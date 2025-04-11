https://ukraina.ru/20250411/shevelezh-mozhet-nachatsya-v-mae-kornev-raskryl-stanet-li-operatsiya-pod-sudzhey-repetitsiey-nastupleniya-1062452790.html

"Шевележ" может начаться в мае: Корнев раскрыл, станет ли операция под Суджей репетицией наступления

"Шевележ" может начаться в мае: Корнев раскрыл, станет ли операция под Суджей репетицией наступления - 11.04.2025 Украина.ру

"Шевележ" может начаться в мае: Корнев раскрыл, станет ли операция под Суджей репетицией наступления

Начало летней кампании мы увидим в виде занятия важного населенного пункта, либо в виде серьезного продвижения на несколько километров с целью охвата группировки ВСУ. Шевележ на линии фронта может начаться уже в мае. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель проекта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев

2025-04-11T05:45

2025-04-11T05:45

2025-04-11T05:45

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павлоград

запорожье

наступление

территория

всу

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Операция ВС РФ под Суджей, вполне может стать "генеральной репетицией" для российского летнего наступления, учитывая взаимодействие разных родов войск, считает эксперт."Правда, нужно понимать, что в Судже мы проводили операцию на своей земле против окруженного противника. Если мы начнем такие же участки на текущей линии соприкосновения, сам бог велел их использовать", – объяснил Корнев.Сейчас на линии соприкосновения много участков, где ВСУ находятся в полуохвате, но при этом надо понимать, что будет после того, как войска устранят эти выступы на картах, отметил обозреватель."Пойдем ли мы на Павлоград, Запорожье или даже будем форсировать Днепр под Херсоном? Я сейчас фантазирую, а вот у планов должны быть четкие основания. Пока что основание только одно: есть конституционные территории России, которые заняты ВСУ. Их надо освободить", – подчеркнул Корнев.Начало летней кампании мы увидим в виде занятия важного населенного пункта, либо в виде серьезного продвижения на несколько километров с целью охвата группировки ВСУ, указал он.Такой "шевележ" на линии фронта может начаться уже в мае, когда установится хорошая погода, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Кирилла Курбатова "Дмитрий Корнев: Летом Россия может устроить ВСУ "сюрприз", скрытно введя в сражение десять свежих бригад" на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО – в интервью Геннадия Подлесного: К концу апреля Россия сможет стереть с лица земли Одесский порт и Кременчугский НПЗ.

https://ukraina.ru/20250410/1062449291.html

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