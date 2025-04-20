https://ukraina.ru/20250420/peregovory-po-ukraine-v-parizhe-proryv-ili-proval-1062629352.html

Переговоры по Украине в Париже. Прорыв или провал?

Переговоры по Украине в Париже. Прорыв или провал? - 20.04.2025 Украина.ру

Переговоры по Украине в Париже. Прорыв или провал?

Дональд Трамп крайне торопится запустить перемирие на Украине к своему стодневному юбилею к 30 апреля. Именно с целью реализовать эти планы и надеть на себя, что называется, медали и эполеты, он и отправил важнейших участников своей команды Рубио и Уиткоффа на переговоры в Париж с Макроном.

2025-04-20T12:56

2025-04-20T12:56

2025-04-20T13:59

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Правда, как выяснилось по ходу пьесы, в Париж подъехали и представители Украины. И не абы кто, а целые Ермак, Умеров и Сибига. Кроме того, присутствовали представители Лондона и Берлина, и мы получили по итогам этих переговоров самые разные комментарии. Но все стороны сошлись на том, что переговоры прошли конструктивно. Кто-то высказался более осторожно, как российская делегация, кто-то достаточно мажорно, как, например, Ермак или американцы.Если вкратце, то цель этого визита заключалась в том, чтобы надавить на европейцев, а заодно с ними и на украинцев для того, чтобы побыстрее были приняты те важные условия, которые выдвинула Россия. Даже Рубио, комментируя переговоры, обмолвился именно об этом, сообщив сначала, что они, американцы, долго ждать не будут. И вообще, три года они помогали Украине, могут и закончить. Поважнее дела есть.Но, собственно, зачем приехали, он тоже мельком упомянул. Речь о европейских санкциях, которые американцы отменить не могут.А я напомню, что условием, например, той же самой черноморской сделки были озвученные нами требования по снятию части санкций по продовольственному экспорту и экспорту удобрений, а также возвращению в SWIFT Россельхозбанка. То есть речь шла явно о том, что для того, чтобы двигаться по треку перемирия сначала в Черноморском бассейне, а потом и вовсе по направлению к некоему временному или бессрочном прекращению огня, необходимо, чтобы европейцы сняли некие санкции. Американцы-то, собственно, на это (снятие части санкций) давно готовы.И инструментов принуждения, кроме пряников, у американцев тоже хватало. Но в данном случае сработал в первую очередь пряник. По имеющейся информации, британские представители в той самой переговорной группе, которая общается сейчас с Вашингтоном от лица Киева по ресурсной сделке, выторговали для Лондона довольно интересные "плюшки" в этом самом будущем договоре. И в Париже, вероятно, речь шла о том, что и французы будут допущены каким-то образом к этой послевоенной коммерческой конфигурации. А главное, в политическом смысле для Стармера и Макрона произошло вот что: они получили то самое участие в переговорах, которого так страстно желали. То есть "сели за стол".Но кнут, уверяю вас, тоже был. По имеющейся инсайдерской информации, речь о тех самых пошлинах и заградительных мерах, которые американцы сейчас отложили на 90 дней. Но легко могут вернуть их для Лондона и Парижа, а еще и для Берлина, учитывая, что они там присутствовали. Да еще и закрутить гайки, как они это сделали, например, для Китая.В общем, метод кнута и пряника, похоже, сработал. И на сегодняшний день информация ровно такая. Большинство противоречий снято, а большинство вопросов, которые вызывали какое-то отторжение у той или иной стороны, тоже проговорили, и они в целом понятны.Информацию о ходе переговоров для России Сергею Лаврову доставил лично Рубио. По некоторым сведениям, сообщение было принято с пониманием и интересом.Потом дополнительно уведомили о том, что через неделю в Лондоне состоится вторая встреча в этом же самом, если угодно, новом парижском формате.По существующей, опять же, непубличной информации, необходимо это для того, чтобы дождаться заключения той самой ресурсной сделки. Потому что, по мнению Трампа и его команды, это важнейший краеугольный камень (что бы они ни вещали в публичной плоскости) вообще всей конструкции урегулирования по Украине. А вчера, собственно, и был подписан меморандум по этому поводу, и украинский Кабмин его уже опубликовал. В двух словах, конечно же, за все хорошее против всего плохого. Но важный момент о том, что там упоминаются некие пути движения Украины в ЕС и, соответственно, некие критерии будущей сделки будут учитывать эти факторы, в том числе зону свободной торговли, и, возможно, в перспективе даже углубление интеграции Украины и Европейского союза.Кроме того, упоминается роль Украины по Будапештскому меморандуму, то есть, когда она третий в мире арсенал ядерного оружия передала России или уничтожила вовсе. Ну и, вероятно, это как-то будет связано, опять же, с некими гарантиями безопасности. И в дальнейшем будут плясать, скорее всего, как это ни парадоксально звучит, от того самого Будапештского меморандума.Может быть, как то его переформулируют. И будет Будапештский или Парижский меморандум, Лондонский меморандум, да как угодно, хоть Эр-Риядский меморандум. И должен отправиться на неделе премьер-министр Украины в Вашингтон, и там уже будет подписание того самого документа. Думаю, в нем тоже есть определенные изменения, подвижки. Но нет совершенно никаких сомнений в том, что это соглашение будет подписано.А вот когда оно будет подписано, по сути дела, будет понятна вся окончательная конструкция по движению к перемирию. Для американцев вхождение в кейс этой самой сделки - необходимая история, потому что таким образом они как бы получают и фиксируют собственную прибыль. И Трампу удобно эту историю продать к своему стодневному сроку внутреннему потребителю. Мол, смотрите, деньги, которые Байден бросал в воздух, я возвращаю.Ну а пока что по Украине в целом, как мне кажется, все стороны приняли ту самую формулу - сначала устанавливаем перемирие, а потом начинаем движение к устойчивому, постоянному миру. В любом случае, мне кажется, что, в принципе, уже можно проявлять осторожный оптимизм.И в завершение пару слов о том, что крайне активно обсуждается в Рунете. О заявлении нашего постпреда при ООН о том, что в нынешнем контексте в нынешних условиях нереально говорить о каком-то перемирии.Что я могу сказать об этом?Василий Алексеевич Небензя и его патрон Сергей Викторович Лавров - крайне тонкие, опытные и умные дипломаты. Они имеют прекрасное чувство момента и очень точно понимают, что и когда можно сказать.А наша дипломатия, как мне кажется, говорит в каждый конкретный момент ровно то, что должно прозвучать, чтобы переговоры шли так, как нам необходимо.Ещё на эту тему: Будет ли перемирие к Пасхе? Итоги парижской встречи и прогнозы экспертов

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