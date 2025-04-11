Подзаряжается от негатива: Каргин о том, как протесты побуждают Трампа "действовать избранным путем" - 11.04.2025 Украина.ру
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Подзаряжается от негатива: Каргин о том, как протесты побуждают Трампа "действовать избранным путем"
Подзаряжается от негатива: Каргин о том, как протесты побуждают Трампа "действовать избранным путем" - 11.04.2025 Украина.ру
Подзаряжается от негатива: Каргин о том, как протесты побуждают Трампа "действовать избранным путем"
Протесты только побуждают Трампа действовать избранным путем. Скорее всего за ними стоит deep state, внутреннее американское государство, которое ведет с президентом США непримиримую борьбу. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру постоянный участник политических ТВ-шоу, политолог-американист Александр Каргин
2025-04-11T04:00
2025-04-11T04:00
новости
сша
украина
британия
дональд трамп
александр каргин
украина.ру
протесты
раскол
deep state
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Ранее, 5 апреля, в США начались масштабные протесты против политики президента США Дональда Трампа, они захлестнули 50 штатов, страна движется к расколу, сообщают американские СМИ.По мнению политолога, в ближайшей перспективе обстановка в США никак не повлияет на международную ситуацию. Трамп явно демонстрирует максимальную самостоятельность, указал он."И ему даже не то чтобы безразлично чужое мнение — мне кажется, он зачастую подзаряжается от негатива. В этом плане протесты только побуждают Трампа действовать избранным путем", – отметил Каргин.Что касается более долгосрочной перспективы, надо понимать, кто стоит за этими протестами. Скорее всего это deep state, внутреннее американское государство, которое ведет с Трампом непримиримую борьбу, подчеркнул эксперт.В этом смысле происходящие в США процессы теоретически в будущем могут вылиться в большое гражданское противостояние внутри США. Но не факт, что это произойдет, заключил собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Трамп возбудился. Александр Каргин о гражданской войне в США, покупке Украины и изменении формата СВО" на сайте Украина.ру.О том, зачем Трамп хочет перехватить контроль над Украиной у Британии – в материале "Михаил Делягин: Трамп перехватывает контроль за Украиной, у Европы будет меньше денег на убийство русских".
https://ukraina.ru/20250410/chto-zhdat-rossii-ot-tarifnoy-voyny-trampa-prognozy-ekspertov-1062422058.html
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новости, сша, украина, британия, дональд трамп, александр каргин, украина.ру, протесты, раскол, deep state
Новости, США, Украина, Британия, Дональд Трамп, Александр Каргин, Украина.ру, протесты, раскол, deep state

Подзаряжается от негатива: Каргин о том, как протесты побуждают Трампа "действовать избранным путем"

04:00 11.04.2025
 
Трамп на мусоровозе
Трамп на мусоровозе
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Протесты только побуждают Трампа действовать избранным путем. Скорее всего за ними стоит deep state, внутреннее американское государство, которое ведет с президентом США непримиримую борьбу. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру постоянный участник политических ТВ-шоу, политолог-американист Александр Каргин
Ранее, 5 апреля, в США начались масштабные протесты против политики президента США Дональда Трампа, они захлестнули 50 штатов, страна движется к расколу, сообщают американские СМИ.
По мнению политолога, в ближайшей перспективе обстановка в США никак не повлияет на международную ситуацию. Трамп явно демонстрирует максимальную самостоятельность, указал он.
"И ему даже не то чтобы безразлично чужое мнение — мне кажется, он зачастую подзаряжается от негатива. В этом плане протесты только побуждают Трампа действовать избранным путем", – отметил Каргин.
Что касается более долгосрочной перспективы, надо понимать, кто стоит за этими протестами. Скорее всего это deep state, внутреннее американское государство, которое ведет с Трампом непримиримую борьбу, подчеркнул эксперт.
В этом смысле происходящие в США процессы теоретически в будущем могут вылиться в большое гражданское противостояние внутри США. Но не факт, что это произойдет, заключил собеседник издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Трамп возбудился. Александр Каргин о гражданской войне в США, покупке Украины и изменении формата СВО" на сайте Украина.ру.
О том, зачем Трамп хочет перехватить контроль над Украиной у Британии – в материале "Михаил Делягин: Трамп перехватывает контроль за Украиной, у Европы будет меньше денег на убийство русских".
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Вчера, 03:18
Что ждать России от тарифной войны Трампа? Прогнозы экспертовКризис мировой экономики, ускоренный решениями Трампа о тарифах, обещает быть стремительным и затронуть всех. Фондовые рынки продолжают падать, как и цена на нефть. Несмотря на то, что против России запретительные пошлины США не ввели, однако в условиях глобального товарообмена, кризис неминуемо затронет и российскую экономику.
 
НовостиСШАУкраинаБританияДональд ТрампАлександр КаргинУкраина.рупротестырасколdeep state
 
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