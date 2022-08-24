"Насилие неуместно": в США отреагировали на убийство Дугиной - 24.08.2022 Украина.ру
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"Насилие неуместно": в США отреагировали на убийство Дугиной
"Насилие неуместно": в США отреагировали на убийство Дугиной - 24.08.2022 Украина.ру
"Насилие неуместно": в США отреагировали на убийство Дугиной
Такого рода насилие, подобное убийству журналистки и политолога Дарьи Дугиной, неуместно, сказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби в интервью CNN
2022-08-24T09:53
2022-08-24T09:53
дарья дугина
новости
сша
насилие
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По его словам, в США внимательно отслеживают последствия произошедшего, но не располагают дополнительной информацией о мотивах случившегося или виновных.Российская журналистка и политолог Дарья Дугина погибла 20 августа в результате теракта - ее автомобиль был взорван в Подмосковье. ФСБ уже установила, что к террористическому акту причастна украинская сторона. По материалам следствия, подозреваемая в убийстве гражданка Украины Наталья Вовк выехала на территорию Эстонии.
https://ukraina.ru/20220822/1037958853.html
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дарья дугина, новости, сша, насилие
Дарья Дугина, Новости, США, насилие

"Насилие неуместно": в США отреагировали на убийство Дугиной

09:53 24.08.2022
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПМЭФ-2022. Работа студии радио Sputnik
ПМЭФ-2022. Работа студии радио Sputnik - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости . Александр Кряжев
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Такого рода насилие, подобное убийству журналистки и политолога Дарьи Дугиной, неуместно, сказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби в интервью CNN
Такого рода насилие неуместно против кого бы то ни было.
Джон Кирби
координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности
По его словам, в США внимательно отслеживают последствия произошедшего, но не располагают дополнительной информацией о мотивах случившегося или виновных.
Российская журналистка и политолог Дарья Дугина погибла 20 августа в результате теракта - ее автомобиль был взорван в Подмосковье. ФСБ уже установила, что к террористическому акту причастна украинская сторона. По материалам следствия, подозреваемая в убийстве гражданка Украины Наталья Вовк выехала на территорию Эстонии.
Удостоверение предполагаемой убийцы Дарьи Дугиной Натальи Вовк
22 августа, 16:38
Убийца Дугиной, потери ВСУ. Главное на 16:00 22 августаВСУ продолжают нести потери, но обстреливают Северную Таврию. Федеральная Служба Безопасности назвала имя убийцы философа и журналистки Дарьи Дугиной
 
Дарья ДугинаНовостиСШАнасилие
 
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