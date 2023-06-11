"Коммунисты России" предложили ввести новый праздник в честь начала спецоперации

"Столько, сколько нужно": Песков сказал, сколько времени Путин уделяет происходящему в ходе спецоперации

Президент России Владимир Путин уделяет достаточное количество времени для осуществления общего руководства специальной военной операцией на Украине, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 4 июня в эфире телеканала Россия 1