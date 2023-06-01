https://ukraina.ru/20230601/1046757335.html

Армии НАТО. Идеология, ресурсы, угрозы. Политэкономический анализ современной стратегии НАТО

Армии НАТО. Идеология, ресурсы, угрозы. Политэкономический анализ современной стратегии НАТО - 01.06.2023 Украина.ру

Армии НАТО. Идеология, ресурсы, угрозы. Политэкономический анализ современной стратегии НАТО

НАТО создавался в эпоху холодной войны для противостояния с СССР. В первые постсоветские 20 лет правящий класс России продолжал курс на интеграцию в западные структуры. Но экономический кризис и несогласие по вопросам военных операций альянса оттолкнули партнеров друг от друга вплоть новой холодной войны, в любой момент готовой перетечь в горячую

2023-06-01T06:42

2023-06-01T06:42

2023-06-01T12:53

нато

россия

холодная война

многополярный мир

эксклюзив

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ВведениеВ последние годы, впервые после окончания холодной войны, страны НАТО на своих саммитах прямо называют Россию главной угрозой, а в 2020 г. в качестве угрозы в резолюциях альянса уже фигурирует и Китай.Как торговая война, которую развязал против Китая Трамп в 2018 г., предполагавшая формальное сближение США с Россией для превращения РФ в американский таран против КНР, так и план т. н. либерального крыла американских властей, заключающийся в максимальном ослаблении России вплоть до ее распада, тем самым снова же создавая хаос на границах Китая, подрывая его торговые цепочки, по сути, преследуют одну и ту же цель, но разными средствами — сохранить экономическую, политическую и военную гегемонию США в мире.С момента разрушения Советского Союза блок НАТО под разными предлогами, но все же планомерно и целенаправленно придвигается к границам России, увеличивая международную напряженность и впервые за много десятилетий вновь делая угрозу ядерной войны объективной реальностью. Русофобская повестка, т. н. культура отмены, в Соединенных штатах и их сателлитах начинает напоминать самые жуткие годы маккартизма.Если еще вчера американские сенаторы, в целом поддерживая постмайданную Украину, требовали признать «Азов» (запрещено в РФ) террористической организацией, а на деньги американских государственных и частных фондов создавались НКО, критикующие пусть не русофобию, но хотя бы антисемитизм, расизм и героизацию организаторов холокоста среди украинских националистов, то сегодня США и их сателлиты открыто поставляют оружие и финансовые ресурсы всем тем же праворадикальным группировкам, которые сегодня официально входят в Вооруженные силы Украины.Все больше сведений поступает о том, что на стороне Украины воюют не только добровольцы из стран — членов НАТО, но и действующие натовские военнослужащие. Все больше косвенных подтверждений тому, что НАТО в случае, если Украина начнет явно терпеть поражение, может непосредственно принять участие в боевых действиях руками т. н. Люблинского треугольника или Люблинского треугольника плюс Румыния, растет опасность польской операции под предлогом помощи восставшей оппозиции в Белоруссии.Исходя из существования этих и иных угроз, мы решили проанализировать расстановку сил в преддверии нежеланной, но возможной новой мировой войны.Для максимально достоверного сравнения ВС и военной мощи разных стран необходимо учитывать множество данных, большинство из которых на данный момент засекречены. Поэтому популярные методики сравнения армий мира позволяют получить только примерные данные о соотношении сил.Global Firepower (GFP) популярный ежегодный рейтинг боевой мощи и оснащённости армий мира, на который регулярно опираются различные СМИ и блогеры. Составители заявляют, что для определения индекса используют более 60 критериев от количества военных подразделений и финансового положения стран до материально-технических возможностей и географии.В рейтинг GFP в 2023 году входят 145 мировых держав. Из данных GFP мы выбирали только страны — участницы НАТО, Россию и Украину, и только те показатели, которые касаются человеческих ресурсов, вооружений и военных бюджетов. Данные GFP также включают значения, связанные с природными ресурсами, географией, логистикой, но они выходят за рамки данного материала.Также мы добавили несколько строк, позволяющих оценить потенциал отдельных, в т. ч. гипотетических антироссийских военных блоков: НАТО, «Люблинской тройки» и «Бухарестской девятки».Нужно отметить, что несмотря на популярность ресурса, GFP подвергается обоснованной критике. Он не учитывает такие важнейшие факторы, как боеспособность войск, опыт участия в военных действиях, количество ПВО, которые могут уравновесить авиацию и ракетные установки, и другое. Кроме того, неизвестна методика исследования и, самое главное, не указаны источники информации, на которые опираются исследователи ресурса. Часть используемых данных, скорее всего, является устаревшей, особенно сейчас, когда мировые запасы вооружений находятся в динамике, а часть данных засекречена. Так, например, на сайте рейтинга количество населения РФ указано 142 021 981 человек, но согласно данным Росстата, на 1 января 2023 года оно составляет 146 424 729 человек. Аналогичным образом можно проверять и все остальные сферы, и данные, однако для нашего исследования это избыточно. Поэтому просто отметим, что данные подобных открытых источников несут ознакомительный характер.К 31 государствам — членам НАТО по состоянию на май 2023 года относятся: Албания, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Испания, Исландия, Италия, Канада, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Северная Македония, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Турция, Финляндия (с 2023), Франция, Хорватия, Чехия, Эстония, Черногория, Великобритания и Соединенные Штаты.GFP настаивает на том, что метод определения теоретической боевой мощи НАТО выходит за рамки простого сложения всех ресурсов всех государств-членов, и это, безусловно, верно. Предполагается, что ни одна страна не сможет / не захочет задействовать все свои фактические, доступные боевые силы в сценарии масштабной войны. Вместо этого GFP предлагает использовать подход, который предусматривает примерно 25-процентный вклад по каждой категории от каждой страны альянса.Немаловажно, что в 2023 году в НАТО вступила Финляндия и на очереди Швеция. Поэтому Швецию мы внесли в общую таблицу, однако, как и Украину, не добавляли в объединенные военные ресурсы НАТО.По замечанию GFP, включение Финляндии в настоящее время увеличивает численность личного состава НАТО, бронетехнику, артиллерийскую огневую мощь, общее количество имеющихся военно-морских средств и рабочую силу, а также расширяет границу НАТО вдоль западного фланга России, что позволяет создать дополнительные временные и постоянные плацдармы в случае масштабной войны.Украина (не участница НАТО, хоть и инструмент альянса), что интересно, по нынешним оценкам GFP занимает 15-е место в рейтинге, выше Польши, Испании и Германии. Россия в рейтинге GFP занимает второе место в мире после США. Российскую военную мощь, которую она сможет задействовать, GFP предлагает оценивать в 75% от полной.В разборе рейтинга GFP следует отметить, что аналитики сайта не учитывают наличие ядерного оружия. Но оно является важным фактором сдерживания эскалации, поэтому мы включили его в наш анализ.Кроме того, в докладе мы использовали данные агрегатора armedforces.eu, а также таких аналитических центров как: Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI), Британский Royal United Services Institute (RUSI), Федерация американских ученых (FAS), Мюнхенский институт экономических исследований (Ifo) и целого ряда мировых социологических агентств.Доклад Украины.ру будет опубликован частями. Здесь мы публикуем технические таблицы, на которые будем ссылаться в дальнейшем анализе. Ниже — первая часть доклада.Армии НАТО. Идеология и стратегия в XXI веке«Конец истории» и история концаНа 70-летие НАТО в 2019 г. его глава Й. Столтенберг заявил, что альянс создавался для «сдерживания Советского Союза». Однако заключенный 4 апреля 1949 г. Североатлантический договор являлся инструментом политического доминирования США в разоренной войной Европе, превращения европейских стран из одного из центров империалистической системы в сателлита единственного в мире империалиста. Организованный в 1948 г. для защиты от гипотетического нападения СССР Западноевропейский союз (ЗЕС) формально просуществовал до 2011 г., а по факту перестал что-либо решать с появлением НАТО. Под военным «зонтиком» НАТО в 1957 г. было создано Европейское Экономическое Сообщество (ЕЭС), которое 7 февраля 1992 г. оформилось в Евросоюз.До распада не входившего в империалистическую систему СССР стратегии НАТО дублировали установки национальной военной стратегии США. После 1991 г., в процессе включения постсоветских стран в империалистическую систему в виде эксплуатируемой периферии, их потребовалось пересмотреть. В 1991 г. на сессии Совета НАТО в Риме новую концепцию назвали «оборона плюс диалог плюс сотрудничество». Диалог и сотрудничество — с Центральной и Восточной Европой, и постсоветскими странами, а вот с оборонительным направлением стало сложнее. Термин «угроза» в концепции вообще исчез и был заменен на «риск». Такая политика была связана с теорией либерального мирового порядка, или «конца истории». Термин ввели после окончания холодной войны, когда мейнстримные западные мыслители стали считать, что с падением коммунизма все страны вот-вот примут вашингтонский консенсус и либеральный порядок в скором времени распространится на весь мир. То есть отношения в некоммунистическом блоке, где Соединенные Штаты доминируют и грабят другие страны, будут глобализованы, империалистическая часть мира превратится в единую мировую империалистическую систему, названную либеральной или неолиберальной. И так будет всегда.Отсутствие «советской угрозы» привело и к некоторым вопросам касательно целесообразности НАТО в Европе. Страны ЗЕС в Петерсбергской декларации 1992 г. отметили, что готовы участвовать в строительстве европейской архитектуры безопасности и предусмотрели возможность проведения автономных миротворческих и гуманитарных операций. Впрочем, от НАТО никто не отказался. В 1994 г. уставные рамки организации расширили через программу «Партнерство ради мира», которая позволяла не только сотрудничать с Восточной Европой и постсоветскими странами, но подключать их к системе военно-политических гарантий НАТО. В 1999 г., в год «гуманитарных бомбардировок» Югославии, альянс отказался от установленной в его учредительных документах оборонительной стратегии, назвал «противником» не только государства, но и «другие структуры» (поскольку все еще никто не понимал, какие государства могут представлять опасность) и провозгласил отказ от ренационализации оборонной политики (по сути обозначил, что Европа останется под военным контролем США). Но и противоположные тенденции никуда не делись — Ниццкий договор 2001 г. предусматривал создание военно-политических структур ЕС.Противоречие разрешили с помощью соглашения «Берлин плюс» — НАТО обязывалось поддерживать операции ЕС, в которых непосредственно не участвовало. А по Лиссабонскому договору 2007 г. ЕС обязался реформировать свои центральные органы, чтобы предотвратить конкуренцию с НАТО. Тем не менее положение оставалось шатким.Укрепить его Вашингтон пытался после терактов в Нью-Йорке 11 сентября 2001 г. с помощью раздувания страха перед исламским терроризмом и идеи антитеррористического «крестового похода». От Пражского саммита 2002 г. до Лиссабонского саммита 2010 г. была разработана концепция «Активное вовлечение, современная защита», определившая три фундаментальные задачи альянса в XXI веке: коллективную оборону, кризисное урегулирование и безопасность на основе сотрудничества. В функционале альянса появились контроль за нераспространением оружия массового поражения, борьба с терроризмом и кибератаками. Как уже говорилось, от кого обороняться, в тот момент было не всем понятно, а вот эвфемизм «кризисное урегулирование» означал право на вторжение на любые суверенные территории, если в НАТО решат, что происходящие там процессы могут привести к кризису. Что касается «безопасности на основе сотрудничества», альянс открыл двери для вступления в него новых членов, которые надеялись через НАТО пробраться в ЕС.Интересы укрепления позиций США в Европе и контроля экономически мощной Германии, потенциально способной превратить Евросоюз в конкурента Соединенным Штатам, требовали наличия настоящей угрозы. Поэтому этот период в истории НАТО можно назвать временем поиска оснований для собственного существования, или временем поиска врага — от исламских террористов до выдуманного химического оружия Ирака и реального ядерного оружия КНДР. Но все прекрасно понимали, что никакого серьезного вызова гегемонии США эти силы бросить не могут и даже не собираются. Соответственно, сотрудничество между ЕС и НАТО оставалось крайне ограниченным. Конфликтующие Турция (член НАТО) и Кипр (член ЕС) блокировали большинство совместных инициатив, экономически сильные Франция и Германия пытались сохранить политическую независимость и только 6 из 26 европейских союзников по Альянсу расходовали на цели НАТО более 2% ВВП.Долгая дорога в НАТООфициальные отношения между НАТО и Украиной начались в 1991 г., а в 1994 г. Украина стала первым государством — членом СНГ, присоединившимся к программе «Партнерство ради мира». 9 июля 1997 г. в Мадриде президент Украины Л. Кучма и главы государств и правительств стран НАТО подписали «Хартию об особом партнерстве» между НАТО и Украиной, в соответствии с которой была создана комиссия НАТО — Украина. В мае 2002 г. власти Украины поставили цель в будущем вступить в НАТО. Все это, как можно заметить, происходило при дружественном России президенте Кучме и отличных отношениях между государствами. А дело в том, что весь указанный период Россия шла по тому же пути, что и Украина.Это было логичным продолжением стратегии, которая привела к ликвидации коммунизма и роспуску СССР, — встраивание России в Европу (Европа от Лиссабона до Владивостока) как сырьевого донора с ядерным зонтиком (концепция энергетической сверхдержавы), получающего взамен из Европы технологичные товары. Идеологически эту стратегию выразил президент Чехословакии Вацлав Гавел на встрече с Михаилом Горбачевым в феврале 1990 г.: Встраивание в структуры НАТО виделось как путь в ЕС через «заднюю дверь». В рамках этих же надежд выстраивался и правящий класс новой России в виде т. н. сырьевого олигархата и госаппарата, создающего безопасные условия для его функционирования.В 1991 г. Борис Ельцин заявил, что готов рассматривать вступление России в НАТО как «долгосрочную политическую цель». Параллельно с Украиной РФ включили в программу «Партнерство ради мира», а в 1997 г. создали совместный постоянный совет России с НАТО. Осуждаемая Западом война в Чечне на это никак не повлияла.Долю недоверия в почти идиллические отношения внесли бомбардировки Югославии 1999 г. Россия не поддержала действия альянса, оказав Сербии помощь, в том числе гуманитарную, а Владимир Путин заявил о готовности России вступить в НАТО только в качестве полноправного участника. Вторжение в суверенное государство без санкции ООН и арест к тому времени экс-президента Слободана Милошевича не могли не вызывать опасений. Тем более разгоралась Вторая чеченская. Однако уже упомянутый В. Гавел (автор термина «гуманитарные бомбардировки»), заявив в 2000 г. о необходимости прекращения войны в Чечне, потребовал от России определиться, с кем она, и выразил убеждение, что «молодой и здоровый» президент Владимир Путин сможет решить эту задачу.После терактов в Нью-Йорке 2001 г. Россию стали заманивать в НАТО более активно. В 2002 г. создали совет Россия-НАТО, который занимался координацией борьбы с международным терроризмом (наконец-то найденной вместо СССР угрозой). Гипотетическое вступление России в альянс называли единственным настоящим окончанием холодной войны, которая де-юре уже закончена, но де-факто продолжает проявляться в разногласиях по Балканам, расширению НАТО на восток, ратификации адаптированного Договора об обычных вооруженных силах в Европе и т. д. НАТО получило бы четырех из пяти постоянных членов Совбеза ООН и противовес Германии в Европе. В официальном дискурсе Россию называли неотъемлемой частью западной цивилизации, но испорченной десятилетиями коммунизма. Соответственно, разминалась тема необходимости «демократизации» и «декоммунизации» РФ ради интеграции в западные структуры. Впрочем, то же самое происходило и в других постсоветских республиках. Россия и Украина относительно НАТО двигались параллельно, а в некоторые моменты Украина даже ориентировалась на РФ в плане скорости и успешности интеграции в Запад.Мюнхенская речь Путина 2007 г. с критикой однополярного мира под контролем США и неприятием расширения НАТО на восток стала первым звоночком больших изменений. Речь на Западе восприняли двойственно — от вывода об «имперских амбициях» и необходимости расширения НАТО за счет Восточной Европы до предположений о некоем торге, в ходе которого Путин хотел бы получить заветное равноправное место для России в альянсе.Все сомнения обнулил грянувший в 2008 г. всемирный экономический кризис. Издержки от усиления Европы путем интеграции туда России для США стали более значительными, чем усиление НАТО Россией. По всей видимости, целесообразность интеграции России в Запад в тот момент была пересмотрена. Интеллектуалы заговорили о теории и практике «управляемого хаоса», которая во время кризиса позволит Соединенным Штатам, погружая другие страны в разнообразные конфликты (в т. ч. через «цветные революции») и снижая их уровень жизни, сохранять высокий уровень жизни у себя. Пятидневная война в Грузии привела к временной остановке деятельности Совета Россия — НАТО, но в 2009 г. работа была возобновлена, а в 2010 г. на саммите в Лиссабоне альянс предложил России изучить возможность расширения сотрудничества в области ПРО, борьбы с терроризмом и пиратством. Качели продолжали раскачивать — началась «арабская весна». Россия не воспрепятствовала свержению Каддафи, но заблокировала резолюцию Совбеза ООН по Сирии, постепенно ввязавшись в конфликт и остановив продвижение «управляемого хаоса» к среднеазиатским республикам, откуда он мог перекинуться в саму Россию.Тем временем вполне в рамках стратегии по интеграции в НАТО и задолго до украинских инициатив комиссия Федотова — Караганова в СПЧ подготовила проект по тотальной «декоммунизации» России. Но народный протест и события на Болотной площади 2011 г. («норковая революция», как говорила К. Собчак) заставили власти отказаться от этой идеи как от раскалывающей общество и способной привести к нестабильности. Путинская Россия окончательно стала врагом Запада.«На благо нашего миллиарда граждан»В 2014 г., после Майдана на Украине, вынудившего Россию к операциям в Крыму и в Донбассе, НАТО провел саммит в Ньюпорте, куда впервые после завершения холодной войны не пригласили российскую делегацию. Там было решено создать оперативную группировку в Великобритании на случай нападения РФ на страны альянса. В ответ на это в России приняли новую военную доктрину, в которой объявили НАТО главной угрозой из-за приближения к границам РФ. На саммите НАТО в Варшаве в 2016 г. главной угрозой, соответственно, объявили Россию.Тем временем в ЕС возродилась идея о создании европейской армии. В течение нескольких лет об этом регулярно говорили глава Еврокомиссии Ж.-К. Юнкер, тогдашний министр обороны ФРГ У. фон дер Ляйен, канцлер ФРГ А. Меркель, позже президент Франции Э. Макрон. Меркель, прозрачно намекая на требования президента США Д. Трампа увеличить военные расходы на содержание Альянса, заявила, что «старые союзники ставят под вопрос наши основные ценности». Кроме того, в медиадискурсе Трампа представили как «друга Путина», что, учитывая эскалацию на Украине, могло вызвать у европейских лидеров опасения в надежности американского военного «зонтика». Но своеобразный бунт закончился ничем — подписание в 2017 г. документа о Постоянном структурированном сотрудничестве по вопросам безопасности и обороны (PESCO) и создание Европейского фонда обороны не превратилось в альтернативу НАТО, а стало лишь дополнением к существующей системе евроатлантической безопасности. На саммите в Брюсселе в 2018 г. ЕС и НАТО договорились о тесном сотрудничестве, но с определенной долей автономии Евросоюза. Воинские формирования ЕС одновременно входили в состав сил универсального применения НАТО.В феврале 2017 г., на фоне необходимости сотрудничать в Сирии и Ираке, военно-политические контакты между Россией и НАТО возобновились, но в 2018 г. вновь были заморожены.Кроме того, 2018 г. стал годом, когда мировые экономисты заговорили о вновь надвигающемся кризисе. В конце года резко просели фондовые рынки, больше триллиона долларов потеряла пятерка крупнейших американских IT-компаний, ФРС стала поднимать базовую учетную ставку. Торговая война, которую Трамп начал с Китаем, подстегнула кризис, инвесторы стали выводить капиталы из США в Азию, Африку, Латинскую Америку и постсоветские страны. Кроме того, ипотечный долг США, который запустил предыдущий кризис, побил рекорд 2008 г.Логично, что в преддверии кризиса, на Лондонском саммите НАТО в 2020 г. впервые в качестве угрозы был обозначен Китай. Но пандемия коронавируса создала неожиданный хаос, быстро и глубоко просела экономика КНР, да и вообще страны столкнулись с проблемой, на фоне которой многое временно отошло на второй план. Однако постепенно появились вакцины, пандемия стала утихать, а экономический рост, прежде всего, Китая — восстанавливаться. Собравшись на саммит в Брюсселе в 2021 г., страны НАТО резюмировали: «Мы сталкиваемся с многогранными угрозами, системной конкуренцией со стороны напористых и авторитарных держав, а также с растущими вызовами безопасности для наших стран и наших граждан со всех стратегических направлений». Речь шла, прежде всего, о России и Китае. И здесь очень важна агрессивная идеологическая формулировка: Весной 2022 г. рухнул 16-й по величине американский Silicon Valley Bank, финансировавший высокотехнологичные стартапы Кремниевой долины. За ним посыпались аналогичные по направленности Signature Bank и Silvergate Capital, а в начале того же года Россию спровоцировали на развертывание специальной военной операции на Украине. Санкции и опасность эскалации конфликта привели к массовому бегству капиталов (прежде всего европейских) в США, Соединенные Штаты получили европейский газовый рынок.После начала СВО на Мадридском саммите в 2022 г. была принята новая стратегическая концепция, согласно которой НАТО отказывается от партнерства с Россией, Россия официально провозглашается «наиболее значительной и прямой угрозой безопасности государств — членов НАТО, а также миру и стабильности в Евро-Атлантическом регионе», а цели Китая «бросают вызов нашим интересам, безопасности и ценностям».Концепция основывается на примитивной ценностно-идеологической модели «демократия против авторитаризма», где альянс защищает демократию. В такой парадигме сочетание военных, санкционных и дипломатических методов должно привести к созданию в «авторитарных» странах такой власти, которая была бы готова отказаться от суверенитета в пользу «международных норм и правил», за которыми считываются нормы и правила американского правящего класса. Как говорил председатель объединенного комитета начальников штабов НАТО генерал М. Милли, Россия и Китай «полны намерений изменить современный порядок, построенный на правилах». По словам же госсекретаря США Э. Блинкена, «мы должны укреплять основанный на правилах порядок, которому Китай бросает вызов». Порядок, основанный на правилах — синоним либерального мирового порядка, или «конца истории» философа Ф. Фукуямы.Затянувшаяся спецоперация России на Украине позволила американцам доломать европейскую фронду. 10 января 2023 г. генеральный секретарь НАТО Й. Столтенберг, председатель Еврокомиссии У. фон дер Ляйен и глава Евросовета Ш. Мишель подписали в Брюсселе третью по счету Декларацию о сотрудничестве между Евросоюзом и НАТО, которая откладывалась из-за напряженности в отношениях между Турцией и Кипром, а также противоречий между Турцией и НАТО по вопросу вступления Швеции и Финляндии в альянс. В Декларации содержится призыв к максимально полному участию союзников по НАТО, которые не являются членами ЕС, в его инициативах, а также к максимально полному участию членов ЕС, которые не являются частью Североатлантического союза, в его инициативах. Союзники должны мобилизовать политические, экономические и военные инструменты «для достижения наших общих целей на благо нашего миллиарда граждан». Так военные структуры ЕС окончательно подчинились США.ВЫВОДЫЭто первая часть доклада. Следующая часть выйдет завтра.

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2023

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Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

нато, россия, холодная война, многополярный мир, эксклюзив