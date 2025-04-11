"Новая мобилизация не планируется": эксперт рассказал, хватит ли России контрактников и добровольцев - 11.04.2025 Украина.ру
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"Новая мобилизация не планируется": эксперт рассказал, хватит ли России контрактников и добровольцев
"Новая мобилизация не планируется": эксперт рассказал, хватит ли России контрактников и добровольцев - 11.04.2025 Украина.ру
"Новая мобилизация не планируется": эксперт рассказал, хватит ли России контрактников и добровольцев
Российское руководство заявляет, что еще одной мобилизации не планируется, потому что нет необходимости. Думаю, сейчас мы тоже сможем обойтись за счет контрактников и добровольцев. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель проекта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев
2025-04-11T05:30
2025-04-11T05:30
новости
россия
владимир путин
минобороны
украина.ру
вооруженные силы украины
мобилизация
вс рф
контракт
доброволец
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Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости ротации бойцов и сказал, что решение об этом будет принимать Минобороны в зависимости от ситуации на земле.По мнению эксперта, если Россия стратегически готова перейти от боевых действий к мирным переговорам, то надо отвести в тыл части на пополнение, которые уже давно сражаются на фронте, отметил собеседник издания."Надо облегчить нагрузку на воюющие вооруженные силы. А если мы планируем "дожимать", как об этом также говорил Путин, военным придется еще поработать", – объяснил Корнев.Российское руководство заявляет, что еще одной мобилизации не планируется, потому что нет необходимости. Во всяком случае, разговоры о новой волне мобилизации идут регулярно, но этого до сих пор не произошло, указал эксперт."Думаю, сейчас мы тоже сможем обойтись за счет контрактников и добровольцев. Конечно, вряд ли реальная ситуация с пополнением личного состава такая же, как в официальных цифрах. Но, если бы все было совсем иначе, со стороны властей мы бы услышали совсем другие сигналы", – подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Кирилла Курбатова "Дмитрий Корнев: Летом Россия может устроить ВСУ "сюрприз", скрытно введя в сражение десять свежих бригад" на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО – в интервью Геннадия Подлесного: К концу апреля Россия сможет стереть с лица земли Одесский порт и Кременчугский НПЗ.
https://ukraina.ru/20250410/khvost-pytaetsya-vilyat-sobakoy-zachem-zelenskomu-istoriya-s-plennymi-kitaytsami-1062423524.html
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Новости
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новости, россия, владимир путин, минобороны, украина.ру, вооруженные силы украины, мобилизация, вс рф, контракт, доброволец, переговоры, итоги переговоров, сво, спецоперация
Новости, Россия, Владимир Путин, Минобороны, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, мобилизация, ВС РФ, контракт, доброволец, переговоры, итоги переговоров, СВО, Спецоперация

"Новая мобилизация не планируется": эксперт рассказал, хватит ли России контрактников и добровольцев

05:30 11.04.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкЗенитно-ракетный дивизион ЦВО на Авдеевском направлении
Зенитно-ракетный дивизион ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Российское руководство заявляет, что еще одной мобилизации не планируется, потому что нет необходимости. Думаю, сейчас мы тоже сможем обойтись за счет контрактников и добровольцев. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель проекта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев
Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости ротации бойцов и сказал, что решение об этом будет принимать Минобороны в зависимости от ситуации на земле.
По мнению эксперта, если Россия стратегически готова перейти от боевых действий к мирным переговорам, то надо отвести в тыл части на пополнение, которые уже давно сражаются на фронте, отметил собеседник издания.
"Надо облегчить нагрузку на воюющие вооруженные силы. А если мы планируем "дожимать", как об этом также говорил Путин, военным придется еще поработать", – объяснил Корнев.
Российское руководство заявляет, что еще одной мобилизации не планируется, потому что нет необходимости. Во всяком случае, разговоры о новой волне мобилизации идут регулярно, но этого до сих пор не произошло, указал эксперт.
"Думаю, сейчас мы тоже сможем обойтись за счет контрактников и добровольцев. Конечно, вряд ли реальная ситуация с пополнением личного состава такая же, как в официальных цифрах. Но, если бы все было совсем иначе, со стороны властей мы бы услышали совсем другие сигналы", – подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Кирилла Курбатова "Дмитрий Корнев: Летом Россия может устроить ВСУ "сюрприз", скрытно введя в сражение десять свежих бригад" на сайте Украина.ру.
О других аспектах СВО – в интервью Геннадия Подлесного: К концу апреля Россия сможет стереть с лица земли Одесский порт и Кременчугский НПЗ.
Коллаж: Трамп и Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
Вчера, 08:54
Хвост пытается вилять собакой. Зачем Зеленскому история с "пленными китайцами"На этой неделе администрация США начала торговую войну с Китаем и множеством других стран. Отношения между двумя странами накалились, и на этом фоне Зеленский решил подыграть США, чтобы вернуть благорасположение "белого господина".
 
НовостиРоссияВладимир ПутинМинобороныУкраина.руВооруженные силы УкраинымобилизацияВС РФконтрактдоброволецпереговорыитоги переговоровСВОСпецоперация
 
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Заголовок открываемого материала
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05:45"Шевележ" может начаться в мае: Корнев раскрыл, станет ли операция под Суджей репетицией наступления
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