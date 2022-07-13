«Будут гадить по мелкому»: журналистка рассказала, кто теперь поддерживает Украину
07:00 13.07.2022 (обновлено: 12:12 13.07.2022)
© Федор Громов/Украина.руСеверодонецк разрушения Украина могилы
© Федор Громов/Украина.ру
Британцы уже не будут эффективно поддерживать Украину из-за своей экономической ситуации, поэтому Лондон будет заставлять тратиться на киевский режим европейские страны, а Россия будет отвечать, сказала журналист, член Совета по внешней и оборонной политике Анна Шафран в интервью Украина.ру
По ее словам, Британия может на текущий момент в отношении Украины и ее поддержки, — это заставить своих «сателлитов больше тратиться на эту поддержку», потому что они являются слугами американцев и британцев.
«Понятно, что эта поддержка Украины будет уже не так эффективна, как если бы она оказывалась действительно мощными державами, такими как Британия. Будут гадить теперь по мелкому. Вот какой мы вывод должны делать. В свою очередь, это вызовет более серьезные ответы России. Понимают они это или нет — это другой вопрос», — сказала Шафран.
21 июня, 13:41К владычеству через ислам. Британия снова пытается стать империейОни высказались в один день, 19 июня 2022 года: премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, только-только вернувшийся из Киева, и новый начгенштаба сухопутных войск этой страны генерал Патрик Сандерс, обживающийся в новой должности. Говорили, как и следовало ожидать, о России и Украине. С британской точки зрения
Она рассказала, что президент РФ Владимир Путин заявил ранее, что Россия еще по-настоящему не начала отвечать.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.