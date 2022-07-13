https://ukraina.ru

«Будут гадить по мелкому»: журналистка рассказала, кто теперь поддерживает Украину

«Будут гадить по мелкому»: журналистка рассказала, кто теперь поддерживает Украину - 13.07.2022 Украина.ру

«Будут гадить по мелкому»: журналистка рассказала, кто теперь поддерживает Украину

Британцы уже не будут эффективно поддерживать Украину из-за своей экономической ситуации, поэтому Лондон будет заставлять тратиться на киевский режим европейские страны, а Россия будет отвечать, сказала журналист, член Совета по внешней и оборонной политике Анна Шафран в интервью Украина.ру

2022-07-13T07:00

2022-07-13T07:00

2022-07-13T12:12

новости

россия

британцы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103432/65/1034326507_0:221:1280:941_1920x0_80_0_0_972093fe73ad7fd703dcf4116575882f.jpg

По ее словам, Британия может на текущий момент в отношении Украины и ее поддержки, — это заставить своих «сателлитов больше тратиться на эту поддержку», потому что они являются слугами американцев и британцев.Она рассказала, что президент РФ Владимир Путин заявил ранее, что Россия еще по-настоящему не начала отвечать.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

/exclusive/20220621/1034194005.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://ukraina.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, британцы