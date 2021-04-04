Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому Кабмин за неделю должен разработать и утвердить Национальный план вакцинации от коронавируса. Указ опубликован 4 апреля на сайте президента Украины

Согласно указу, на Украине планируется привить от коронавируса большинство взрослого населения в срок до декабря 2021 года.

«В частности, должно быть установлено минимально необходимое ежемесячное количество прививок, определены источники и сроки поставки вакцин для профилактики коронавирусной болезни, лица, ответственные за реализацию плана, конечной целью которого является охват прививками большинства взрослого населения Украины не позднее декабря 2021 года для формирования коллективного иммунитета к коронавирусу», — говорится в указе.

Министерство иностранных дел и Минздрав должны обеспечить страну вакцинами и активизировать переговоры по их поставкам и оказанию Украине технической помощи в проведении кампании по вакцинации. Также на Минздрав возложена обязанность провести информационно-разъяснительную работу касательно вакцинации.

Вакцинация на Украине стартовала в конце февраля. По данным на 2 апреля, на Украине всего привились 286 645 человек, получили второй компонент вакцины 2 человека. В Мариуполе антипрививочники украли вакцину, чтобы спасти пенсионеров © REUTERS, Yves Herman

В Минздраве ранее сообщали, что первая поставка Pfizer на Украину ожидается в апреле. Вакцина Sinovac из Китая прибыла на Украину 25 марта. Между тем экспорт из Индии вакцины Covishield, аналога AstraZeneca, был приостановлен.