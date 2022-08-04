https://ukraina.ru/20220804/1037287458.html

"Заплати, потом говори": в Китае назвали условия прямого диалога с Си

"Заплати, потом говори": в Китае назвали условия прямого диалога с Си - 04.08.2022 Украина.ру

"Заплати, потом говори": в Китае назвали условия прямого диалога с Си

В Китае назвали президента Украины Владимира Зеленского бездельником, у которого внимание украла "80-летняя старуха в Тайбээ". Так читатели портала "Гуаньча" отреагировали на предложение Зеленского о "прямом диалоге" с председателем КНР Си Цзиньпином.

2022-08-04T13:03

2022-08-04T13:03

2022-08-04T13:03

владимир зеленский

китай

кнр

си цзиньпин

диалог

новости

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"Зеленский такой: я уже больше полугода хожу в футболочке и стал звездой мирового масштаба, почему за пару дней все внимание крадет 80-летняя старуха в Тайбэе?", - пишет пользователь h200hh. Китайские лидеры и дипломаты слишком заняты, чтобы встречаться с бездельниками, пишет "Свободная душа". Маневр Зеленского назвали запоздалым, и вызванным, вероятно, недостаточным финансированием со стороны США. Зеленскому напомнили, что если Украина не разорвет связи с США, то Китай ничего не сможет сделать для нее. "Заплати, потом говори", пишет "гуань_15508027521362". В первую очередь, потребовали китайские подписчики, Украина должна выплатить репарации китайским инвесторам за украинское авиастроительное предприятие "Мотор Сiч". Убытки китайской компании Beijing Skyrizon превысили 4,5 млрд долларов США. "В 2021 году по требованию правительства США Зеленский наложил вето на приобретение Китаем украинского производителя авиадвигателей "Мотор Сiч". Теперь он хочет обмануть Китай, чтобы тот помог ему сделать то, что не отвечает интересам Китая. Это такое презрение по отношению к Китаю! В этот критический момент Китай и Россия должны объединиться, и такой клоун, как Зеленский, не должен никого провоцировать!" — пишет Юань Дашен.

https://ukraina.ru/20220718/1036519900.html

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владимир зеленский, китай, кнр, си цзиньпин, диалог, новости