Если Россия соберет десять свежих бригад, этого будет достаточно для наступательной операции – Корнев - 11.04.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250411/esli-rossiya-soberet-desyat-svezhikh-brigad-etogo-budet-dostatochno-dlya-nastupatelnoy-operatsii--kornev-1062452266.html
Если Россия соберет десять свежих бригад, этого будет достаточно для наступательной операции – Корнев
Если Россия соберет десять свежих бригад, этого будет достаточно для наступательной операции – Корнев - 11.04.2025 Украина.ру
Если Россия соберет десять свежих бригад, этого будет достаточно для наступательной операции – Корнев
Если Россия сможет собрать десять бригад, которые прямо сейчас не задействованы в боевых действиях, этого будет достаточно для проведения наступательной операции. Это станет для ВСУ неприятным сюрпризом. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель проекта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев
2025-04-11T05:00
2025-04-11T05:00
новости
россия
вс рф
наступление
резервы
впк
бмп
сво
спецоперация
война
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/13/1057544383_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b625089582c0956962c00c7453f0850f.jpg.webp
Летом может сложиться удачная ситуация, когда ВС РФ получат возможность вести маневренные боевые действия, сообщил эксперт. На Западе все чаще говорят о том, что Россия якобы "готовится к наступательным действиям", добавил он."За последние два года наш военно-промышленный комплекс серьезно разогнался. Надеюсь, нам удастся создавать резервы по БТР и БМП. Понятно, что в эпоху дронов потери бронетанковой техники есть", – сказал Корнев.У российской армии есть части, которые не потрепаны боевыми действиями или восстановлены (как по личному составу, так и по уровню подготовки), которые на этой технике будут готовы выполнить любую задачу, подчеркнул собеседник издания.Если Россия сможет собрать десять бригад, которые прямо сейчас не задействованы в боевых действиях, этого будет достаточно для проведения неплохой наступательной операции, заявил Корнев."Если они появятся на каком-то узком участке фронта, это станет для ВСУ неприятным сюрпризом", – подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Кирилла Курбатова "Дмитрий Корнев: Летом Россия может устроить ВСУ "сюрприз", скрытно введя в сражение десять свежих бригад" на сайте Украина.ру.О ситуации на линии боевого соприкосновения — в материале Александра Чаленко "Расписание летней военной кампании: сначала Константиновка, потом Покровск, затем на Днепропетровск" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250410/1062449291.html
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/13/1057544383_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b2ce5e3b825b64c16cce4d72696ede76.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, вс рф, наступление, резервы, впк, бмп, сво, спецоперация, война, война на украине, военная техника, бронетехника, всу, крах всу
Новости, Россия, ВС РФ, наступление, резервы, ВПК, БМП, СВО, Спецоперация, война, война на Украине, военная техника, бронетехника, ВСУ, крах ВСУ

Если Россия соберет десять свежих бригад, этого будет достаточно для наступательной операции – Корнев

05:00 11.04.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкТренировка расчета РСЗО "Ураган" в зоне спецоперации
Тренировка расчета РСЗО Ураган в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Если Россия сможет собрать десять бригад, которые прямо сейчас не задействованы в боевых действиях, этого будет достаточно для проведения наступательной операции. Это станет для ВСУ неприятным сюрпризом. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель проекта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев
Летом может сложиться удачная ситуация, когда ВС РФ получат возможность вести маневренные боевые действия, сообщил эксперт. На Западе все чаще говорят о том, что Россия якобы "готовится к наступательным действиям", добавил он.
"За последние два года наш военно-промышленный комплекс серьезно разогнался. Надеюсь, нам удастся создавать резервы по БТР и БМП. Понятно, что в эпоху дронов потери бронетанковой техники есть", – сказал Корнев.
У российской армии есть части, которые не потрепаны боевыми действиями или восстановлены (как по личному составу, так и по уровню подготовки), которые на этой технике будут готовы выполнить любую задачу, подчеркнул собеседник издания.
Если Россия сможет собрать десять бригад, которые прямо сейчас не задействованы в боевых действиях, этого будет достаточно для проведения неплохой наступательной операции, заявил Корнев.
"Если они появятся на каком-то узком участке фронта, это станет для ВСУ неприятным сюрпризом", – подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Кирилла Курбатова "Дмитрий Корнев: Летом Россия может устроить ВСУ "сюрприз", скрытно введя в сражение десять свежих бригад" на сайте Украина.ру.
О ситуации на линии боевого соприкосновения — в материале Александра Чаленко "Расписание летней военной кампании: сначала Константиновка, потом Покровск, затем на Днепропетровск" на сайте Украина.ру.
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
Вчера, 17:29
Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ "переплыли Оскол на подводных лодках" и накрыли Основу в ХарьковеЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
 
НовостиРоссияВС РФнаступлениерезервыВПКБМПСВОСпецоперациявойнавойна на Украиневоенная техникабронетехникаВСУкрах ВСУ
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:06Миротворцы для войны. Зачем Зеленскому нужны западные солдаты на Украине
05:45"Шевележ" может начаться в мае: Корнев раскрыл, станет ли операция под Суджей репетицией наступления
05:30"Новая мобилизация не планируется": эксперт рассказал, хватит ли России контрактников и добровольцев
05:15Идеология трампизма: Каргин рассказал, сможет ли президент США избежать новой гражданской войны
05:00Если Россия соберет десять свежих бригад, этого будет достаточно для наступательной операции – Корнев
04:45Киев поставят перед фактом: эксперт объяснил, может ли в этом году разрешиться конфликт на Украине
04:00Подзаряжается от негатива: Каргин о том, как протесты побуждают Трампа "действовать избранным путем"
03:30"Игрушечные" бригады и ложные развертывания: эксперт о том, как можно и нужно обманывать противника
21:38"Русские подлодки" под Купянском: Алехин о том, как Киев придумывает новые оправдания для своих неудач
21:09Прилет по "кондитерке" и складам "Хортицы": эксперт рассказал, по каким объектам ВСУ ударили "Герани"
20:35"Пылали свыше десяти цистерн": Алехин раскрыл подробности огневого удара по станции Основа в Харькове
20:25Лариса Шеслер: Украинцы с "красивыми" паспортами и "чистыми" телефонами точно не пройдут фильтрацию
20:00Безумие американского Франкенштейна: Ермаков о том, почему Украина нарушает "энергетический" мораторий
19:45Враг пойдет по дорогам: военкор о том, почему надо готовиться к новым "сюрпризам" ВСУ на приграничье
19:30"Простое оружие для бедных": Ермаков объяснил, как и почему России нужно наращивать производство БПЛА
19:19"Она больше не украинка". Как конгрессвумен Виктория Спартц стала врагом Киева
18:23Полная чушь Ермака и требование репараций от России. Итоги 10 апреля на Украине
17:51И хочется, и колется. "Коалиция желающих" никак не может решить, в каком виде лезть на Украину
17:46Руководство СК РФ рассмотрело направления деятельности военных следственных органов
17:40Расписание летней военной кампании: сначала Константиновка, потом Покровск, затем на Днепропетровск
Лента новостейМолния