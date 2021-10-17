Вице-спикер Госдумы Петр Толстой выразил благодарность российским врачам, спасающим больных коронавирусом и признал, что государство не смогло объяснить россиянам необходимость вакцинации. Об этом политик написал на своем канале в Telegram 16 октября

«Пора сказать прямо: информационную кампанию по борьбе с коронавирусом и объяснению людям необходимости вакцинации государство проиграло», — утверждает Толстой.

По его мнению, у людей нет доверия к вакцине, так как на вопросы о том, почему бывают осложнения, почему вакцинированные все равно могут заболеть, никто не отвечает. Толстой считает, что эксперты не смогли проявить себя на этом направлении.

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Несмотря на то, что российская вакцина по эффективности не уступает ни одной из западных, в социальных сетях активно разгонялись фейковые сообщения о ее опасности.

Никакой ответственности за создание таких помех вакцинации, которые приводят к реальным смертям тех, кто отказывается прививаться, пользователи соцсетей не несут.

При этом американская вакцина Moderna, американо-немецкая Pfizer и британская Astrazeneca в ряде случаев приводят к тромбозу и моментальной смерти, чего не наблюдается при использовании российской «Спутник V».

Более надежного средства защиты от коронавируса, чем прививка от COVID-19, не существует. По статистике, подавляющее большинство «тяжелых» больных, 99,97%, не были привиты.

Причем эта проблема не исключительно российская. Всемирная организация здравоохранения в сентябре заявила о том, что есть связь между смертностью от коронавируса и отказом от вакцинации.