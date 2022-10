https://ukraina.ru/20221025/1040129164.html

Сунак привёл к победе колонии над империей, а Джонсон рвётся на помощь Киеву: поворот британской политики

Сунак привёл к победе колонии над империей, а Джонсон рвётся на помощь Киеву: поворот британской политики - 25.10.2022 Украина.ру

Сунак привёл к победе колонии над империей, а Джонсон рвётся на помощь Киеву: поворот британской политики

Украина.ру, 25.10.2022

2022-10-25T17:22

2022-10-25T17:22

2022-10-25T18:22

эксклюзив

великобритания

трасс (лиз трасс)

борис джонсон

россия

украина

индия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/19/1040130440_0:174:3072:1902_1920x0_80_0_0_71c9eddb3cdfe608f71c715e940bc543.jpg.webp

25 октября Великобритания официально обрела 3-го в 2022 году премьер-министра: король Соединённого Королевства Карл III принял отставку Лиз Трасс, продержавшейся в должности всего 44 дня, и вручил мандат на формирование нового правительства Риши Сунаку.Выбрать премьер-министра за неделю. Инструкция от ВеликобританииКонсервативная партия сделала всё, чтобы процедура выбора нового лидера, он же премьер-министр Великобритании, прошла максимально быстро, для чего сразу установили планку в 100 голосов депутатов-консерваторов, которыми должен был заручиться кандидат для участия во внутрипартийной борьбе (раньше эту отметку поднимали постепенно), таким образом, сведя максимальное количество потенциальных претендентов на премьерский пост до 3, поскольку фракция тори насчитывает 357 парламентариев. Набравший наименьшее количество голосов выбыл бы из дальнейшей борьбы, а из 2 лидеров на финальной стадии победителя выбрать предстояло всем членам Консервативной партии – а их, по разным оценкам, по всей стране насчитывается до 200 000 человек – посредством онлайн-голосования, результаты которого должны были объявить 28 октября. Однако всё произошло гораздо раньше, чем рассчитывало партийное руководство.Имена потенциальных кандидатов начали звучать через несколько часов после заявления Лиз Трасс об отставке 20 октября – это её соперники по избирательной кампании, прошедшей всего пару месяцев назад: бывший глава Казначейства (министерство финансов) Риши Сунак и лидер палаты общин (нижняя палата парламента) Пенни Мордонт. Аналитики вновь говорили, что конкуренцию им мог бы составить министр обороны королевства Бен Уоллес, но он сразу сказал об отсутствии премьерских амбиций и предпочтении остаться на нынешней должности.Зато неожиданно для многих о своём желании побороться за место главы правительства заявил Борис Джонсон, со скандалом покинувший этот пост всего полтора месяца назад. Узнав о возможности вернуться на Даунинг-стрит, 10, он прервал отпуск в Доминиканской Республике и вылетел в Лондон первым же рейсом, сразу же начав рассылать однопартийцам просьбу поддержать его кандидатуру. Эксперты призывали не списывать его со счетов, поскольку Джонсон остаётся самым ярким консерватором и пользуется поддержкой среди рядовых членов партии, хотя его назначение несло бы риски для партийного руководства в свете политического прошлого бывшего премьер-министра и продолжающегося в отношении него следствия.23 октября политический обозреватель газеты The Times Стивен Суинфорд сообщил, что Джонсон провёл встречу с Сунаком и Мордонт в надежде заключить соглашение о совместной работе в будущем правительстве, однако договориться не удалось."Она была дружеской и сердечной, но действительность такова, что возвращение Бориса было бы катастрофой для партии, и Риши ясно дал это понять", - сказал источник газеты Sun.Если кто-то забыл, то Сунак был одним из первых двух министров, подавших в отставку из-за несогласия с методами руководства Джонсона, что впоследствии обернулось отставкой около 60 членов правительства и самого Бориса.В итоге Джонсон объявил о решении выйти из нынешней гонки."Я думаю, что у меня хорошие шансы привести Консервативную партию к победе на выборах в 2024 году. Есть большая вероятность, что я был бы успешен на (внутрипартийных – ред.) выборах среди членов Консервативной партии и что я мог бы вернуться на Даунинг-стрит. Но в течение последних дней я, к сожалению, пришёл к выводу, что это просто будет неправильно", - заявил Джонсон.Он утверждает, что заручился поддержкой 102 однопартийцев, то есть имел законное право бороться за премьерский пост, но СМИ сообщают, что политик не набрал необходимого для выдвижения своей кандидатуры минимума голосов: BBC говорил о 50, а Sky News – о 59."Джонсон сказал, что мог получить большинство голосов членов партии, но эффективно он работать не смог бы, поскольку парламентская фракция консерваторов расколота. Законопроекты не прошли бы. Он решил не портить политическую карьеру проигрышными шагами в будущем, - уверена руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева. - Когда Джонсон только стал премьером, сменив Терезу Мэй, в парламентской фракции консерваторов было много сторонников членства Великобритании в ЕС, которые пытались добиться мягкого Brexit вместо жёсткого. Они оппонировали ему ещё тогда, когда он был главой МИД. И он, став премьером, просто исключил 20 человек из партии - одним росчерком пера. Потом 10 человек вернул, но ситуация в партии была такая тяжёлая, что многих крупных политических деятелей Джонсон просто убрал с пути. Поэтому его далеко не все поддерживали, и при таком хаосе руководить партией и страной было бы невозможно".Мордонт, которая в начале партийной гонки, ещё хотела выслушать мнение коллег насчёт того, стоит ли ей баллотироваться, к 24 октября, как сообщили источники в её окружении, набрала более 90 голосов и оставалась всего ничего, но в предвыборной команде лидера палаты общин наметился раскол: одни были уверены, что нужно набрать недостающие голоса и продолжать борьбу, а другие советовали отступить и поддержать Сунака ради блага всей Консервативной партии, переживающей сложные времена. В итоге она взяла самоотвод.Таким образом, Сунак остался единственным кандидатом и автоматически становится премьер-министром Великобритании.Неординарный премьер-министр, которого британцы хотели заменить ещё до инаугурацииВпрочем, такая простая победа над конкурентами не делает Сунака автоматически политическим лидером королевства: согласно результатам опроса компании YouGov, очень довольны его приходом к власти всего 10%респондентов, 19% - в некоторый степени недовольны, 21% - не знают, как они относятся к избранию бывшего главы Казначейства, а 22% - очень недовольны. Большинство опрошенных хотели бы, чтобы правительство возглавил лидер Лейбористской партии Кир Стармер – 43%, доверить судьбу страны Сунаку выразили готовность 36%, Мордонт – 34%, Джонсону — 30%. Так что, получается, Сунак стал просто наименьшим из зол среди консерваторов.Эти цифры наглядно объясняют, почему оппозиция, прежде всего лейбористы, настойчиво требует проведения досрочных парламентских выборов, а правящая партия так настойчиво отвергает этот вариант, Сунак заявил, что никакого досрочного голосования в Великобритании не будет, на встрече с парламентариями-тори 24 октября. Смены власти в королевстве также хотят 56% участников опроса YouGov (29% против внеочередных выборов, 15% затруднились с ответом), и первый министр Шотландии Никола Стерджен, она хоть и пообещала сделает всё возможное, чтобы построить с Сунаком конструктивные рабочие отношения, добавив при этом, что "Шотландия за него не проголосовала бы, даже если бы ей дали шанс"."Шотландия не в состоянии устранить Сунака и Консервативную партию от власти. Если Сунаку не удастся взять под контроль экономический кризис, могут начать возрастать общественные протесты, митинги, демонстрации. Такое давление общества может вынудить консерваторов объявить о выборах, чтобы в конечном счёте они пошли на этот шаг - это в интересах шотландцев и тех, кто хочет отделиться от Британии. Сунак не поддерживает идею о независимости Шотландии от Великобритании. Консерваторы согласия не дают, ссылаясь на запрет Лондона. Раз Лондон не даст согласия, значит, нужно их отстранить от власти - вот логика шотландской национальной партии и лидеров шотландского движения за независимость", - объяснил доцент кафедры европейского права МГИМО Борис Топорнин.Главные задачи СунакаВ такой ситуации для британских консерваторов задача №1 – спасение партии, которая, если чуда не произойдёт, будет вынуждена уйти в оппозицию после выборов, запланированных на 2024 год, а то и раньше."Нам нужны стабильность и единство, и я сделаю своим главным приоритетом объединение нашей партии и страны, потому что это единственный способ преодоления трудностей", - заявил Сунак в первой речи после избрания.Добиться этих целей ему будет ой как непросто. В наследство новому премьер-министру Великобритании достались проблемы в экономике, энергетический кризис, раскол партии, постоянные забастовки профсоюзов, неконтролируемая миграция, украинский вопрос и трудности в отношениях с Китаем.Главные надежды британцев, многие из которых, как показал опрос, хотели бы видеть другого главу правительства, связывают с Сунаком надежды на преодоление финансовых трудностей, и это логично, учитывая, что он успешный экономист, именно ему пришлось руководить Казначейством в период пандемии. Но этот факт в то же время играет против него – он же формировал экономический курс Великобритании с февраля 2020-го по 5 июля 2022 года, соответственно, часть вины за нынешнее состояние национальной экономики лежит на нём тоже."Профессионально он, конечно, сильнее Лиз Трасс, у него больше опыта, в том числе в тех областях, которые сейчас более востребованы, то есть в области внутренних проблем Великобритании, экономических и социальных. У него может быть сложность в том, что он всё-таки "тёмная лошадка", не все даже в его партии ему доверяют и рассматривают его в качестве лидера. На фоне даже Бориса Джонсона, конечно, он, наверное, проигрывает в этом. Тем не менее мне кажется, что в нынешних обстоятельствах это не самая плохая кандидатура", - считает генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.Аналитики уверены, что в качестве премьер-министра Сунак, сосредоточившись на внутренних проблемах, будет уделять внешнеполитическим делам внимания меньше, чем предшественники. Особый интерес общественности вызывает вопрос, как будут развиваться отношения Лондона и Нью-Дели после прихода к власти в королевстве выходца из семьи индусов. Премьер-министр Индии Нарендра Моди поздравил своего будущего коллегу и выразил надежду на тесное взаимодействие, отметив, что стороны превращают свои исторические связи в современное партнёрство."Индийское происхождение Сунака и семейные связи с Индией всегда будет на заднем плане, из-за чего он не захочет, чтобы его считали оказывающим какие-либо дополнительные услуги Индии. Ему придётся быть особенно строгим в изучении любых отношений и переговоров с Индией – чтобы гарантировать, что он сможет сообщить своим британским избирателям о явной победе в любой сделке, которую Великобритания заключит с Индией. Таким образом, хотя Сунак, возможно, лично высоко ценит потенциальную выгоду для Великобритании от более широких и прочных отношений с Индией, он будет проявлять особую осторожность в отношениях между Великобританией и Индией. Многие могут счесть это недостатком для Индии, но я думаю, что на самом деле это принесёт огромную пользу как Великобритании, так и Индии в XIX веке", - считает президент аналитического центра ImagIndia Робиндер Сачдев.Справедливости ради стоит уточнить, что последними из предков Сунака в Индии жили его деды, выходцы из одного из самых неблагополучных регионов британской Индии, Пенджаба, родители политика родились в Африке (отец - Кении, мать – в Танганьике), а сам он – в Саутгемптоне, расположенном к юго-западу от Лондона. Образование он получал в лучших западных учебных заведениях: престижной частной школе в Винчестере, Оксфордском университете, Стэнфордском университете в Калифорнии, а работал в том числе в крупнейшем в мире инвестиционном банке Goldman Sachs. Сунак хоть и свято чтит историческую Родину своих предков, вступая в должность главы Казначейства, давал присягу на священном индуистском писании "Бхагавад-Гита", женат на индианке (дочери миллиардера Нараяны Мурти, которого называют отцом индийского IT-сектора), но по образу мышления и жизни новый премьер-министр – типичный выходец англосаксонского истеблишмента."То, что премьером Британии стал выходец из хоть и богатой семьи, части британского истеблишмента, но всё же из эмигрантской среды, говорит о состоянии самого истеблишмента. Не только о его инклюзивности, но о том, что он окончательно износился", - заявил советник президента Российского совета по международным делам и бывший советник-посланник посольства РФ в Великобритании Александр Крамаренко.Сунак, только что вступивший в должность, уже вошёл в историю Великобритании: первый премьер-индус, самый молодой премьер за более чем 200 лет (ему 42 года, моложе был только Уильям Питт младший, возглавивший британское правительство в 1783 году в возрасте 24 лет) и самый состоятельный премьер (политик и его супруга Акшата Мурти богаче короля Карла III и его супруги Камиллы, отмечает газета The New York Times). Для того чтобы казаться ближе к народу, на один из раундов дебатов с Трасс Сунак пришёл в дырявом ботинке, но этот приём не возымел должного эффекта – люди сразу напомнили, сколько стоит его костюм.Новый кабинетПо сложившейся традиции новый премьер-министр предлагает должности в правительстве большинству своих оппонентов по предвыборной гонке, хотя Трасс от неё отошла, не пригласив Сунака в кабинет министров и исключив его сторонников.Сам Сунак, судя по информации The Times, её примеру не последует. Газета пишет, что Джереми Хант, вероятно, сохранит пост главы Казначейства, который занял 14 октября; а Форин-Офис вместо Джеймса Клеверли, сторонника Джонсона и Трасс, может возглавить либо Мордонт, либо бывший министр юстиции Доминик Рааб, либо бывший министр здравоохранения Саджид Джавид. Грант Шаппс пока не получал гарантии, что останется министром внутренних дел, среди его преемников называют Суэллу Браверман, которая ушла с этого поста за день до заявления Трасс об отставке, и бывшего министра по вопросам ЖКХ Майкла Гоува. С министром обороны всё не так однозначно: Уоллеса сложно отнести к числу сторонников Сунака и логично было бы заменить его, например, на Мордонт, возглавлявшая ведомство в 2019 году, с другой стороны, увольнение Уоллеса может спровоцировать разногласия в Консервативной партии. Джейкоб Рис-Могг сам подал в отставку, так что кресло министра энергетики Великобритании стало вакантным. С Министерством юстиции аналогичная история – Брэндон Льюис написал заявление.Самый интересный вопрос в этом контексте – а что же делать с Борисом Джонсоном?Ответ на него дало издание Financial Times, пообщавшееся с союзниками бывшего премьер-министра: "Борис очень переживает из-за ситуации на Украине. Джонсон хочет найти применение позиции, которую он создал, пока был на посту, в качестве одного из основных факторов движущей силы западной поддержки Украины в войне против России. Они (союзники - ред.) заявили, что он планировал проводить больше времени в Вашингтоне для продвижения идей по межпартийной поддержке Украины в США".Только в каком статусе Джонсон собирается продвигать украинский нарратив, непонятно, ведь никакой официальной должности у него нет.Что России и Украине сулит приход СунакаПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что российская сторона в настоящий момент мы не видит ни предпосылок, ни оснований, ни надежд на позитивные сдвиги в двусторонних отношениях в обозримой перспективе, но Москва сохраняет открытость и готовность обсуждать самые сложные вопросы за столом переговоров, но не в ущерб своим собственным интересам.Стоит напомнить всего один факт - именно при Сунаке в бытность главой Казначейства Великобритания вводила самые жёсткие санкции против РФ. Он призывал британские компании прекратить инвестировать в Россию и приветствовал решения BP и Shell, отказаться от российских активов.А вот Кортунов не исключает смены риторики Лондона при новом премьер-министре в сторону большей сдержанности."Возможно, он будет более сдержан, более осторожен в своих высказываниях, может быть, не будет использовать такую нарочито жёсткую риторику, как его предшественники. Но понятно, что есть общая позиция в отношении России, эта позиция едва ли изменится. В принципе Великобритания будет идти в русле американского подхода по (украинскому – ред.) конфликту, даже, может быть, в чём-то забегать вперёд", - считает он.Сегодня роль личности в определении политики британского правительства не так велика - всё решается в Вашингтоне, и раньше, чем курс изменят сами США – а это вряд ли, - не сменят его и другие страны, подчёркивает Крамаренко.В своей последней речи в качестве премьер-министра Лиз Трасс призвала своего преемника не отступать от проукраинской позиции: «Мы должны быть способны переигрывать автократические режимы, где власть сосредоточена в руках небольшого круга лиц. Сейчас более, чем когда-либо, мы должны помогать Украине».В свою очередь, Сунак, выступая впервые в новой должности, сказал, что украинский конфликт необходимо успешно довести до конца.«Прямо сейчас наша страна сталкивается с глубоким экономическим кризисом. Последствия ковида всё ещё ощущаются, (военная спецоперация РФ на Украине. — Ред.) дестабилизировала энергетические рынки и нарушила цепочки поставок. Экономическая стабильность и доверие будут поставлены во главу угла правительства. Это означает, что предстоят сложные решения», — добавил он.В 2020 году Сунак категорически отвергал идею возглавить британское правительство со словами «Боже, нет. Определённо нет, видя, с чем приходится иметь дело премьер-министру».Время покажет, не зря ли он ввязался в такую политическую авантюру.

https://ukraina.ru/20221002/1039293470.html

https://ukraina.ru/20220713/1034340934.html

https://ukraina.ru/20220701/1034278637.html

https://ukraina.ru/20221020/1039947322.html

https://ukraina.ru/20221013/1039713194.html

https://ukraina.ru/20221025/1040068797.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, великобритания, трасс (лиз трасс), борис джонсон, россия, украина, индия