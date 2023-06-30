На Украине на треть поднимут тарифы на водоснабжение - 30.06.2023 Украина.ру
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На Украине на треть поднимут тарифы на водоснабжение
На Украине на треть поднимут тарифы на водоснабжение - 30.06.2023 Украина.ру
На Украине на треть поднимут тарифы на водоснабжение
На Украине с 1 июля на 32% поднимут цены на водоснабжение и водоотведение. Об этом сообщили в Национальной комиссии по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ)
2023-06-30T08:58
2023-06-30T08:58
тарифы
новости
украина
цены
вода
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Решение было принято на заседании 29 июня, где присутствовали руководители 33 украинских водоканалов.Также стало известно, что второе повышение цен запланировано с 1 сентября 2023 года.Участники совещания постановили, что на повышение цен влияет рост стоимости электроэнергии и реагентов для очищения воды, а также иные факторы.В среднем для семьи стоимость водоснабжения и водоотведения подорожает на 60 гривен (142 рубля), уточнил член НКРЭКУ Руслан Кайдаш.В прошлом месяце министр энергетики страны Герман Галущенко объяснил повышение тарифов на электричество. По его словам, это необходимо для выживания энергосистемы.
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тарифы, новости, украина, цены, вода
тарифы, Новости, Украина, цены, вода

На Украине на треть поднимут тарифы на водоснабжение

08:58 30.06.2023
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСезонное отключение горячей воды
Сезонное отключение горячей воды - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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На Украине с 1 июля на 32% поднимут цены на водоснабжение и водоотведение. Об этом сообщили в Национальной комиссии по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ)
Решение было принято на заседании 29 июня, где присутствовали руководители 33 украинских водоканалов.
Также стало известно, что второе повышение цен запланировано с 1 сентября 2023 года.
Участники совещания постановили, что на повышение цен влияет рост стоимости электроэнергии и реагентов для очищения воды, а также иные факторы.
В среднем для семьи стоимость водоснабжения и водоотведения подорожает на 60 гривен (142 рубля), уточнил член НКРЭКУ Руслан Кайдаш.
В прошлом месяце министр энергетики страны Герман Галущенко объяснил повышение тарифов на электричество. По его словам, это необходимо для выживания энергосистемы.
25 апреля, 16:59
На Украине тарифы на электричество вырастут в два раза - СМИЖителей Украины ожидает двукратное повышение тарифов на электричество, сообщает 33 kanal 25 апреля
 
тарифыНовостиУкраинаценывода
 
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