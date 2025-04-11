https://ukraina.ru/20250411/ideologiya-trampizma-kargin-rasskazal-smozhet-li-prezident-ssha-izbezhat-novoy-grazhdanskoy-voyny-1062453573.html

Идеология трампизма: Каргин рассказал, сможет ли президент США избежать новой гражданской войны

Идеология трампизма: Каргин рассказал, сможет ли президент США избежать новой гражданской войны - 11.04.2025 Украина.ру

Идеология трампизма: Каргин рассказал, сможет ли президент США избежать новой гражданской войны

На сегодняшний день у Трампа серьезный резерв прочности. Его рейтинг одобрения порядка 47–48%. Люди, которые окружают президента США, исповедует его же идеологию — не общую, республиканскую, а именно трампизм. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру постоянный участник политических ТВ-шоу, политолог-американист Александр Каргин

2025-04-11T05:15

2025-04-11T05:15

2025-04-11T05:15

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раскол

гражданская война

протесты

акции протеста

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Ранее, 5 апреля, в США начались масштабные протесты против политики президента США Дональда Трампа, они захлестнули 50 штатов, страна движется к расколу, об этом пишут ведущие американские СМИ.Происходящие в США процессы теоретически в будущем могут вылиться в большое гражданское противостояние внутри США. Но не факт, что это произойдет, считает политолог."На сегодняшний день у Трампа серьезный резерв прочности. Его рейтинг одобрения порядка 47–48%, что много больше в сравнении, например, с тем, какие у него были цифры на первом сроке", – отметил Каргин.Но даже тогда Трамп все равно действовал, как считал нужным. Поэтому скорее всего президент США продолжит идти выбранным путем, указал он."Так же обратите внимание: Трамп успел заменить ключевых силовиков в стране, везде расставил своих людей. И этого, кстати, тоже не было в его предыдущем президентстве. Сейчас люди, которые окружают Трампа, исповедует его же идеологию — не общую, республиканскую, а именно трампизм", – констатировал Каргин.По мнению политолога, что в обозримой перспективе в США не будет гражданской войны. Но что произойдет через 3–4 года – предсказать сложно. В целом Америка расколота, и потенциал для гражданской войны там есть, заключил собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Трамп возбудился. Александр Каргин о гражданской войне в США, покупке Украины и изменении формата СВО" на сайте Украина.ру.О том, зачем Трамп хочет перехватить контроль над Украиной у Британии – в материале "Михаил Делягин: Трамп перехватывает контроль за Украиной, у Европы будет меньше денег на убийство русских".

https://ukraina.ru/20250410/1062444442.html

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новости, сша, украина, америка, дональд трамп, александр каргин, раскол, гражданская война, протесты, акции протеста