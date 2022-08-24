https://ukraina.ru/20220824/1038027496.html
"Насилие неуместно": в США отреагировали на убийство Дугиной
"Насилие неуместно": в США отреагировали на убийство Дугиной - 24.08.2022 Украина.ру
"Насилие неуместно": в США отреагировали на убийство Дугиной
Такого рода насилие, подобное убийству журналистки и политолога Дарьи Дугиной, неуместно, сказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби в интервью CNN
2022-08-24T09:53
2022-08-24T09:53
2022-08-24T09:53
дарья дугина
новости
сша
насилие
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По его словам, в США внимательно отслеживают последствия произошедшего, но не располагают дополнительной информацией о мотивах случившегося или виновных.Российская журналистка и политолог Дарья Дугина погибла 20 августа в результате теракта - ее автомобиль был взорван в Подмосковье. ФСБ уже установила, что к террористическому акту причастна украинская сторона. По материалам следствия, подозреваемая в убийстве гражданка Украины Наталья Вовк выехала на территорию Эстонии.
https://ukraina.ru/20220822/1037958853.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
дарья дугина, новости, сша, насилие
Дарья Дугина, Новости, США, насилие
"Насилие неуместно": в США отреагировали на убийство Дугиной
Такого рода насилие, подобное убийству журналистки и политолога Дарьи Дугиной, неуместно, сказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби в интервью CNN