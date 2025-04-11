"Новая мобилизация не планируется": эксперт рассказал, хватит ли России контрактников и добровольцев
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкЗенитно-ракетный дивизион ЦВО на Авдеевском направлении
Российское руководство заявляет, что еще одной мобилизации не планируется, потому что нет необходимости. Думаю, сейчас мы тоже сможем обойтись за счет контрактников и добровольцев. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель проекта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев
Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости ротации бойцов и сказал, что решение об этом будет принимать Минобороны в зависимости от ситуации на земле.
По мнению эксперта, если Россия стратегически готова перейти от боевых действий к мирным переговорам, то надо отвести в тыл части на пополнение, которые уже давно сражаются на фронте, отметил собеседник издания.
"Надо облегчить нагрузку на воюющие вооруженные силы. А если мы планируем "дожимать", как об этом также говорил Путин, военным придется еще поработать", – объяснил Корнев.
Российское руководство заявляет, что еще одной мобилизации не планируется, потому что нет необходимости. Во всяком случае, разговоры о новой волне мобилизации идут регулярно, но этого до сих пор не произошло, указал эксперт.
"Думаю, сейчас мы тоже сможем обойтись за счет контрактников и добровольцев. Конечно, вряд ли реальная ситуация с пополнением личного состава такая же, как в официальных цифрах. Но, если бы все было совсем иначе, со стороны властей мы бы услышали совсем другие сигналы", – подытожил собеседник издания.
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