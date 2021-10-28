Блокировка сайтов немецкой компании Deutsche Welle, телеканала «Настоящее время»* и белорусского издания «Новое время» вызвана публикацией ими ссылок на материалы, признанные судом в республике экстремистскими, сказал первый заместитель министра информации страны Андрей Кунцевич 28 октября. Его слова приводит РИА Новости

«Министерством информации 28 октября принято решение об ограничении доступа к ряду новостных интернет-ресурсов — Deutsche Welle, "Настоящее время"* и "Новый час". Поводом для такого шага послужило распространение на этих медиаплощадках гиперссылок на материалы, признанные экстремистскими на основании соответствующих решений суда», — приводит агентство слова Кунцевича.

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«При этом статья 38 закона о СМИ устанавливает прямой запрет на распространение в том числе гиперссылок на подобные материалы», — добавил он.

Кунцевич отметил, что министерство информации в рамках предоставленных полномочий продолжит контроль за соблюдением национального законодательства и намерено и дальше принимать решения, направленные на защиту информационного пространства страны.

* СМИ, выполняющее в РФ функции иноагента