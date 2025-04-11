https://ukraina.ru/20250411/esli-rossiya-soberet-desyat-svezhikh-brigad-etogo-budet-dostatochno-dlya-nastupatelnoy-operatsii--kornev-1062452266.html

Если Россия соберет десять свежих бригад, этого будет достаточно для наступательной операции – Корнев

Если Россия соберет десять свежих бригад, этого будет достаточно для наступательной операции – Корнев - 11.04.2025 Украина.ру

Если Россия соберет десять свежих бригад, этого будет достаточно для наступательной операции – Корнев

Если Россия сможет собрать десять бригад, которые прямо сейчас не задействованы в боевых действиях, этого будет достаточно для проведения наступательной операции. Это станет для ВСУ неприятным сюрпризом. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель проекта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев

2025-04-11T05:00

2025-04-11T05:00

2025-04-11T05:00

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Летом может сложиться удачная ситуация, когда ВС РФ получат возможность вести маневренные боевые действия, сообщил эксперт. На Западе все чаще говорят о том, что Россия якобы "готовится к наступательным действиям", добавил он."За последние два года наш военно-промышленный комплекс серьезно разогнался. Надеюсь, нам удастся создавать резервы по БТР и БМП. Понятно, что в эпоху дронов потери бронетанковой техники есть", – сказал Корнев.У российской армии есть части, которые не потрепаны боевыми действиями или восстановлены (как по личному составу, так и по уровню подготовки), которые на этой технике будут готовы выполнить любую задачу, подчеркнул собеседник издания.Если Россия сможет собрать десять бригад, которые прямо сейчас не задействованы в боевых действиях, этого будет достаточно для проведения неплохой наступательной операции, заявил Корнев."Если они появятся на каком-то узком участке фронта, это станет для ВСУ неприятным сюрпризом", – подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Кирилла Курбатова "Дмитрий Корнев: Летом Россия может устроить ВСУ "сюрприз", скрытно введя в сражение десять свежих бригад" на сайте Украина.ру.О ситуации на линии боевого соприкосновения — в материале Александра Чаленко "Расписание летней военной кампании: сначала Константиновка, потом Покровск, затем на Днепропетровск" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250410/1062449291.html

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