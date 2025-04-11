Если Россия соберет десять свежих бригад, этого будет достаточно для наступательной операции – Корнев
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкТренировка расчета РСЗО "Ураган" в зоне спецоперации
Если Россия сможет собрать десять бригад, которые прямо сейчас не задействованы в боевых действиях, этого будет достаточно для проведения наступательной операции. Это станет для ВСУ неприятным сюрпризом. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель проекта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев
Летом может сложиться удачная ситуация, когда ВС РФ получат возможность вести маневренные боевые действия, сообщил эксперт. На Западе все чаще говорят о том, что Россия якобы "готовится к наступательным действиям", добавил он.
"За последние два года наш военно-промышленный комплекс серьезно разогнался. Надеюсь, нам удастся создавать резервы по БТР и БМП. Понятно, что в эпоху дронов потери бронетанковой техники есть", – сказал Корнев.
У российской армии есть части, которые не потрепаны боевыми действиями или восстановлены (как по личному составу, так и по уровню подготовки), которые на этой технике будут готовы выполнить любую задачу, подчеркнул собеседник издания.
Если Россия сможет собрать десять бригад, которые прямо сейчас не задействованы в боевых действиях, этого будет достаточно для проведения неплохой наступательной операции, заявил Корнев.
"Если они появятся на каком-то узком участке фронта, это станет для ВСУ неприятным сюрпризом", – подытожил собеседник издания.
О ситуации на линии боевого соприкосновения — в материале Александра Чаленко "Расписание летней военной кампании: сначала Константиновка, потом Покровск, затем на Днепропетровск" на сайте Украина.ру.
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