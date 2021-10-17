Экспортные поставки российских вакцин за первые восемь месяцев 2021 года в денежном выражении в 75 раз превышают аналогичные показатели прошлого года, сообщает РБК 17 октября со ссылкой на данные таможни

В публикации отмечается, что рост экспорта стал возможным после того, как были удовлетворены запросы российских заказчиков, что произошло до начала лета.

Кожевников: Байден не может уговорить американцев вакцинироваться © pixabay

В январе-мае экспорт вакцин составил 159 тонн на сумму $303,6 млн, в июне-августе — 203,6 тонн вакцин стоимостью около $410 млн.

Суммарно поставки вакцин в 2021 году составили 362,5 тонн на сумму $713,7 млн. За весь 2020 год Россия продала иностранным контрагентам вакцин на общую сумму $9,5 млн, что в 75 раз меньше.

Очевидно, что по итогам 2021 года экспорт российских вакцин будет еще выше.

Издание отмечает, что все страны, нарастившие в 2021 году закупки российских вакцин, ранее заключили контракты на поставку препарата «Спутник V», который сегодня одобрен уже в 70 государствах.

В пятерку покупателей российских вакцин вошли Аргентина, Индия, Казахстан, Мексика и ОАЭ. На эти страны приходится более 60% объема экспорта вакцин в денежном выражении.