«Министерством информации 28 октября принято решение об ограничении доступа к ряду новостных интернет-ресурсов — Deutsche Welle, "Настоящее время"* и "Новый час". Поводом для такого шага послужило распространение на этих медиаплощадках гиперссылок на материалы, признанные экстремистскими на основании соответствующих решений суда», — приводит агентство слова Кунцевича.
Белорусский чиновник подчеркнул, что в соответствии с законом о противодействии экстремизму не допускается распространение экстремистских материалов.
«При этом статья 38 закона о СМИ устанавливает прямой запрет на распространение в том числе гиперссылок на подобные материалы», — добавил он.
Кунцевич отметил, что министерство информации в рамках предоставленных полномочий продолжит контроль за соблюдением национального законодательства и намерено и дальше принимать решения, направленные на защиту информационного пространства страны.
* СМИ, выполняющее в РФ функции иноагента