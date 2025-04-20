Переговоры по Украине в Париже. Прорыв или провал? - 20.04.2025 Украина.ру
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Переговоры по Украине в Париже. Прорыв или провал?
Переговоры по Украине в Париже. Прорыв или провал? - 20.04.2025 Украина.ру
Переговоры по Украине в Париже. Прорыв или провал?
Дональд Трамп крайне торопится запустить перемирие на Украине к своему стодневному юбилею к 30 апреля. Именно с целью реализовать эти планы и надеть на себя, что называется, медали и эполеты, он и отправил важнейших участников своей команды Рубио и Уиткоффа на переговоры в Париж с Макроном.
2025-04-20T12:56
2025-04-20T13:59
украина
париж
лондон
дональд трамп
марко рубио
эммануэль макрон
ес
кабмин
россельхозбанк
новости сво
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Правда, как выяснилось по ходу пьесы, в Париж подъехали и представители Украины. И не абы кто, а целые Ермак, Умеров и Сибига. Кроме того, присутствовали представители Лондона и Берлина, и мы получили по итогам этих переговоров самые разные комментарии. Но все стороны сошлись на том, что переговоры прошли конструктивно. Кто-то высказался более осторожно, как российская делегация, кто-то достаточно мажорно, как, например, Ермак или американцы.Если вкратце, то цель этого визита заключалась в том, чтобы надавить на европейцев, а заодно с ними и на украинцев для того, чтобы побыстрее были приняты те важные условия, которые выдвинула Россия. Даже Рубио, комментируя переговоры, обмолвился именно об этом, сообщив сначала, что они, американцы, долго ждать не будут. И вообще, три года они помогали Украине, могут и закончить. Поважнее дела есть.Но, собственно, зачем приехали, он тоже мельком упомянул. Речь о европейских санкциях, которые американцы отменить не могут.А я напомню, что условием, например, той же самой черноморской сделки были озвученные нами требования по снятию части санкций по продовольственному экспорту и экспорту удобрений, а также возвращению в SWIFT Россельхозбанка. То есть речь шла явно о том, что для того, чтобы двигаться по треку перемирия сначала в Черноморском бассейне, а потом и вовсе по направлению к некоему временному или бессрочном прекращению огня, необходимо, чтобы европейцы сняли некие санкции. Американцы-то, собственно, на это (снятие части санкций) давно готовы.И инструментов принуждения, кроме пряников, у американцев тоже хватало. Но в данном случае сработал в первую очередь пряник. По имеющейся информации, британские представители в той самой переговорной группе, которая общается сейчас с Вашингтоном от лица Киева по ресурсной сделке, выторговали для Лондона довольно интересные "плюшки" в этом самом будущем договоре. И в Париже, вероятно, речь шла о том, что и французы будут допущены каким-то образом к этой послевоенной коммерческой конфигурации. А главное, в политическом смысле для Стармера и Макрона произошло вот что: они получили то самое участие в переговорах, которого так страстно желали. То есть "сели за стол".Но кнут, уверяю вас, тоже был. По имеющейся инсайдерской информации, речь о тех самых пошлинах и заградительных мерах, которые американцы сейчас отложили на 90 дней. Но легко могут вернуть их для Лондона и Парижа, а еще и для Берлина, учитывая, что они там присутствовали. Да еще и закрутить гайки, как они это сделали, например, для Китая.В общем, метод кнута и пряника, похоже, сработал. И на сегодняшний день информация ровно такая. Большинство противоречий снято, а большинство вопросов, которые вызывали какое-то отторжение у той или иной стороны, тоже проговорили, и они в целом понятны.Информацию о ходе переговоров для России Сергею Лаврову доставил лично Рубио. По некоторым сведениям, сообщение было принято с пониманием и интересом.Потом дополнительно уведомили о том, что через неделю в Лондоне состоится вторая встреча в этом же самом, если угодно, новом парижском формате.По существующей, опять же, непубличной информации, необходимо это для того, чтобы дождаться заключения той самой ресурсной сделки. Потому что, по мнению Трампа и его команды, это важнейший краеугольный камень (что бы они ни вещали в публичной плоскости) вообще всей конструкции урегулирования по Украине. А вчера, собственно, и был подписан меморандум по этому поводу, и украинский Кабмин его уже опубликовал. В двух словах, конечно же, за все хорошее против всего плохого. Но важный момент о том, что там упоминаются некие пути движения Украины в ЕС и, соответственно, некие критерии будущей сделки будут учитывать эти факторы, в том числе зону свободной торговли, и, возможно, в перспективе даже углубление интеграции Украины и Европейского союза.Кроме того, упоминается роль Украины по Будапештскому меморандуму, то есть, когда она третий в мире арсенал ядерного оружия передала России или уничтожила вовсе. Ну и, вероятно, это как-то будет связано, опять же, с некими гарантиями безопасности. И в дальнейшем будут плясать, скорее всего, как это ни парадоксально звучит, от того самого Будапештского меморандума.Может быть, как то его переформулируют. И будет Будапештский или Парижский меморандум, Лондонский меморандум, да как угодно, хоть Эр-Риядский меморандум. И должен отправиться на неделе премьер-министр Украины в Вашингтон, и там уже будет подписание того самого документа. Думаю, в нем тоже есть определенные изменения, подвижки. Но нет совершенно никаких сомнений в том, что это соглашение будет подписано.А вот когда оно будет подписано, по сути дела, будет понятна вся окончательная конструкция по движению к перемирию. Для американцев вхождение в кейс этой самой сделки - необходимая история, потому что таким образом они как бы получают и фиксируют собственную прибыль. И Трампу удобно эту историю продать к своему стодневному сроку внутреннему потребителю. Мол, смотрите, деньги, которые Байден бросал в воздух, я возвращаю.Ну а пока что по Украине в целом, как мне кажется, все стороны приняли ту самую формулу - сначала устанавливаем перемирие, а потом начинаем движение к устойчивому, постоянному миру. В любом случае, мне кажется, что, в принципе, уже можно проявлять осторожный оптимизм.И в завершение пару слов о том, что крайне активно обсуждается в Рунете. О заявлении нашего постпреда при ООН о том, что в нынешнем контексте в нынешних условиях нереально говорить о каком-то перемирии.Что я могу сказать об этом?Василий Алексеевич Небензя и его патрон Сергей Викторович Лавров - крайне тонкие, опытные и умные дипломаты. Они имеют прекрасное чувство момента и очень точно понимают, что и когда можно сказать.А наша дипломатия, как мне кажется, говорит в каждый конкретный момент ровно то, что должно прозвучать, чтобы переговоры шли так, как нам необходимо.Ещё на эту тему: Будет ли перемирие к Пасхе? Итоги парижской встречи и прогнозы экспертов
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Михаил Павлив
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украина, париж, лондон, дональд трамп, марко рубио, эммануэль макрон, ес, кабмин, россельхозбанк, новости сво, сво, война на украине, мнения
Украина, Париж, Лондон, Дональд Трамп, Марко Рубио, Эммануэль Макрон, ЕС, Кабмин, Россельхозбанк, новости СВО, СВО, война на Украине, Мнения

Переговоры по Украине в Париже. Прорыв или провал?

12:56 20.04.2025 (обновлено: 13:59 20.04.2025)
 
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Михаил Павлив
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Дональд Трамп крайне торопится запустить перемирие на Украине к своему стодневному юбилею к 30 апреля. Именно с целью реализовать эти планы и надеть на себя, что называется, медали и эполеты, он и отправил важнейших участников своей команды Рубио и Уиткоффа на переговоры в Париж с Макроном.
Правда, как выяснилось по ходу пьесы, в Париж подъехали и представители Украины. И не абы кто, а целые Ермак, Умеров и Сибига. Кроме того, присутствовали представители Лондона и Берлина, и мы получили по итогам этих переговоров самые разные комментарии. Но все стороны сошлись на том, что переговоры прошли конструктивно. Кто-то высказался более осторожно, как российская делегация, кто-то достаточно мажорно, как, например, Ермак или американцы.
Если вкратце, то цель этого визита заключалась в том, чтобы надавить на европейцев, а заодно с ними и на украинцев для того, чтобы побыстрее были приняты те важные условия, которые выдвинула Россия. Даже Рубио, комментируя переговоры, обмолвился именно об этом, сообщив сначала, что они, американцы, долго ждать не будут. И вообще, три года они помогали Украине, могут и закончить. Поважнее дела есть.
Но, собственно, зачем приехали, он тоже мельком упомянул. Речь о европейских санкциях, которые американцы отменить не могут.А я напомню, что условием, например, той же самой черноморской сделки были озвученные нами требования по снятию части санкций по продовольственному экспорту и экспорту удобрений, а также возвращению в SWIFT Россельхозбанка. То есть речь шла явно о том, что для того, чтобы двигаться по треку перемирия сначала в Черноморском бассейне, а потом и вовсе по направлению к некоему временному или бессрочном прекращению огня, необходимо, чтобы европейцы сняли некие санкции. Американцы-то, собственно, на это (снятие части санкций) давно готовы.
И инструментов принуждения, кроме пряников, у американцев тоже хватало. Но в данном случае сработал в первую очередь пряник. По имеющейся информации, британские представители в той самой переговорной группе, которая общается сейчас с Вашингтоном от лица Киева по ресурсной сделке, выторговали для Лондона довольно интересные "плюшки" в этом самом будущем договоре. И в Париже, вероятно, речь шла о том, что и французы будут допущены каким-то образом к этой послевоенной коммерческой конфигурации. А главное, в политическом смысле для Стармера и Макрона произошло вот что: они получили то самое участие в переговорах, которого так страстно желали. То есть "сели за стол".
Но кнут, уверяю вас, тоже был. По имеющейся инсайдерской информации, речь о тех самых пошлинах и заградительных мерах, которые американцы сейчас отложили на 90 дней. Но легко могут вернуть их для Лондона и Парижа, а еще и для Берлина, учитывая, что они там присутствовали. Да еще и закрутить гайки, как они это сделали, например, для Китая.
В общем, метод кнута и пряника, похоже, сработал. И на сегодняшний день информация ровно такая. Большинство противоречий снято, а большинство вопросов, которые вызывали какое-то отторжение у той или иной стороны, тоже проговорили, и они в целом понятны.
Информацию о ходе переговоров для России Сергею Лаврову доставил лично Рубио. По некоторым сведениям, сообщение было принято с пониманием и интересом.
Потом дополнительно уведомили о том, что через неделю в Лондоне состоится вторая встреча в этом же самом, если угодно, новом парижском формате.
По существующей, опять же, непубличной информации, необходимо это для того, чтобы дождаться заключения той самой ресурсной сделки. Потому что, по мнению Трампа и его команды, это важнейший краеугольный камень (что бы они ни вещали в публичной плоскости) вообще всей конструкции урегулирования по Украине. А вчера, собственно, и был подписан меморандум по этому поводу, и украинский Кабмин его уже опубликовал.
В двух словах, конечно же, за все хорошее против всего плохого. Но важный момент о том, что там упоминаются некие пути движения Украины в ЕС и, соответственно, некие критерии будущей сделки будут учитывать эти факторы, в том числе зону свободной торговли, и, возможно, в перспективе даже углубление интеграции Украины и Европейского союза.
Кроме того, упоминается роль Украины по Будапештскому меморандуму, то есть, когда она третий в мире арсенал ядерного оружия передала России или уничтожила вовсе. Ну и, вероятно, это как-то будет связано, опять же, с некими гарантиями безопасности. И в дальнейшем будут плясать, скорее всего, как это ни парадоксально звучит, от того самого Будапештского меморандума.
Может быть, как то его переформулируют. И будет Будапештский или Парижский меморандум, Лондонский меморандум, да как угодно, хоть Эр-Риядский меморандум. И должен отправиться на неделе премьер-министр Украины в Вашингтон, и там уже будет подписание того самого документа. Думаю, в нем тоже есть определенные изменения, подвижки. Но нет совершенно никаких сомнений в том, что это соглашение будет подписано.
А вот когда оно будет подписано, по сути дела, будет понятна вся окончательная конструкция по движению к перемирию. Для американцев вхождение в кейс этой самой сделки - необходимая история, потому что таким образом они как бы получают и фиксируют собственную прибыль. И Трампу удобно эту историю продать к своему стодневному сроку внутреннему потребителю. Мол, смотрите, деньги, которые Байден бросал в воздух, я возвращаю.
Ну а пока что по Украине в целом, как мне кажется, все стороны приняли ту самую формулу - сначала устанавливаем перемирие, а потом начинаем движение к устойчивому, постоянному миру. В любом случае, мне кажется, что, в принципе, уже можно проявлять осторожный оптимизм.
И в завершение пару слов о том, что крайне активно обсуждается в Рунете. О заявлении нашего постпреда при ООН о том, что в нынешнем контексте в нынешних условиях нереально говорить о каком-то перемирии.
Что я могу сказать об этом?
Василий Алексеевич Небензя и его патрон Сергей Викторович Лавров - крайне тонкие, опытные и умные дипломаты. Они имеют прекрасное чувство момента и очень точно понимают, что и когда можно сказать.
А наша дипломатия, как мне кажется, говорит в каждый конкретный момент ровно то, что должно прозвучать, чтобы переговоры шли так, как нам необходимо.
Ещё на эту тему: Будет ли перемирие к Пасхе? Итоги парижской встречи и прогнозы экспертов
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