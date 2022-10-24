Разогретые в микроволновке тапочки: Британские СМИ дают советы, как уменьшить счета за электричество - 24.10.2022 Украина.ру
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Разогретые в микроволновке тапочки: Британские СМИ дают советы, как уменьшить счета за электричество
Разогретые в микроволновке тапочки: Британские СМИ дают советы, как уменьшить счета за электричество - 24.10.2022 Украина.ру
Разогретые в микроволновке тапочки: Британские СМИ дают советы, как уменьшить счета за электричество
В условиях резкого роста счетов за отопление британцам, особенно работающим удалённо, может помочь серия полезных советов, содержащихся в статье, опубликованной на днях британской газетой Daily Mail
2022-10-24T10:22
2022-10-24T10:26
великобритания
инфляция
экономика
отопление
электричество
юмор
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В статье отмечается, что работающие из дома британцы попадают в категорию населения, наиболее страдающего от роста тарифов на отопление. В частности, работа из дома в течение четырёх часов в день при пятидневной рабочей неделе обойдётся среднему британцу в 90 фунтов стерлингов (более 6 тысяч рублей) в неделю, подсчитала автор статьи. Однако из этой ситуации можно найти достойный выход, посоветовала она.В частности, в статье рассказывается, что прогревание в микроволновке тапочек в течение 90 секунд при установленной мощности в 800 ватт создаёт очень приятные ощущения для ног. Однако тапочки довольно быстро теряют приобретённое таким образом тепло. Энергия, потраченная на разогрев тапочек каждые 2 часа в течение рабочего дня обойдётся британскому потребителю всего в 3 пенса (около 2 рублей) в день, подсчитала журналистка.Западные страны столкнулись с резким ростом цен на энергоресурсы и беспрецедентным всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива.
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великобритания, инфляция, экономика, отопление, электричество, юмор
Великобритания, инфляция, экономика, отопление, электричество, юмор

Разогретые в микроволновке тапочки: Британские СМИ дают советы, как уменьшить счета за электричество

10:22 24.10.2022 (обновлено: 10:26 24.10.2022)
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
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В условиях резкого роста счетов за отопление британцам, особенно работающим удалённо, может помочь серия полезных советов, содержащихся в статье, опубликованной на днях британской газетой Daily Mail
В статье отмечается, что работающие из дома британцы попадают в категорию населения, наиболее страдающего от роста тарифов на отопление. В частности, работа из дома в течение четырёх часов в день при пятидневной рабочей неделе обойдётся среднему британцу в 90 фунтов стерлингов (более 6 тысяч рублей) в неделю, подсчитала автор статьи. Однако из этой ситуации можно найти достойный выход, посоветовала она.

Огромный ассортимент приспособлений — от тапочек, которые можно разогреть в микроволновой печи, до стола с подогревом — обещают работающим из дома такое ощущение приятного тепла, что им не понадобится отопление, а расходы на работу будут обходиться в копейки. Конечно, при расчете возможной экономии необходимо учитывать первоначальную стоимость товаров

Изольда Уолтерс
Британская журналистка
В частности, в статье рассказывается, что прогревание в микроволновке тапочек в течение 90 секунд при установленной мощности в 800 ватт создаёт очень приятные ощущения для ног. Однако тапочки довольно быстро теряют приобретённое таким образом тепло. Энергия, потраченная на разогрев тапочек каждые 2 часа в течение рабочего дня обойдётся британскому потребителю всего в 3 пенса (около 2 рублей) в день, подсчитала журналистка.
Западные страны столкнулись с резким ростом цен на энергоресурсы и беспрецедентным всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива.
 
Великобританияинфляцияэкономикаотоплениеэлектричествоюмор
 
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