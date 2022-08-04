https://ukraina.ru/20220804/1037294808.html

Москалькова помогла студенту из Украины поступить в вуз России

Москалькова помогла студенту из Украины поступить в вуз России - 04.08.2022 Украина.ру

Москалькова помогла студенту из Украины поступить в вуз России

Уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова рассказала, что она помогла украинскому студенту, переехавшему в РФ из Украины, поступить в российский вуз

2022-08-04T14:11

2022-08-04T14:11

2022-08-04T14:11

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москалькова

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вуз

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Он добавила, что обращение по проблеме студента направили в Минобрнауки РФ.Украинцу было предложено поступить на 1 курс ФГБОУ "Пензенский государственный университет" по правительственной квоте на образование иностранных граждан и лиц без гражданства, заключила она.

https://ukraina.ru/20220804/1037277109.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, москалькова, украина, россия, студенты, вуз