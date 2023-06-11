"Коммунисты России" предложили ввести новый праздник в честь начала спецоперации - 11.06.2023 Украина.ру
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"Коммунисты России" предложили ввести новый праздник в честь начала спецоперации
"Коммунисты России" предложили ввести новый праздник в честь начала спецоперации - 11.06.2023 Украина.ру
"Коммунисты России" предложили ввести новый праздник в честь начала спецоперации
Партия "Коммунисты России" предложила переименовать День России, который празднуется 12 июня, в День великой России, а также сделать день начала спецоперации официальным праздником. Об этом сообщил председатель партии Сергей Малинкович, передает 11 июня РИА Новости
2023-06-11T10:33
2023-06-11T10:53
спецоперация
новости
украина
россия
коммунисты
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"У нас есть предложение такое - переименовать этот день (День России), чтобы он назывался День великой России", - сказал он.Политик объяснил это тем, что праздник в последние полтора года "приобрел новое значение и новое звучание" и "стал более понятен россиянам"."День начала специальной военной операции стоило бы тоже сделать официальным праздником", - добавил Малинкович.
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спецоперация, новости, украина, россия, коммунисты
Спецоперация, Новости, Украина, Россия, коммунисты

"Коммунисты России" предложили ввести новый праздник в честь начала спецоперации

10:33 11.06.2023 (обновлено: 10:53 11.06.2023)
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВ центре Симферополя проходит праздничный концерт в честь референдума
В центре Симферополя проходит праздничный концерт в честь референдума - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Партия "Коммунисты России" предложила переименовать День России, который празднуется 12 июня, в День великой России, а также сделать день начала спецоперации официальным праздником. Об этом сообщил председатель партии Сергей Малинкович, передает 11 июня РИА Новости
"У нас есть предложение такое - переименовать этот день (День России), чтобы он назывался День великой России", - сказал он.
Политик объяснил это тем, что праздник в последние полтора года "приобрел новое значение и новое звучание" и "стал более понятен россиянам".
"День начала специальной военной операции стоило бы тоже сделать официальным праздником", - добавил Малинкович.
Путин - РИА Новости, 1920, 04.06.2023
4 июня, 13:50
"Столько, сколько нужно": Песков сказал, сколько времени Путин уделяет происходящему в ходе спецоперацииПрезидент России Владимир Путин уделяет достаточное количество времени для осуществления общего руководства специальной военной операцией на Украине, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 4 июня в эфире телеканала Россия 1
 
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