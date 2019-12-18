Российский сенатор Алексей Пушков на своей странице в Twitter подчеркнул, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоит заниматься виртуальным законотворчеством и навсегда забыть о Крыме и Севастополе

Комедия продолжается: Зеленский решил убрать из Конституции Украины понятие «особого статуса» Севастополя. Но городу от этого ни жарко, ни холодно.

Само упоминание о Севастополе следует убрать из Конституции Украины, поскольку он не имеет к ней отношения. Виртуальные игры.

Комедия продолжается: Зеленский решил убрать из Конституции Украины понятие "особого статуса" Севастополя. Но городу от этого ни жарко, ни холодно. Само упоминание о Севастополе следует убрать из Конституции Украины, поскольку он не имеет к ней отношения. Виртуальные игры. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) December 18, 2019

​