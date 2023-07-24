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Григорий Михайлов: США не заставят Среднюю Азию отказаться от крайне выгодной торговли с Россией

Григорий Михайлов: США не заставят Среднюю Азию отказаться от крайне выгодной торговли с Россией - 24.07.2023 Украина.ру

Григорий Михайлов: США не заставят Среднюю Азию отказаться от крайне выгодной торговли с Россией

Председатель правительства Киргизии Акылбек Жапаров заявил, что официальный Бишкек примет меры, направленные против того, чтобы границу Киргизии пересекали товары, подпадающие под действие санкционного режима, введённого Западом против России.

2023-07-24T10:42

2023-07-24T10:42

2023-07-24T10:42

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зарубежье

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Это заявление Жапаров сделал в связи с появлением информации, согласно которой власти США готовят санкции против Киргизии, обвиняя её в тайной помощи Москве. В Государственном комитете национальной безопасности среднеазиатской республики, в свою очередь, сообщили, что ни одна из киргизских государственных структур не причастна к попыткам обойти ограничения против РФ. Как утверждают в ГКНБ, этим могут заниматься некие частные компании и фирмы, и по этому поводу уже начато разбирательство.В интервью Украине.ру. эксперт по Средней Азии Григорий Михайлов рассказал, насколько нынешние заявления киргизских властей соответствуют реальному положению вещей, и действительно ли страны региона станут всерьёз ограничивать импорт в Россию.- Как можно прокомментировать высказывания представителей официального Бишкека? Смогут ли США и их союзники помешать транзиту санкционной продукции в Россию, идущему через Среднюю Азию?- В Киргизии всерьёз воспринимают заявления американцев, угрожающих санкциями. Тем более что эти заявления подкрепляются регулярными визитами и звонками американских дипломатов. Плюс к тому, США, чтобы добиться от Киргизии прекращения или сокращения транзита подсанкционных товаров, регулярно используют лоббистов из числа киргизских граждан.Никто из киргизских политиков не хочет, чтобы его счета в США, Великобритании или подконтрольных им офшорах были заблокированы. Поэтому заявление киргизского премьера Акылбека Жапарова - это, в первую очередь, попытка даже не столько успокоить США, сколько сделать в их сторону своеобразный жест, дав им понять: ребята, мы вас слышим и прислушиваемся к вашим словам. Во-вторых, это элемент отчётности для начальства: президент Киргизии Садыр Жапаров поставил перед чиновниками не допустить санкций, его подчинённые пытаются их избежать.Приведут ли заявления властей к реальным изменениям? Чтобы это понять посмотрим на еще одну сторону вопроса: в транзите грузов в Россию задействованы десятки тысяч человек. Среди них есть не только простые дальнобойщики, но и состоятельные бизнесмены, весьма влиятельные политики, представляющие интересы различных элитных групп. Скажу проще, очень серьёзные люди зарабатывают на поставках грузов в Россию очень серьёзные деньги. Более того, инфраструктура для этой деятельности только начинает разворачиваться. Киргизы не собираются сворачивать эту работу – наоборот, они собираются её наращивать, так как для них и их партнеров в России это золотое дно. Есть значимые признаки, говорящие об этом. Один из заметных признаков - северная часть Бишкека (а столицу Киргизии от границы с Казахстаном отделяет всего несколько десятков километров) массово застраивается логистическими комплексами.Нельзя не отметить, киргизы - отличные тактики и они крайне предприимчивы. В подобных случаях они действуют очень быстро. В тот момент, когда вы читаете это интервью, деловая активность в Бишкеке зашкаливает от запускаемых с российскими бизнесменами проектов.Таким образом, перед властями Киргизии стоит три задачи: избежать санкций, продолжить зарабатывать на достойную старость и на обеспечение внуков и правнуков, не поссориться с Россией и Китаем.И Киргизия, и Казахстан, и Узбекистан, и в меньшей степени Таджикистан и Туркмения, в первую очередь, хотят зарабатывать, а во-вторую – спокойно жить. Так что серьёзные изменения в их поведении вряд ли произойдут. Какие-то подвижки – да, возможны. К примеру, могут задержать каких-нибудь "коварных контрабандистов", чья вина состоит в том, что они не принадлежат к какому-либо влиятельному клану. Но полноводную реку транзита товаров одной доской не перекроешь.- Тем не менее, какие-то проблемы в этой сфере уже появляются. В Казахстане, например, у российских и белорусских резидентов возникли трудности с банковскими транзакциями. Могут ли власти Казахстана продолжить ограничивать взаимодействие с Россией уже в более серьёзном ключе?- В Казахстане, равно как и в Киргизии, в сфере грузоперевозок задействованы десятки тысяч человек, и тоже подчас весьма влиятельных, богатых и высокопоставленных. Когда американцы предложили казахстанцам прекратить подобную деятельность, те, не будь дураками, выставили встречное условие: компенсируйте нам выпадение доходов. Они назвали достаточно серьёзную сумму, которую американцы выплатить не захотели. Логика Вашингтона понятна – стоит заплатить одним, и тут же появятся еще десятки желающих.Кроме того, тема транзита товаров является важной для сохранения социально-экономической стабильности в Казахстане. В нынешние схемы вовлечено множество рядовых граждан. И если на уровне элит о чём-то и можно договориться, то сотню тысяч человек, которые напрямую или косвенно кормятся на этом сегодня, обеспечить другими доходами будет сложно.Что касается банков, то почти вся мировая банковская система заточена под доллар, и большинство банков не хотели бы становиться объектом санкций США. Поэтому проблемы с картами "Мир" и транзакциями из России есть и в Казахстане, и в Турции, и в Киргизии.Другое дело, что прямо сейчас на наших глазах рождается параллельная финансовая система. Она ещё в полной мере не заработала, но в той же Киргизии уже существует как минимум один банк, который предназначен для того, чтобы работать с Китаем, Ираном и Россией, прокачивая их финансовые потоки. Это официально не афишируется, но это так, и он уже заранее подготовлен к тому, чтобы попасть в санкционный список, но не слишком от этого страдать – при том, что другие банки стараются избегать подобных рисков.Специфика ситуации в Казахстане заключается в том, что его власти используют нынешнюю ситуацию, чтобы поднять тему торга в отношениях с Россией и другими своими соседями. Россия стала реализовывать в Средней Азии больше проектов, и в Казахстане считают, что Россия стала больше от неё зависеть. А это даёт возможность попробовать пересмотреть некоторые пункты в ранее заключённых соглашениях.Кроме того, у Казахстана есть старая устойчивая традиция - уравновешивать влияние разных стран. Казахстанские власти пытаются одновременно дружить с США, Турцией, Россией и другими не только ради самой дружбы, но и для того, чтобы уменьшить влияние противоположной стороны.То, что во время внутриполитического кризиса января 2022 года властям Казахстана пришлось обратиться за помощью к ОДКБ, в Астане интерпретируют как резкий рост влияния России, который теперь нужно компенсировать, отдаляясь от неё и сближаясь с теми, кто РФ противостоит. Подчеркну, это совершенно не означает, что Казахстан уходит под США или Британию – это Астане тоже не нужно, равно как ей не нужен и конфликт с Москвой, так как главными торговыми партнёрами Казахстана являются Россия и Китай. Казахстанские власти будут держать дистанцию, но там, где они могут заработать на России, они будут пытаться заработать. То есть всё это лишь вопрос торга.Есть любопытный момент. Некоторые проблемы в отношениях России с соседями носят фантомный характер. В СМИ их обсуждают, но на самом деле их нет или они сильно преувеличены. Пример – неоднократно появлявшиеся в сети рассказы о том, что Казахстан усложнил логистику товаров в Россию. В последний год я плотно занимаюсь транспортной тематикой в Средней Азии, веду телеграм-канал по этой теме. Когда в мае 2023 года появилась серия публикаций о проблемах, мы опросили подписчиков из числа специалистов-практиков. Две трети логистов никакого ужесточения условий не заметили, на сложности пожаловалась лишь треть.- Действительно ли Запад может ввести санкции против среднеазиатских стран? Насколько актуальны такие риски?- Буквально на днях были введены санкции против нескольких киргизских компаний. Это не крупные компании, они были созданы около года назад.США в этом плане выбрали Киргизию как удобный объект для "показательной порки". Страна маленькая, больших торговых связей с Вашингтоном у неё нет. Расчёт делается на то, что другие государства узнают о санкциях и поймут, что США настроены решительно. Могут ли США ввести несколько санкций подряд? Да, могут. Может ли Киргизия быть полностью изолирована? Безусловно - нет.Будут ли американцы в целом наращивать санкционную активность? Думаю, чем лучше у России будут идти дела на фронте, тем большим будет санкционное давление в Средней Азии. Но это продолжится ровно до того момента, как возникнет понимание, что санкции уже ничего не дают, а Россия достигает своих целей.В любом случае, азиатские страны очень внимательно смотрят за тем, что происходит в России. В частности, определённое влияние на их оценку оказала ситуация вокруг ЧВК "Вагнер". И только реальные успехи Москвы в её делах могут улучшить её положение в Средней Азии. Разговоры, обещания, ссылки на общее прошлое уже не работают. Будем сильными – и наши позиции будут сильны.- Можно ли говорить о какой-то динамике в отношении среднеазиатских стран к России по мере изменения ситуации в зоне СВО? Ведь сейчас положение ВС РФ лучше, чем около года назад во время событий в Харьковской области.- Примерно с периодичностью в два-три месяца среднеазиатских чиновников посещают американцы, британцы и представители ЕС. Каждый раз они рассказывают одно и то же: Россия проиграет в течение двух-трёх, максимум четырёх месяцев, вы должны полностью отвернуться от неё, оказавшись таким образом на стороне света и добра. Проходят указанные сроки, Россия не проигрывает на фронте и не распадается на части, но власти стран Средней Азии ощущают устойчивое давление со стороны Запада.В России многие этого не понимают, поскольку по отношению к Западу страна выбор уже сделала и мы находимся на другой стороне баррикады. Средняя Азия этот выбор не делала, она - посередине, и в каком-то смысле ее положение даже сложнее.Явно выраженной динамики в плане более плотного сотрудничества Средней Азии с Россией, или наоборот – отдаления, на данный момент нет.Сейчас Средняя Азия пытается простроить более тесные контакты с Китаем, одновременно с этим смотрят на Ближний Восток, на Южную Корею. Россия на данный момент для Средней Азии – ценный торговый партнёр и страна, принимающая избыточные трудовые ресурсы. Но то, что Москва находится в состоянии острого конфликта, повышает уровень неопределённости в контактах с ней.С другой стороны, в сфере, находящейся вне контроля властей России, мы видим бурный рост сотрудничества российского бизнеса со Средней Азией. И это до определенной степени компенсирует некоторое сокращение политических связей, возможностей "мягкой силы", и т.д. Российские бизнесмены заходят в Казахстан, Киргизию и Узбекистан с достаточно интересными, подчас очень крупными проектами. Это то, что работает на сближение стран на всех уровнях – от элит до бедняков. Этот по-настоящему взаимовыгодный процесс американцы остановить не смогут.Кроме того, находясь в России и оценивая события в Средней Азии и решения местных властей, необходимо учитывать их интересы. Возьмем для примера Узбекистан: Шавкат Мирзиёевставит амбициозные цели, - совершить скачок в экономическом развитии и "превратить Узбекистан в современную страну мощной индустрии, высоких технологий, производящую качественную продукцию, конкурентоспособную на мировом рынке".Для достижения этих целей Узбекистану необходимо привлечь десятки миллиардов долларов инвестиций, причем из разных стран – из США, ЕС, Великобритании, России, Китая, Южной Кореи и т.п. Любые серьезные санкции от одной из враждующих сторон могут значительно усложнить Ташкенту реализацию и без того непростых целей. Властям приходится маневрировать, избегая конфликтов. В той или иной степени та же ситуация наблюдается в других странах Средней Азии.

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Владимир Зотов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/16/1046463104_376:8:897:529_100x100_80_0_0_17717375a522074ee4d7ab9ff1a864f2.jpg

интервью, зарубежье, средняя азия, казахстан, узбекистан, россия, сша, киргизия