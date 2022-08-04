Москалькова помогла студенту из Украины поступить в вуз России - 04.08.2022 Украина.ру
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Москалькова помогла студенту из Украины поступить в вуз России
Москалькова помогла студенту из Украины поступить в вуз России - 04.08.2022 Украина.ру
Москалькова помогла студенту из Украины поступить в вуз России
Уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова рассказала, что она помогла украинскому студенту, переехавшему в РФ из Украины, поступить в российский вуз
2022-08-04T14:11
2022-08-04T14:11
новости
москалькова
украина
россия
студенты
вуз
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Он добавила, что обращение по проблеме студента направили в Минобрнауки РФ.Украинцу было предложено поступить на 1 курс ФГБОУ "Пензенский государственный университет" по правительственной квоте на образование иностранных граждан и лиц без гражданства, заключила она.
https://ukraina.ru/20220804/1037277109.html
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новости, москалькова, украина, россия, студенты, вуз

Москалькова помогла студенту из Украины поступить в вуз России

14:11 04.08.2022
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Т. Москалькова встретилась с отцом М. Бутиной
Уполномоченный по правам человека в РФ Т. Москалькова встретилась с отцом М. Бутиной - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости . Максим Блинов
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Уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова рассказала, что она помогла украинскому студенту, переехавшему в РФ из Украины, поступить в российский вуз
Ко мне за помощью обратился молодой человек, который вынуждено покинул территорию Украины и переехал в Россию. Он рассказал, что является студентом и не хотел бы прерывать обучение в связи со сложившейся в его стране обстановкой.
Уполномоченный по правам человека в РФ Т. Москалькова встретилась с отцом М. Бутиной
Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека при президенте РФ
Он добавила, что обращение по проблеме студента направили в Минобрнауки РФ.
Украинцу было предложено поступить на 1 курс ФГБОУ "Пензенский государственный университет" по правительственной квоте на образование иностранных граждан и лиц без гражданства, заключила она.
ВСУ военнослужащий украинский оружие - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
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Хроника событий на Украине на утро 4 августа
 
НовостиМоскальковаУкраинаРоссиястудентывуз
 
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