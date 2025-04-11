https://ukraina.ru/20250411/podzaryazhaetsya-ot-negativa-kargin-o-tom-kak-protesty-pobuzhdayut-trampa-deystvovat-izbrannym-putem-1062453403.html

Подзаряжается от негатива: Каргин о том, как протесты побуждают Трампа "действовать избранным путем"

Подзаряжается от негатива: Каргин о том, как протесты побуждают Трампа "действовать избранным путем" - 11.04.2025 Украина.ру

Подзаряжается от негатива: Каргин о том, как протесты побуждают Трампа "действовать избранным путем"

Протесты только побуждают Трампа действовать избранным путем. Скорее всего за ними стоит deep state, внутреннее американское государство, которое ведет с президентом США непримиримую борьбу. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру постоянный участник политических ТВ-шоу, политолог-американист Александр Каргин

2025-04-11T04:00

2025-04-11T04:00

2025-04-11T04:00

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британия

дональд трамп

александр каргин

украина.ру

протесты

раскол

deep state

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Ранее, 5 апреля, в США начались масштабные протесты против политики президента США Дональда Трампа, они захлестнули 50 штатов, страна движется к расколу, сообщают американские СМИ.По мнению политолога, в ближайшей перспективе обстановка в США никак не повлияет на международную ситуацию. Трамп явно демонстрирует максимальную самостоятельность, указал он."И ему даже не то чтобы безразлично чужое мнение — мне кажется, он зачастую подзаряжается от негатива. В этом плане протесты только побуждают Трампа действовать избранным путем", – отметил Каргин.Что касается более долгосрочной перспективы, надо понимать, кто стоит за этими протестами. Скорее всего это deep state, внутреннее американское государство, которое ведет с Трампом непримиримую борьбу, подчеркнул эксперт.В этом смысле происходящие в США процессы теоретически в будущем могут вылиться в большое гражданское противостояние внутри США. Но не факт, что это произойдет, заключил собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Трамп возбудился. Александр Каргин о гражданской войне в США, покупке Украины и изменении формата СВО" на сайте Украина.ру.О том, зачем Трамп хочет перехватить контроль над Украиной у Британии – в материале "Михаил Делягин: Трамп перехватывает контроль за Украиной, у Европы будет меньше денег на убийство русских".

https://ukraina.ru/20250410/chto-zhdat-rossii-ot-tarifnoy-voyny-trampa-prognozy-ekspertov-1062422058.html

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новости, сша, украина, британия, дональд трамп, александр каргин, украина.ру, протесты, раскол, deep state