Идеология трампизма: Каргин рассказал, сможет ли президент США избежать новой гражданской войны
© AP / Julia Demaree Nikhinson
© AP / Julia Demaree Nikhinson
На сегодняшний день у Трампа серьезный резерв прочности. Его рейтинг одобрения порядка 47–48%. Люди, которые окружают президента США, исповедует его же идеологию — не общую, республиканскую, а именно трампизм. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру постоянный участник политических ТВ-шоу, политолог-американист Александр Каргин
Происходящие в США процессы теоретически в будущем могут вылиться в большое гражданское противостояние внутри США. Но не факт, что это произойдет, считает политолог.
"На сегодняшний день у Трампа серьезный резерв прочности. Его рейтинг одобрения порядка 47–48%, что много больше в сравнении, например, с тем, какие у него были цифры на первом сроке", – отметил Каргин.
Но даже тогда Трамп все равно действовал, как считал нужным. Поэтому скорее всего президент США продолжит идти выбранным путем, указал он.
"Так же обратите внимание: Трамп успел заменить ключевых силовиков в стране, везде расставил своих людей. И этого, кстати, тоже не было в его предыдущем президентстве. Сейчас люди, которые окружают Трампа, исповедует его же идеологию — не общую, республиканскую, а именно трампизм", – констатировал Каргин.
По мнению политолога, что в обозримой перспективе в США не будет гражданской войны. Но что произойдет через 3–4 года – предсказать сложно. В целом Америка расколота, и потенциал для гражданской войны там есть, заключил собеседник издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Трамп возбудился. Александр Каргин о гражданской войне в США, покупке Украины и изменении формата СВО" на сайте Украина.ру.
О том, зачем Трамп хочет перехватить контроль над Украиной у Британии – в материале "Михаил Делягин: Трамп перехватывает контроль за Украиной, у Европы будет меньше денег на убийство русских".
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