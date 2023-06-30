На Украине на треть поднимут тарифы на водоснабжение
На Украине с 1 июля на 32% поднимут цены на водоснабжение и водоотведение. Об этом сообщили в Национальной комиссии по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ)
Решение было принято на заседании 29 июня, где присутствовали руководители 33 украинских водоканалов.
Также стало известно, что второе повышение цен запланировано с 1 сентября 2023 года.
Участники совещания постановили, что на повышение цен влияет рост стоимости электроэнергии и реагентов для очищения воды, а также иные факторы.
В среднем для семьи стоимость водоснабжения и водоотведения подорожает на 60 гривен (142 рубля), уточнил член НКРЭКУ Руслан Кайдаш.
В прошлом месяце министр энергетики страны Герман Галущенко объяснил повышение тарифов на электричество. По его словам, это необходимо для выживания энергосистемы.