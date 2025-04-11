Идеология трампизма: Каргин рассказал, сможет ли президент США избежать новой гражданской войны - 11.04.2025 Украина.ру
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Идеология трампизма: Каргин рассказал, сможет ли президент США избежать новой гражданской войны
Идеология трампизма: Каргин рассказал, сможет ли президент США избежать новой гражданской войны - 11.04.2025 Украина.ру
Идеология трампизма: Каргин рассказал, сможет ли президент США избежать новой гражданской войны
На сегодняшний день у Трампа серьезный резерв прочности. Его рейтинг одобрения порядка 47–48%. Люди, которые окружают президента США, исповедует его же идеологию — не общую, республиканскую, а именно трампизм. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру постоянный участник политических ТВ-шоу, политолог-американист Александр Каргин
2025-04-11T05:15
2025-04-11T05:15
новости
сша
украина
америка
дональд трамп
александр каргин
раскол
гражданская война
протесты
акции протеста
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Ранее, 5 апреля, в США начались масштабные протесты против политики президента США Дональда Трампа, они захлестнули 50 штатов, страна движется к расколу, об этом пишут ведущие американские СМИ.Происходящие в США процессы теоретически в будущем могут вылиться в большое гражданское противостояние внутри США. Но не факт, что это произойдет, считает политолог."На сегодняшний день у Трампа серьезный резерв прочности. Его рейтинг одобрения порядка 47–48%, что много больше в сравнении, например, с тем, какие у него были цифры на первом сроке", – отметил Каргин.Но даже тогда Трамп все равно действовал, как считал нужным. Поэтому скорее всего президент США продолжит идти выбранным путем, указал он."Так же обратите внимание: Трамп успел заменить ключевых силовиков в стране, везде расставил своих людей. И этого, кстати, тоже не было в его предыдущем президентстве. Сейчас люди, которые окружают Трампа, исповедует его же идеологию — не общую, республиканскую, а именно трампизм", – констатировал Каргин.По мнению политолога, что в обозримой перспективе в США не будет гражданской войны. Но что произойдет через 3–4 года – предсказать сложно. В целом Америка расколота, и потенциал для гражданской войны там есть, заключил собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Трамп возбудился. Александр Каргин о гражданской войне в США, покупке Украины и изменении формата СВО" на сайте Украина.ру.О том, зачем Трамп хочет перехватить контроль над Украиной у Британии – в материале "Михаил Делягин: Трамп перехватывает контроль за Украиной, у Европы будет меньше денег на убийство русских".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сша, украина, америка, дональд трамп, александр каргин, раскол, гражданская война, протесты, акции протеста
Новости, США, Украина, Америка, Дональд Трамп, Александр Каргин, раскол, гражданская война, протесты, акции протеста

Идеология трампизма: Каргин рассказал, сможет ли президент США избежать новой гражданской войны

05:15 11.04.2025
 
© AP / Julia Demaree Nikhinson
- РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© AP / Julia Demaree Nikhinson
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На сегодняшний день у Трампа серьезный резерв прочности. Его рейтинг одобрения порядка 47–48%. Люди, которые окружают президента США, исповедует его же идеологию — не общую, республиканскую, а именно трампизм. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру постоянный участник политических ТВ-шоу, политолог-американист Александр Каргин
Ранее, 5 апреля, в США начались масштабные протесты против политики президента США Дональда Трампа, они захлестнули 50 штатов, страна движется к расколу, об этом пишут ведущие американские СМИ.
Происходящие в США процессы теоретически в будущем могут вылиться в большое гражданское противостояние внутри США. Но не факт, что это произойдет, считает политолог.
"На сегодняшний день у Трампа серьезный резерв прочности. Его рейтинг одобрения порядка 47–48%, что много больше в сравнении, например, с тем, какие у него были цифры на первом сроке", – отметил Каргин.
Но даже тогда Трамп все равно действовал, как считал нужным. Поэтому скорее всего президент США продолжит идти выбранным путем, указал он.
"Так же обратите внимание: Трамп успел заменить ключевых силовиков в стране, везде расставил своих людей. И этого, кстати, тоже не было в его предыдущем президентстве. Сейчас люди, которые окружают Трампа, исповедует его же идеологию — не общую, республиканскую, а именно трампизм", – констатировал Каргин.
По мнению политолога, что в обозримой перспективе в США не будет гражданской войны. Но что произойдет через 3–4 года – предсказать сложно. В целом Америка расколота, и потенциал для гражданской войны там есть, заключил собеседник издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Трамп возбудился. Александр Каргин о гражданской войне в США, покупке Украины и изменении формата СВО" на сайте Украина.ру.
О том, зачем Трамп хочет перехватить контроль над Украиной у Британии – в материале "Михаил Делягин: Трамп перехватывает контроль за Украиной, у Европы будет меньше денег на убийство русских".
Вчера, 16:57
Всем империалистам империалист. Как Трамп разводит планету, друзей и врагов на деньгиВот чем предыдущий президент США Джо Байден, который утверждал мировое господство своей страны через тотальную леволиберальную глобализацию, похож на нынешнего Дональда Трампа, занимающего тем же самым, но рецепты своего предшественника отрицающего и навязывающего новый вариант господства американского империализма?
 
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