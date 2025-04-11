"Шевележ" может начаться в мае: Корнев раскрыл, станет ли операция под Суджей репетицией наступления - 11.04.2025 Украина.ру
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"Шевележ" может начаться в мае: Корнев раскрыл, станет ли операция под Суджей репетицией наступления
"Шевележ" может начаться в мае: Корнев раскрыл, станет ли операция под Суджей репетицией наступления - 11.04.2025 Украина.ру
"Шевележ" может начаться в мае: Корнев раскрыл, станет ли операция под Суджей репетицией наступления
Начало летней кампании мы увидим в виде занятия важного населенного пункта, либо в виде серьезного продвижения на несколько километров с целью охвата группировки ВСУ. Шевележ на линии фронта может начаться уже в мае. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель проекта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев
2025-04-11T05:45
2025-04-11T05:45
новости
россия
суджа
курская область
днепр
павлоград
запорожье
наступление
территория
всу
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Операция ВС РФ под Суджей, вполне может стать "генеральной репетицией" для российского летнего наступления, учитывая взаимодействие разных родов войск, считает эксперт."Правда, нужно понимать, что в Судже мы проводили операцию на своей земле против окруженного противника. Если мы начнем такие же участки на текущей линии соприкосновения, сам бог велел их использовать", – объяснил Корнев.Сейчас на линии соприкосновения много участков, где ВСУ находятся в полуохвате, но при этом надо понимать, что будет после того, как войска устранят эти выступы на картах, отметил обозреватель."Пойдем ли мы на Павлоград, Запорожье или даже будем форсировать Днепр под Херсоном? Я сейчас фантазирую, а вот у планов должны быть четкие основания. Пока что основание только одно: есть конституционные территории России, которые заняты ВСУ. Их надо освободить", – подчеркнул Корнев.Начало летней кампании мы увидим в виде занятия важного населенного пункта, либо в виде серьезного продвижения на несколько километров с целью охвата группировки ВСУ, указал он.Такой "шевележ" на линии фронта может начаться уже в мае, когда установится хорошая погода, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Кирилла Курбатова "Дмитрий Корнев: Летом Россия может устроить ВСУ "сюрприз", скрытно введя в сражение десять свежих бригад" на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО – в интервью Геннадия Подлесного: К концу апреля Россия сможет стереть с лица земли Одесский порт и Кременчугский НПЗ.
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россия
суджа
курская область
днепр
павлоград
запорожье
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Новости
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новости, россия, суджа, курская область, днепр, павлоград, запорожье, наступление, территория, всу, разгром всу, окружение всу, сво, спецоперация, вс рф, херсон
Новости, Россия, Суджа, Курская область, Днепр, Павлоград, Запорожье, наступление, территория, ВСУ, разгром ВСУ, окружение ВСУ, СВО, Спецоперация, ВС РФ, Херсон

"Шевележ" может начаться в мае: Корнев раскрыл, станет ли операция под Суджей репетицией наступления

05:45 11.04.2025
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкКолонна российской военной техники на шоссе в окрестностях Херсона
Колонна российской военной техники на шоссе в окрестностях Херсона - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
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Начало летней кампании мы увидим в виде занятия важного населенного пункта, либо в виде серьезного продвижения на несколько километров с целью охвата группировки ВСУ. Шевележ на линии фронта может начаться уже в мае. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель проекта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев
Операция ВС РФ под Суджей, вполне может стать "генеральной репетицией" для российского летнего наступления, учитывая взаимодействие разных родов войск, считает эксперт.
"Правда, нужно понимать, что в Судже мы проводили операцию на своей земле против окруженного противника. Если мы начнем такие же участки на текущей линии соприкосновения, сам бог велел их использовать", – объяснил Корнев.
Сейчас на линии соприкосновения много участков, где ВСУ находятся в полуохвате, но при этом надо понимать, что будет после того, как войска устранят эти выступы на картах, отметил обозреватель.
"Пойдем ли мы на Павлоград, Запорожье или даже будем форсировать Днепр под Херсоном? Я сейчас фантазирую, а вот у планов должны быть четкие основания. Пока что основание только одно: есть конституционные территории России, которые заняты ВСУ. Их надо освободить", – подчеркнул Корнев.
Начало летней кампании мы увидим в виде занятия важного населенного пункта, либо в виде серьезного продвижения на несколько километров с целью охвата группировки ВСУ, указал он.
Такой "шевележ" на линии фронта может начаться уже в мае, когда установится хорошая погода, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Кирилла Курбатова "Дмитрий Корнев: Летом Россия может устроить ВСУ "сюрприз", скрытно введя в сражение десять свежих бригад" на сайте Украина.ру.
О других аспектах СВО – в интервью Геннадия Подлесного: К концу апреля Россия сможет стереть с лица земли Одесский порт и Кременчугский НПЗ.
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
Вчера, 17:29
Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ "переплыли Оскол на подводных лодках" и накрыли Основу в ХарьковеЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
 
НовостиРоссияСуджаКурская областьДнепрПавлоградЗапорожьенаступлениетерриторияВСУразгром ВСУокружение ВСУСВОСпецоперацияВС РФХерсон
 
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Заголовок открываемого материала
06:06Миротворцы для войны. Зачем Зеленскому нужны западные солдаты на Украине
05:45"Шевележ" может начаться в мае: Корнев раскрыл, станет ли операция под Суджей репетицией наступления
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