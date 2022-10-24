https://ukraina.ru/20221024/1040064504.html

Разогретые в микроволновке тапочки: Британские СМИ дают советы, как уменьшить счета за электричество

Разогретые в микроволновке тапочки: Британские СМИ дают советы, как уменьшить счета за электричество - 24.10.2022 Украина.ру

Разогретые в микроволновке тапочки: Британские СМИ дают советы, как уменьшить счета за электричество

В условиях резкого роста счетов за отопление британцам, особенно работающим удалённо, может помочь серия полезных советов, содержащихся в статье, опубликованной на днях британской газетой Daily Mail

2022-10-24T10:22

2022-10-24T10:22

2022-10-24T10:26

великобритания

инфляция

экономика

отопление

электричество

юмор

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В статье отмечается, что работающие из дома британцы попадают в категорию населения, наиболее страдающего от роста тарифов на отопление. В частности, работа из дома в течение четырёх часов в день при пятидневной рабочей неделе обойдётся среднему британцу в 90 фунтов стерлингов (более 6 тысяч рублей) в неделю, подсчитала автор статьи. Однако из этой ситуации можно найти достойный выход, посоветовала она.В частности, в статье рассказывается, что прогревание в микроволновке тапочек в течение 90 секунд при установленной мощности в 800 ватт создаёт очень приятные ощущения для ног. Однако тапочки довольно быстро теряют приобретённое таким образом тепло. Энергия, потраченная на разогрев тапочек каждые 2 часа в течение рабочего дня обойдётся британскому потребителю всего в 3 пенса (около 2 рублей) в день, подсчитала журналистка.Западные страны столкнулись с резким ростом цен на энергоресурсы и беспрецедентным всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива.

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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великобритания, инфляция, экономика, отопление, электричество, юмор