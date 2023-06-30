https://ukraina.ru/20230630/1047699421.html

На Украине на треть поднимут тарифы на водоснабжение

На Украине на треть поднимут тарифы на водоснабжение - 30.06.2023 Украина.ру

На Украине на треть поднимут тарифы на водоснабжение

На Украине с 1 июля на 32% поднимут цены на водоснабжение и водоотведение. Об этом сообщили в Национальной комиссии по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ)

2023-06-30T08:58

2023-06-30T08:58

2023-06-30T08:58

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Решение было принято на заседании 29 июня, где присутствовали руководители 33 украинских водоканалов.Также стало известно, что второе повышение цен запланировано с 1 сентября 2023 года.Участники совещания постановили, что на повышение цен влияет рост стоимости электроэнергии и реагентов для очищения воды, а также иные факторы.В среднем для семьи стоимость водоснабжения и водоотведения подорожает на 60 гривен (142 рубля), уточнил член НКРЭКУ Руслан Кайдаш.В прошлом месяце министр энергетики страны Герман Галущенко объяснил повышение тарифов на электричество. По его словам, это необходимо для выживания энергосистемы.

https://ukraina.ru/20230425/1045663444.html

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тарифы, новости, украина, цены, вода