Комедия продолжается: Зеленский решил убрать из  Конституции Украины понятие «особого статуса» Севастополя. Но городу от этого ни жарко, ни холодно.

Само упоминание о Севастополе следует убрать из Конституции Украины, поскольку он не имеет к ней отношения. Виртуальные игры.