https://ukraina.ru/20230718/1048076887.html

Обстановка у Крымского моста, провальные атаки, новый этап кризиса. Главное на Украине на утро 18 июля

Обстановка у Крымского моста, провальные атаки, новый этап кризиса. Главное на Украине на утро 18 июля - 18.07.2023 Украина.ру

Обстановка у Крымского моста, провальные атаки, новый этап кризиса. Главное на Украине на утро 18 июля

Украина.ру, 18.07.2023

2023-07-18T09:00

2023-07-18T09:00

2023-07-18T10:43

зерно

зерновая сделка

россия (рф)

турция

хроники

эксклюзив

вашингтон

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крымский мост

движение

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На Крымском мосту после теракта возобновляют движение. Киев выпустил почти три десятка беспилотников на Крым. Выход России из «зерновой сделки» свидетельствует о новом этапе в украинском кризисе.Во вторник утром никаких затруднений в проезде к досмотровым пунктам Крымского моста нет. Об этом сообщили в оперативном телеграм-канале о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.Кроме того, в телеграм-канале ГУ МЧС по Республике Крым отметили, что движение паромов на Керченской паромной переправе осуществляется в штатном режимеСейчас путь на личном автомобиле от КПП «Чонгар» на севере Крыма до Симферополя занимает не более полутора часов.Пробок на участке дороги между административной границей Республики Крым и Херсонской областью и Симферополем нет ни в одну, ни в другую стороны. Нет их и на пути в сторону Севастополя с севера Крыма. Проезд абсолютно свободен, загруженности или перегруженности трассы не наблюдается.Накануне национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев совершил террористическую атаку на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотников. Повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок.Власти Крыма и Кубани попросили жителей и туристов воздержаться от поездок через мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.Президент России Владимир Путин провел совещание по ситуации. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на Керченской паромной переправе задействовано семь паромов: три гражданских, два больших десантных корабля и два железнодорожных.На совещании вице-премьер РФ Марат Хуснуллин доложил, что до конца дня планируется завершить укрепление опоры и установить ограждение, за следующие сутки восстановить освещение и потом запускать автомобильное движение. В ночь на вторник Хуснуллин сообщил, что движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань — Керчь.В свою очередь украинские политики с издевкой комментировали теракт с жертвами. А госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина сама определяет для себя способ ведения боевых действий.Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в связи с ситуацией отметил, что США демонстрируют свою причастность к преступлениям Киева, покрывая его в ситуации с подрывом Крымского моста.«Покрывательство Вашингтоном киевских радикалов позволяет уверенно говорить о причастности Соединенных Штатов к преступлениям Киева. Опьяненные американской поддержкой украинские террористы могут пойти на новые злодеяния. Однако, вне всяких сомнений, засевший на Украине режим получит по заслугам», — сказал Антонов, комментируя реакцию официального Вашингтона на диверсию Киева на Крымском мосту.По мнению российского дипломата, заявление Блинкена о том, что Украина сама определяет для себя способ ведения боевых действий, является не первым случаем оправдания терактов в отношении российских граждан и объектов.«Точно так же США дистанцировались и от прошлогодней диверсии украинских нацистов на Крымском мосту. Данная транспортная артерия уже давно не используется для военных перевозок. Речь идет об ударе по исключительно гражданской цели», — подчеркнул российский посол в США.Провальные атаки ВСУВ ночь на 18 июля Киев предпринял попытку атаки по объектам в Крыму с помощью 28 беспилотников, сообщили во вторник в Минобороны РФ.«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку 28 беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории полуострова Крым», — говорится в сообщении.Уточняется, что 17 украинских беспилотников уничтожены средствами противовоздушной обороны (ПВО). Еще 11 БПЛА были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, не достигнув цели, потерпели крушение.Как сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, на Краснолиманском направлении провалился очередной «мясной» штурм ВСУ.«В районе населенного пункта Червонопоповка Луганской Народной Республики противник силами до роты предпринял атаку наших оборонительных рубежей. Действия наступающих заранее были обречены на провал, поскольку огневой поддержки со стороны украинской артиллерии и бронетехники практически не было… Данную наступательную операцию вполне можно отнести к так называемому "мясному" штурму», — рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.Он добавил, что прикрытием для наступающих подразделений противника служил только рельеф местности, но наши наблюдательные пункты на высотах и аэроразведка смогли засечь противника, и штурм не удался. По его мнению, украинское командование отдает заведомо неосуществимые боевые распоряжения.Ранее Минобороны РФ сообщило, что в течение суток вооруженные силы Украины предпринимали безуспешные попытки наступления на Краснолиманском направлении. В частности, подразделения группировки войск «Центр», удары авиации, огонь артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесли огневое поражение подразделениям войск Украины в районах населенных пунктов Червонопоповка ЛНР, Терны, Ямполовка и Горовка ДНР. Отражены две атаки противника в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Кармазиновка ЛНР. Кроме того, в районах населенных пунктов Новомихайловка ДНР и Червоная Диброва ЛНР пресечена деятельность двух украинских ДРГ.Также, по словам Марочко, украинские войска отступают на Купянском направлении из-за критических потерь под натиском ВС РФ.«Из-за критических потерь вооруженных формирований Украины и успешных действий ВС РФ северо-восточнее населенного пункта Купянск, украинское командование на местах вынуждено оттягивать свои силы и средства на вторую и третью линию обороны. Многие позиции оставляются украинскими боевиками без согласования вышестоящего руководства», — сообщил Марочко.Он добавил, что в связи с отступлением украинских подразделений начат ряд служебных разбирательств, а обескровленные части Киева командование вновь пытается отправить на позиции, которые уже находятся под контролем ВС РФ.Накануне Минобороны РФ сообщило, что на Купянском направлении российские войска за сутки уничтожили до 35 украинских военнослужащих, четыре бронемашины, два автомобиля, гаубицу Д-20 и самоходку «Гвоздика».Как добавил Марочко, украинские войска также несут потери в ожесточенных боях в районе населенных пунктов Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка.«В районах населенных пунктов Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка идут ожесточенные бои. ВФУ (вооруженные формирования Украины. — Ред.), невзирая на ежедневные регулярные потери в количестве до батальона, пытаются овладеть инициативой и продвинутся в направлении населенного пункта Артемовск», — рассказал эксперт.Марочко отметил, что обстановка для подразделений РФ на данном участке сложная, но контролируемая. По украинским войскам регулярно работает авиация, артиллерия и другие дежурные огневые средства, задействованные в отражении атак противника.Украинское контрнаступление началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard.Как не раз констатировали президент и министр обороны РФ Владимир Путин и Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении.Новый этап в украинском кризисеЧерноморская инициатива, она же зерновая сделка, прекратила свое функционирование 18 июля, об этом, как сообщило министерство иностранных дел России, Москва уведомила украинскую сторону, Турцию и ООН.Сама инициатива, предполагавшая безопасный вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов (Черноморск, Южный, Одесса) действовала практически год: она была подписана 22 июля 2022 года в Стамбуле и являлась составной частью пакетной Стамбульской договоренности, подписанной представителями РФ, ООН, Украины и Турции.Вторая часть (меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года) предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений. Продление «зерновой сделки» было взаимоувязано с выполнением меморандума, который, как заявили российские власти, так и не заработал.Вместе с прекращением функционирования Черноморской зерновой инициативы Москва отозвала гарантии безопасности судоходства, свернула морской гуманитарный коридор, а также восстановила режим «временно опасного района» в северо-западной акватории Черного моря.Кроме того, было принято решение о расформировании Совместного координационного центра в Стамбуле, в который входили представители сторон и который занимался инспекцией судов, шедших из черноморских портов Украины.При этом российские власти не исключили вероятности восстановления инициативы: объявив о прекращении действия «зерновой сделки», Москва в то же время призвала Запад задуматься над выполнением своих обязательств и изъятием из-под санкций российских удобрений и продовольствия.Условием для восстановления сделки, согласно заявлению Министерства иностранных дел, является достижение конкретных результатов по российским требованиям, а не обещаний и заверений.То же самое озвучил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что Россия незамедлительно вернется к реализации черноморской инициативы, как только будет выполнена российская часть договоренностей в Стамбуле.МИД России после решения о прекращении работы «зерновой сделки» предложил западным странам «проявить солидарность» с Киевом и вывозить украинское продовольствие через сухопутные коридоры.Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что планирует обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным продолжение «зерновой сделки».По его словам, сделка вошла в историю как дипломатическая победа, а в ее рамках было поставлено более 33 миллионов тонн продукции, благодаря ей был предотвращен продовольственный кризис во многих беднейших странах.Как написала во вторник турецкая газета Aydınlık, Украина с приостановкой «зерновой сделки» серьезно потеряет в доходах, ситуация приведет к росту цен на зерно в мире.Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев надеется продолжить поставки зерна по Черному морю без участия России, Киев ждет официального подтверждения готовности от ООН и Турции, сообщил пресс-секретарь Зеленского Украины Сергей Никифоров.Заявление России о прекращении «зерновой сделки», по словам Зеленского, предполагает, что РФ «расторгает свои договоренности с генсеком ООН Гутеррешем и президентом Турции Эрдоганом», а не с Украиной, поскольку у Киева «не было никаких договоренностей» с Москвой.Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил сожаление в связи с возникшей ситуацией, отметив, что российское решение «нанесет удар по нуждающимся повсюду».ООН продолжит добиваться обеспечения доступа на мировые рынки для российского и украинского продовольствия и удобрений, добавил Гутерреш.По словам доцента факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрея Суздальцева, выход России из «зерновой сделки» свидетельствует о том, что Москва не намерена более искать компромиссы в отношениях с Украиной, а готова решать вопросы на поле боя.«Запад и Украина привыкли к тому, что Россия идет на уступки, пытается договориться, найти компромиссы. Мы ведь не ведем войну, а спецоперацию, стараемся решать наши проблемы с наименьшими потерями», — сказал Суздальцев.Поэтому, по его мнению, «жесткое решение Москвы относительно того, что мы выходим из этой зерновой сделки, она замораживается, говорит о новом этапе развития российско-украинского кризиса».Как указал журналистам российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, США превратили изначально гуманитарную Черноморскую инициативу в коммерческий проект по обогащению западных агрохолдингов.«Вашингтон палец о палец не ударил для того, чтобы устранить им же созданные "перекосы" в функционировании сельскохозяйственных соглашений. Одновременно превратил изначально задумывавшуюся как гуманитарную черноморскую инициативу в коммерческий проект по обогащению западных агрохолдингов», — заверил дипломат.Антонов добавил, что на протяжении почти года агропродукция направлялась не нуждающимся, а «преимущественно сытым государствам».Посол РФ подчеркнул, что решение Москвы не продлевать участие в «зерновой сделке» «абсолютно адекватно сложившимся реалиям».

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

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