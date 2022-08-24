https://ukraina.ru/20220824/1038027496.html

"Насилие неуместно": в США отреагировали на убийство Дугиной

"Насилие неуместно": в США отреагировали на убийство Дугиной - 24.08.2022 Украина.ру

"Насилие неуместно": в США отреагировали на убийство Дугиной

Такого рода насилие, подобное убийству журналистки и политолога Дарьи Дугиной, неуместно, сказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби в интервью CNN

2022-08-24T09:53

2022-08-24T09:53

2022-08-24T09:53

дарья дугина

новости

сша

насилие

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По его словам, в США внимательно отслеживают последствия произошедшего, но не располагают дополнительной информацией о мотивах случившегося или виновных.Российская журналистка и политолог Дарья Дугина погибла 20 августа в результате теракта - ее автомобиль был взорван в Подмосковье. ФСБ уже установила, что к террористическому акту причастна украинская сторона. По материалам следствия, подозреваемая в убийстве гражданка Украины Наталья Вовк выехала на территорию Эстонии.

https://ukraina.ru/20220822/1037958853.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

дарья дугина, новости, сша, насилие