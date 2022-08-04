https://ukraina.ru/20220804/1037294808.html
Москалькова помогла студенту из Украины поступить в вуз России
Москалькова помогла студенту из Украины поступить в вуз России - 04.08.2022 Украина.ру
Москалькова помогла студенту из Украины поступить в вуз России
Уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова рассказала, что она помогла украинскому студенту, переехавшему в РФ из Украины, поступить в российский вуз
2022-08-04T14:11
2022-08-04T14:11
2022-08-04T14:11
новости
москалькова
украина
россия
студенты
вуз
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Он добавила, что обращение по проблеме студента направили в Минобрнауки РФ.Украинцу было предложено поступить на 1 курс ФГБОУ "Пензенский государственный университет" по правительственной квоте на образование иностранных граждан и лиц без гражданства, заключила она.
https://ukraina.ru/20220804/1037277109.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, москалькова, украина, россия, студенты, вуз
Москалькова помогла студенту из Украины поступить в вуз России
Уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова рассказала, что она помогла украинскому студенту, переехавшему в РФ из Украины, поступить в российский вуз