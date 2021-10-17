В публикации отмечается, что рост экспорта стал возможным после того, как были удовлетворены запросы российских заказчиков, что произошло до начала лета.
Начиная с июня и до августа Россия продала за рубеж больше вакцин, чем за первые пять месяцев 2021 года.
В январе-мае экспорт вакцин составил 159 тонн на сумму $303,6 млн, в июне-августе — 203,6 тонн вакцин стоимостью около $410 млн.
Суммарно поставки вакцин в 2021 году составили 362,5 тонн на сумму $713,7 млн. За весь 2020 год Россия продала иностранным контрагентам вакцин на общую сумму $9,5 млн, что в 75 раз меньше.
Очевидно, что по итогам 2021 года экспорт российских вакцин будет еще выше.
Издание отмечает, что все страны, нарастившие в 2021 году закупки российских вакцин, ранее заключили контракты на поставку препарата «Спутник V», который сегодня одобрен уже в 70 государствах.
В пятерку покупателей российских вакцин вошли Аргентина, Индия, Казахстан, Мексика и ОАЭ. На эти страны приходится более 60% объема экспорта вакцин в денежном выражении.