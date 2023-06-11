"Коммунисты России" предложили ввести новый праздник в честь начала спецоперации
10:33 11.06.2023 (обновлено: 10:53 11.06.2023)
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВ центре Симферополя проходит праздничный концерт в честь референдума
Партия "Коммунисты России" предложила переименовать День России, который празднуется 12 июня, в День великой России, а также сделать день начала спецоперации официальным праздником. Об этом сообщил председатель партии Сергей Малинкович, передает 11 июня РИА Новости
"У нас есть предложение такое - переименовать этот день (День России), чтобы он назывался День великой России", - сказал он.
Политик объяснил это тем, что праздник в последние полтора года "приобрел новое значение и новое звучание" и "стал более понятен россиянам".
"День начала специальной военной операции стоило бы тоже сделать официальным праздником", - добавил Малинкович.
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