы находимся на другой стороне баррикады. Средняя Азия этот выбор не делала, она - посередине, и в каком-то смысле ее положение даже сложнее.Явно выраженной динамики в плане более плотного сотрудничества Средней Азии с Россией, или наоборот – отдаления, на данный момент нет.Сейчас Средняя Азия пытается простроить более тесные контакты с Китаем, одновременно с этим смотрят на Ближний Восток, на Южную Корею. Россия на данный момент для Средней Азии – ценный торговый партнёр и страна, принимающая избыточные трудовые ресурсы. Но то, что Москва находится в состоянии острого конфликта, повышает уровень неопределённости в контактах с ней.С другой стороны, в сфере, находящейся вне контроля властей России, мы видим бурный рост сотрудничества российского бизнеса со Средней Азией. И это до определенной степени компенсирует некоторое сокращение политических связей, возможностей "мягкой силы", и т.д. Российские бизнесмены заходят в Казахстан, Киргизию и Узбекистан с достаточно интересными, подчас очень крупными проектами. Это то, что работает на сближение стран на всех уровнях – от элит до бедняков. Этот по-настоящему взаимовыгодный процесс американцы остановить не смогут.Кроме того, находясь в России и оценивая события в Средней Азии и решения местных властей, необходимо учитывать их интересы. Возьмем для примера Узбекистан: Шавкат Мирзиёевставит амбициозные цели, - совершить скачок в экономическом развитии и "превратить Узбекистан в современную страну мощной индустрии, высоких технологий, производящую качественную продукцию, конкурентоспособную на мировом рынке".Для достижения этих целей Узбекистану необходимо привлечь десятки миллиардов долларов инвестиций, причем из разных стран – из США, ЕС, Великобритании, России, Китая, Южной Кореи и т.п. Любые серьезные санкции от одной из враждующих сторон могут значительно усложнить Ташкенту реализацию и без того непростых целей. Властям приходится маневрировать, избегая конфликтов. В той или иной степени та же ситуация наблюдается в других странах Средней Азии.
https://ukraina.ru/20230724/1048197480.html
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интервью, зарубежье, средняя азия, казахстан, узбекистан, россия, сша, киргизия
Это заявление Жапаров сделал в связи с появлением информации, согласно которой власти США готовят санкции против Киргизии, обвиняя её в тайной помощи Москве. В Государственном комитете национальной безопасности среднеазиатской республики, в свою очередь, сообщили, что ни одна из киргизских государственных структур не причастна к попыткам обойти ограничения против РФ. Как утверждают в ГКНБ, этим могут заниматься некие частные компании и фирмы, и по этому поводу уже начато разбирательство.
В интервью Украине.ру. эксперт по Средней Азии Григорий Михайлов рассказал, насколько нынешние заявления киргизских властей соответствуют реальному положению вещей, и действительно ли страны региона станут всерьёз ограничивать импорт в Россию.
- Как можно прокомментировать высказывания представителей официального Бишкека? Смогут ли США и их союзники помешать транзиту санкционной продукции в Россию, идущему через Среднюю Азию?
- В Киргизии всерьёз воспринимают заявления американцев, угрожающих санкциями. Тем более что эти заявления подкрепляются регулярными визитами и звонками американских дипломатов. Плюс к тому, США, чтобы добиться от Киргизии прекращения или сокращения транзита подсанкционных товаров, регулярно используют лоббистов из числа киргизских граждан.
Никто из киргизских политиков не хочет, чтобы его счета в США, Великобритании или подконтрольных им офшорах были заблокированы. Поэтому заявление киргизского премьера Акылбека Жапарова - это, в первую очередь, попытка даже не столько успокоить США, сколько сделать в их сторону своеобразный жест, дав им понять: ребята, мы вас слышим и прислушиваемся к вашим словам. Во-вторых, это элемент отчётности для начальства: президент Киргизии Садыр Жапаров поставил перед чиновниками не допустить санкций, его подчинённые пытаются их избежать.
Приведут ли заявления властей к реальным изменениям? Чтобы это понять посмотрим на еще одну сторону вопроса: в транзите грузов в Россию задействованы десятки тысяч человек. Среди них есть не только простые дальнобойщики, но и состоятельные бизнесмены, весьма влиятельные политики, представляющие интересы различных элитных групп.
Скажу проще, очень серьёзные люди зарабатывают на поставках грузов в Россию очень серьёзные деньги. Более того, инфраструктура для этой деятельности только начинает разворачиваться. Киргизы не собираются сворачивать эту работу – наоборот, они собираются её наращивать, так как для них и их партнеров в России это золотое дно. Есть значимые признаки, говорящие об этом. Один из заметных признаков - северная часть Бишкека (а столицу Киргизии от границы с Казахстаном отделяет всего несколько десятков километров) массово застраивается логистическими комплексами.
Нельзя не отметить, киргизы - отличные тактики и они крайне предприимчивы. В подобных случаях они действуют очень быстро. В тот момент, когда вы читаете это интервью, деловая активность в Бишкеке зашкаливает от запускаемых с российскими бизнесменами проектов.
Таким образом, перед властями Киргизии стоит три задачи: избежать санкций, продолжить зарабатывать на достойную старость и на обеспечение внуков и правнуков, не поссориться с Россией и Китаем.
И Киргизия, и Казахстан, и Узбекистан, и в меньшей степени Таджикистан и Туркмения, в первую очередь, хотят зарабатывать, а во-вторую – спокойно жить. Так что серьёзные изменения в их поведении вряд ли произойдут. Какие-то подвижки – да, возможны. К примеру, могут задержать каких-нибудь "коварных контрабандистов", чья вина состоит в том, что они не принадлежат к какому-либо влиятельному клану. Но полноводную реку транзита товаров одной доской не перекроешь.
- Тем не менее, какие-то проблемы в этой сфере уже появляются. В Казахстане, например, у российских и белорусских резидентов возникли трудности с банковскими транзакциями. Могут ли власти Казахстана продолжить ограничивать взаимодействие с Россией уже в более серьёзном ключе?
- В Казахстане, равно как и в Киргизии, в сфере грузоперевозок задействованы десятки тысяч человек, и тоже подчас весьма влиятельных, богатых и высокопоставленных. Когда американцы предложили казахстанцам прекратить подобную деятельность, те, не будь дураками, выставили встречное условие: компенсируйте нам выпадение доходов. Они назвали достаточно серьёзную сумму, которую американцы выплатить не захотели. Логика Вашингтона понятна – стоит заплатить одним, и тут же появятся еще десятки желающих.
Кроме того, тема транзита товаров является важной для сохранения социально-экономической стабильности в Казахстане. В нынешние схемы вовлечено множество рядовых граждан. И если на уровне элит о чём-то и можно договориться, то сотню тысяч человек, которые напрямую или косвенно кормятся на этом сегодня, обеспечить другими доходами будет сложно.
Что касается банков, то почти вся мировая банковская система заточена под доллар, и большинство банков не хотели бы становиться объектом санкций США. Поэтому проблемы с картами "Мир" и транзакциями из России есть и в Казахстане, и в Турции, и в Киргизии.
Другое дело, что прямо сейчас на наших глазах рождается параллельная финансовая система. Она ещё в полной мере не заработала, но в той же Киргизии уже существует как минимум один банк, который предназначен для того, чтобы работать с Китаем, Ираном и Россией, прокачивая их финансовые потоки. Это официально не афишируется, но это так, и он уже заранее подготовлен к тому, чтобы попасть в санкционный список, но не слишком от этого страдать – при том, что другие банки стараются избегать подобных рисков.
Специфика ситуации в Казахстане заключается в том, что его власти используют нынешнюю ситуацию, чтобы поднять тему торга в отношениях с Россией и другими своими соседями. Россия стала реализовывать в Средней Азии больше проектов, и в Казахстане считают, что Россия стала больше от неё зависеть. А это даёт возможность попробовать пересмотреть некоторые пункты в ранее заключённых соглашениях.
Кроме того, у Казахстана есть старая устойчивая традиция - уравновешивать влияние разных стран. Казахстанские власти пытаются одновременно дружить с США, Турцией, Россией и другими не только ради самой дружбы, но и для того, чтобы уменьшить влияние противоположной стороны.
То, что во время внутриполитического кризиса января 2022 года властям Казахстана пришлось обратиться за помощью к ОДКБ, в Астане интерпретируют как резкий рост влияния России, который теперь нужно компенсировать, отдаляясь от неё и сближаясь с теми, кто РФ противостоит. Подчеркну, это совершенно не означает, что Казахстан уходит под США или Британию – это Астане тоже не нужно, равно как ей не нужен и конфликт с Москвой, так как главными торговыми партнёрами Казахстана являются Россия и Китай. Казахстанские власти будут держать дистанцию, но там, где они могут заработать на России, они будут пытаться заработать. То есть всё это лишь вопрос торга.
Есть любопытный момент. Некоторые проблемы в отношениях России с соседями носят фантомный характер. В СМИ их обсуждают, но на самом деле их нет или они сильно преувеличены. Пример – неоднократно появлявшиеся в сети рассказы о том, что Казахстан усложнил логистику товаров в Россию. В последний год я плотно занимаюсь транспортной тематикой в Средней Азии, веду телеграм-канал по этой теме. Когда в мае 2023 года появилась серия публикаций о проблемах, мы опросили подписчиков из числа специалистов-практиков. Две трети логистов никакого ужесточения условий не заметили, на сложности пожаловалась лишь треть
.
- Действительно ли Запад может ввести санкции против среднеазиатских стран? Насколько актуальны такие риски?
- Буквально на днях были введены санкции против нескольких киргизских компаний. Это не крупные компании, они были созданы около года назад.
США в этом плане выбрали Киргизию как удобный объект для "показательной порки". Страна маленькая, больших торговых связей с Вашингтоном у неё нет. Расчёт делается на то, что другие государства узнают о санкциях и поймут, что США настроены решительно. Могут ли США ввести несколько санкций подряд? Да, могут. Может ли Киргизия быть полностью изолирована? Безусловно - нет.
Будут ли американцы в целом наращивать санкционную активность? Думаю, чем лучше у России будут идти дела на фронте, тем большим будет санкционное давление в Средней Азии. Но это продолжится ровно до того момента, как возникнет понимание, что санкции уже ничего не дают, а Россия достигает своих целей.
В любом случае, азиатские страны очень внимательно смотрят за тем, что происходит в России. В частности, определённое влияние на их оценку оказала ситуация вокруг ЧВК "Вагнер". И только реальные успехи Москвы в её делах могут улучшить её положение в Средней Азии. Разговоры, обещания, ссылки на общее прошлое уже не работают. Будем сильными – и наши позиции будут сильны.
- Можно ли говорить о какой-то динамике в отношении среднеазиатских стран к России по мере изменения ситуации в зоне СВО? Ведь сейчас положение ВС РФ лучше, чем около года назад во время событий в Харьковской области.
- Примерно с периодичностью в два-три месяца среднеазиатских чиновников посещают американцы, британцы и представители ЕС. Каждый раз они рассказывают одно и то же: Россия проиграет в течение двух-трёх, максимум четырёх месяцев, вы должны полностью отвернуться от неё, оказавшись таким образом на стороне света и добра. Проходят указанные сроки, Россия не проигрывает на фронте и не распадается на части, но власти стран Средней Азии ощущают устойчивое давление со стороны Запада.
В России многие этого не понимают, поскольку по отношению к Западу страна выбор уже сделала и мы находимся на другой стороне баррикады. Средняя Азия этот выбор не делала, она - посередине, и в каком-то смысле ее положение даже сложнее.
Явно выраженной динамики в плане более плотного сотрудничества Средней Азии с Россией, или наоборот – отдаления, на данный момент нет.
Сейчас Средняя Азия пытается простроить более тесные контакты с Китаем, одновременно с этим смотрят на Ближний Восток, на Южную Корею. Россия на данный момент для Средней Азии – ценный торговый партнёр и страна, принимающая избыточные трудовые ресурсы. Но то, что Москва находится в состоянии острого конфликта, повышает уровень неопределённости в контактах с ней.
С другой стороны, в сфере, находящейся вне контроля властей России, мы видим бурный рост сотрудничества российского бизнеса со Средней Азией. И это до определенной степени компенсирует некоторое сокращение политических связей, возможностей "мягкой силы", и т.д. Российские бизнесмены заходят в Казахстан, Киргизию и Узбекистан с достаточно интересными, подчас очень крупными проектами. Это то, что работает на сближение стран на всех уровнях – от элит до бедняков. Этот по-настоящему взаимовыгодный процесс американцы остановить не смогут.
Кроме того, находясь в России и оценивая события в Средней Азии и решения местных властей, необходимо учитывать их интересы. Возьмем для примера Узбекистан: Шавкат Мирзиёевставит амбициозные цели, - совершить скачок в экономическом развитии и "превратить Узбекистан в современную страну мощной индустрии, высоких технологий, производящую качественную продукцию, конкурентоспособную на мировом рынке".
Для достижения этих целей Узбекистану необходимо привлечь десятки миллиардов долларов инвестиций, причем из разных стран – из США, ЕС, Великобритании, России, Китая, Южной Кореи и т.п. Любые серьезные санкции от одной из враждующих сторон могут значительно усложнить Ташкенту реализацию и без того непростых целей. Властям приходится маневрировать, избегая конфликтов. В той или иной степени та же ситуация наблюдается в других странах Средней Азии.