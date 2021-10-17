«Пора сказать прямо: информационную кампанию по борьбе с коронавирусом и объяснению людям необходимости вакцинации государство проиграло», — утверждает Толстой.
По его мнению, у людей нет доверия к вакцине, так как на вопросы о том, почему бывают осложнения, почему вакцинированные все равно могут заболеть, никто не отвечает. Толстой считает, что эксперты не смогли проявить себя на этом направлении.
Между тем следует отметить, что мощная антипрививочная кампания велась в российском сегменте соцсетей.
Несмотря на то, что российская вакцина по эффективности не уступает ни одной из западных, в социальных сетях активно разгонялись фейковые сообщения о ее опасности.
Никакой ответственности за создание таких помех вакцинации, которые приводят к реальным смертям тех, кто отказывается прививаться, пользователи соцсетей не несут.
При этом американская вакцина Moderna, американо-немецкая Pfizer и британская Astrazeneca в ряде случаев приводят к тромбозу и моментальной смерти, чего не наблюдается при использовании российской «Спутник V».
Более надежного средства защиты от коронавируса, чем прививка от COVID-19, не существует. По статистике, подавляющее большинство «тяжелых» больных, 99,97%, не были привиты.
Причем эта проблема не исключительно российская. Всемирная организация здравоохранения в сентябре заявила о том, что есть связь между смертностью от коронавируса и отказом от вакцинации.