https://ukraina.ru/20250411/novaya-mobilizatsiya-ne-planiruetsya-ekspert-rasskazal-khvatit-li-rossii-kontraktnikov-i-dobrovoltsev-1062452967.html

"Новая мобилизация не планируется": эксперт рассказал, хватит ли России контрактников и добровольцев

"Новая мобилизация не планируется": эксперт рассказал, хватит ли России контрактников и добровольцев - 11.04.2025 Украина.ру

"Новая мобилизация не планируется": эксперт рассказал, хватит ли России контрактников и добровольцев

Российское руководство заявляет, что еще одной мобилизации не планируется, потому что нет необходимости. Думаю, сейчас мы тоже сможем обойтись за счет контрактников и добровольцев. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель проекта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев

2025-04-11T05:30

2025-04-11T05:30

2025-04-11T05:30

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россия

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минобороны

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мобилизация

вс рф

контракт

доброволец

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Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости ротации бойцов и сказал, что решение об этом будет принимать Минобороны в зависимости от ситуации на земле.По мнению эксперта, если Россия стратегически готова перейти от боевых действий к мирным переговорам, то надо отвести в тыл части на пополнение, которые уже давно сражаются на фронте, отметил собеседник издания."Надо облегчить нагрузку на воюющие вооруженные силы. А если мы планируем "дожимать", как об этом также говорил Путин, военным придется еще поработать", – объяснил Корнев.Российское руководство заявляет, что еще одной мобилизации не планируется, потому что нет необходимости. Во всяком случае, разговоры о новой волне мобилизации идут регулярно, но этого до сих пор не произошло, указал эксперт."Думаю, сейчас мы тоже сможем обойтись за счет контрактников и добровольцев. Конечно, вряд ли реальная ситуация с пополнением личного состава такая же, как в официальных цифрах. Но, если бы все было совсем иначе, со стороны властей мы бы услышали совсем другие сигналы", – подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Кирилла Курбатова "Дмитрий Корнев: Летом Россия может устроить ВСУ "сюрприз", скрытно введя в сражение десять свежих бригад" на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО – в интервью Геннадия Подлесного: К концу апреля Россия сможет стереть с лица земли Одесский порт и Кременчугский НПЗ.

https://ukraina.ru/20250410/khvost-pytaetsya-vilyat-sobakoy-zachem-zelenskomu-istoriya-s-plennymi-kitaytsami-1062423524.html

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новости, россия, владимир путин, минобороны, украина.ру, вооруженные силы украины, мобилизация, вс рф, контракт, доброволец, переговоры, итоги переговоров, сво, спецоперация